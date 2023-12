Voto de confianza a Milei por parte de las empresas españolas: “La situación no puede empeorar”

Desde que consiguió imponerse en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, Javier Milei, presidente electo de Argentina, ha demostrado dos cosas: que es más práctico de lo que aparentaban sus modos e ideas extremas y que es un león, como le gusta que lo llamen, cuyo rugido no asusta a la gran empresa. Al menos a las multinacionales españolas presentes en el país, que, lejos de agitar los brazos por la radicalidad de sus recetas económicas, esperan tranquilamente tras la barrera. Telefónica, Map­fre, Cabify, Grifols, Pescanova, Meliá, Amadeus, Prosegur, Roca, Soltec, constructoras, distribuidoras de alimentación, empresas de suministros industriales de todo tipo…, la lista de compañías con negocios en el país es extensa y comienza por los grandes bancos.

BBVA tiene allí 6.000 empleados, 243 oficinas y alrededor de cuatro millones de clientes. El Santander cuenta con casi 8.200 trabajadores, 330 sucursales y 4,7 millones de clientes. Sus declaraciones sobre el cambio de Gobierno son particularmente prudentes: que están atentos a las propuestas políticas, que su compromiso con el país sigue siendo firme, que tienen una larga trayectoria en ese mercado… Otras compañías son más directas. Codere inició operaciones en Argentina en 1992 y ahora es el operador más grande de salas de juego en la provincia de Buenos Aires. También es patrocinador oficial del River Plate. “Después de 30 años, conocemos la idiosincrasia del país. Tras la investidura de Milei esperamos más estabilidad macroeconómica y que haya más foco en la seguridad jurídica”, traslada un portavoz.

El extravagante Milei, el mismo que destrozó en televisión una piñata con la imagen del Banco Central de Argentina, tampoco asusta al sector pesquero. Nueva Pescanova obtiene en aguas argentinas (a través de su filial Argenova) merluza negra y sus preciados gambones y langostinos: “Los caladeros están regulados y protegidos, no esperamos grandes cambios”, analizan desde la pesquera gallega. Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, señala que las aguas de la Patagonia concentran la presencia española en materia de pesca. “Milei ha sido bien recibido por los mercados, y eso es algo importante. Queremos estabilidad, tranquilidad, que se nos deje hacer. Siempre nos hemos caracterizado por colaborar con la administración pesquera y lo vamos a seguir haciendo con el nuevo Gobierno”, reflexiona.

Queda una semana para que Javier Milei desvele su nuevo Ejecutivo, pero al FMI y a Estados Unidos ya les ha detallado cuáles serán sus planes económicos tras su visita a Washington de esta semana. Thierry Larose, de la gestora Vontobel, apunta en una nota a inversores que espera que sus anuncios complazcan a los mercados, “con una agresiva consolidación fiscal y una eliminación de los controles de divisas y de capitales como principales prioridades”. Desde el Instituto Elcano, su analista Carlos Malamud apoya esas buenas sensaciones empresariales. “Las empresas, peor de lo que ya estaban, no van a estar. Hace años que Argentina ha dejado de ser el paraíso de los inversores para pasar a ser más bien un dolor de cabeza”.

La madrileña Cabify puso en el país su mirada cuando empezó su expansión internacional hace más de 10 años. Desde la compañía cuentan que han demostrado capacidad para integrarse en la vida y la economía de ese destino con estrategias de gestión financiera que se adaptan a las enormes fluctuaciones (la inflación acumulada hasta octubre ascendía al 142%). “Confiamos en que el nuevo Gobierno pueda avanzar en los grandes retos de la movilidad”, trasladan.

La consultora de comunicación española LLYC también buscó en Argentina un mercado donde crecer. Andrés Borenstein, asesor sénior, reflexiona al otro lado del teléfono desde Buenos Aires que no ve nerviosismo en las empresas foráneas. “Diría que más bien es esperanza. La economía está totalmente rota, hace dos años que no crece, hay un 43% de pobreza, importar es un dolor de cabeza…, la sensación de que esto tiene que cambiar es relativamente positiva”. Basa sus expectativas en la moderación del discurso de Milei sobre la dolarización. Pero todo ajuste en el gasto público que practique tendrá un escenario de ganadores y perdedores. “En el corto plazo hay colectivos que estarán peor con el previsible achique del gasto público. Lo que está por ver es la tolerancia de la sociedad al tratamiento. Por ahora, la opinión pública está muy de acuerdo con que el Estado está sobredimensionado, pero a la hora de recortar, todos preferimos que los recortes no nos alcancen y vayan a otros. En cualquier caso, se percibe como un Gobierno muy favorable a las empresas y la inversión”.

Larga trayectoria

Mapfre es una de esas firmas españolas que llevan décadas en Argentina, concretamente desde 1986. “Obtuvimos primas de seguros de 200 millones en 2022″, detallan en la aseguradora, pero son apenas un 2% de sus ingresos en el continente. “La situación de hiperinflación que vive el país condiciona obviamente nuestra estrategia allí”.

También Meliá tiene presencia desde hace un cuarto de siglo, y, a pesar de distintas situaciones políticas y económicas, admiten que han logrado “operaciones hoteleras exitosas”. Dicho eso, hoy solo conservan tres hoteles, por lo que el impacto por cualquier cambio no lo ven realmente significativo. “Para nosotros es un país muy querido, con grandes valores como destino y con un gran potencial para el turismo. Por ello esperamos que la prioridad que el nuevo Gobierno ha planteado, de estabilizar la economía y controlar la inflación y las constantes devaluaciones de la moneda, pueda materializarse”. También esperan que saque adelante las importantes reformas estructurales que demanda el país.