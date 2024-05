BANDEX destaca experiencia laboral de sus colaboradores con iniciativa de “inclusión”

SANTO DOMINGO. -El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) destacó la iniciativa de “inclusión”, lo que permite a sus colaboradores, con capacidades diferentes, desempeñar roles clave dentro de la institución y lograr experiencias de trabajo extraordinarias.

Así lo manifestó la vicepresidente senior de Gestión del Talento, Haydi Román, quien mostró su entusiasmo con lainiciativa, asegurando “que la contratación de colaboradores con capacidades diferentes refleja nuestro compromiso con lainclusión, promoviendo la igualdad de oportunidades en nuestra institución».

“La cultura del BANDEX ha experimentado un impacto positivo, fomentando la innovación y la creatividad, yaumentando la eficiencia al aprovechar una variedad de talentos y fortalezas”, expresó Román.

“Para garantizar un entorno idóneo, el Banco implementaespacios de trabajo accesibles, los que incluyen rampas, ascensores y tecnología adaptada, como lectores de pantalla y teclados adaptados”, puntualizó.

Haydi Román enfatizó “que la inclusión no debe considerarse simplemente como una cuestión de cumplimiento normativo o responsabilidad social, sino como una estrategia fundamental para el éxito a largo plazo”.

Al fomentar un entorno laboral inclusivo -explicó- donde se valoran y respetan las diferencias individuales, “la empresa puede obtener una serie de beneficios, incluida la mejora de la innovación y la creatividad, el aumento de la productividad, la eficiencia y una mayor atracción y retención del talento”.

Testimonios de los colaboradores

Ailien De Los Ángeles Novas Franco, analista junior captaciones y reportes del Departamento Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones, compartió su experienciaasegurando que “en el rol que ocupo, soy la encargada de reportar las inversiones que se realizan diariamente, y me siento orgullosa de contribuir al éxito de nuestra institución».

De su lado, Erick Fernández Gil, mensajero interno del Departamento Vicepresidencia Senior Administrativa dijo que»mi experiencia de trabajo en el BANDEX ha sido diferente aotras que he tenido; anteriormente trabajé en otros lugares desempeñando otras funciones, pero aquí me siento incluido en todas las cosas, nunca me he sentido excluido de nada y me siento excelentemente bien”.

Fátima Inmaculada Diloné Almonte, auditor del Departamento Auditoría Interna, puntualizó «mi rol como auditora me permite verificar que los diferentes departamentos cumplan con las políticas y procedimientos de la institución, así como también con las normativas de la Superintendencia de Bancos, y me siento valorada y respetada en mi trabajo.»

Albalina Jiménez Ciprian, recepcionista del Departamento Vicepresidencia Senior Administrativa, dijoque “mi tarea es recibir a las personas que llegan, brindarles asistencia y transferir al personal. Me siento parte importante de esta institución y siempre estoy dispuesta a ayudar.»

Para Esmelyn Vargas Rodríguez, analista junior mesa de ayuda del Departamento Vicepresidencia Senior de Tecnología, dice “He tenido una experiencia muy positiva, mi rol principal es brindar asistencia a los usuarios y asegurar el buen funcionamiento de los sistemas informáticos.

“Comencé con una pasantía de tres meses en la Fundación Dominicana para Ciegos, seguida de otra de un mes aquí, donde ahora estoy trabajando fijo. Esta experiencia ha sido muy positiva, ya que me ha permitido integrarme al mercado laboral y ejercer el trabajo para el cual me preparé”.

De acuerdo con Haydi Román estos testimonios destacan el compromiso del BANDEX en ofrecer un entorno laboral inclusivo y respetuoso, donde todos los colaboradores tienen la oportunidad de desarrollarse y contribuir al éxito de la organización”.