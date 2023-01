Investigadores estudian anomalías congénitas tras la infección por COVID-19 y la vacunación

En un reciente estudio publicado en Nature Communications, los investigadores comparan las importantes anomalías congénitas observadas tras la infección por el coronavirus de la enfermedad de 2019 (COVID-19) y la vacunación.

La infección por coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2) durante el embarazo está relacionada con síntomas graves de COVID-19 y resultados perinatales y maternos desfavorables. Sin embargo, las tasas de vacunación contra el COVID-19 siguen siendo bajas en muchos entornos entre las mujeres embarazadas. La preocupación por la seguridad de la vacuna es uno de los principales obstáculos para la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo. Existen numerosos estudios que indican la seguridad de recibir las vacunas COVID-19 durante el embarazo en términos de eventos perinatales como resultados tempranos del embarazo como abortos espontáneos y mortinatos. Sin embargo, no hay pruebas suficientes que relacionen la infección por COVID-19 o la vacunación en las primeras etapas del embarazo y el peligro de anomalías congénitas.

Acerca del estudio

En el presente estudio, los investigadores estimaron la relación entre la infección por COVID-19 y la vacunación por separado, entre seis semanas antes de la concepción y 19 semanas y seis días de gestación.

El equipo utilizó la cohorte COVID-19 in Pregnancy in Scotland (COPS) actualizada que contiene datos sobre todos los embarazos finalizados y continuados en Escocia a partir del 1 de enero de 2015. En esta cohorte, se incluyeron los embarazos finalizados en cualquier etapa gestacional y con cualquier resultado. El equipo extrajo datos relacionados con la fecha aproximada de concepción, la edad gestacional al final del embarazo y el resultado del embarazo para cada embarazo. Los datos nacionales sobre la inmunización con COVID-19 y las infecciones confirmadas por SARS-CoV-2 se integraron en la cohorte del estudio COPS para identificar las exposiciones pertinentes.

En el estudio, la exposición primaria consistió en recibir cualquier vacuna contra el SRAS-CoV-2 entre seis semanas antes de la concepción y 19 + 6 semanas de gestación o hasta el final del embarazo, lo que ocurriera antes. Los lactantes se clasificaron como expuestos a la vacunación contra el COVID-19 si a sus madres se les administró cualquier tipo de vacuna accesible en Escocia de cualquier dosis y cualquier número de dosis durante el periodo de exposición.

Resultados

Para el análisis de la vacunación contra el SARS-CoV-2, el equipo encontró 53.914 lactantes que tuvieron un tiempo de seguimiento apropiado durante el periodo de exposición a la vacuna del estudio. Casi 8785 de estos 53.914 lactantes nacieron de mujeres que habían recibido la vacuna COVID-19 en el periodo comprendido entre las seis semanas previas a la concepción y las 19 + 6 semanas de gestación. Los recién nacidos de madres vacunadas tenían más probabilidades de nacer de madres procedentes de las regiones menos desfavorecidas, no fumadoras y con problemas médicos previos, en comparación con los bebés de madres no vacunadas. De los 6.731 bebés nacidos de madres vacunadas, a 153 se les reconoció una anomalía. En 120 bebés no se confirmó la base genética de la anomalía. Además, 467 de los 20.193 bebés nacidos de mujeres no vacunadas tenían algún tipo de defecto, mientras que 375 presentaban una anomalía no genética.

En los estudios que sólo tuvieron en cuenta las variables coincidentes en el modelo o que tuvieron en cuenta todas las covariables clínicas y sociodemográficas, no hubo indicios de conexión entre la inmunización con COVID-19 y ninguna anomalía. Del mismo modo, el equipo no encontró indicios de conexión entre la vacunación y las aberraciones no genéticas cuando se tuvieron en cuenta las variables de emparejamiento y los factores de confusión sociodemográficos y clínicos.

En los análisis que incluyeron recién nacidos de embarazos de cualquier duración, los resultados fueron similares. Cuando la cohorte vacunada se restringió a los recién nacidos de madres vacunadas en la ventana de concepción con riesgo teratogénico hasta la gestación 9 + 6 inclusive, no se encontró ninguna prueba de correlación entre la vacunación con COVID-19 y la incidencia de anomalías. La odds ratio (OR) ajustada para la relación entre la vacunación y la incidencia de una anomalía fue de 0,76, y la correspondiente a las anomalías no genéticas fue de 0,66. La mayoría de las madres embarazadas que fueron vacunadas durante el periodo de exposición lo fueron con una vacuna de ARNm; el 18,2% recibió la vacuna ChAdOx1-s/nCoV-19, mientras que al 0,2% se le administró más de un tipo de vacuna.

En comparación con los recién nacidos de madres no infectadas, los lactantes expuestos a la infección por SRAS-CoV-2 tenían más probabilidades de nacer de mujeres procedentes de las regiones más desfavorecidas y de regiones urbanas. Entre los 1574 recién nacidos expuestos al SARS-CoV-2, 32 presentaban una anomalía, mientras que 26 presentaban una anomalía no genética. De los 4.722 lactantes que no estuvieron expuestos a la infección por SARS-CoV-2 verificada, casi 71 mostraron una anomalía no genética, y 85 lactantes presentaron alguna anomalía. Además, no hubo indicios de conexión entre COVID-19 y ninguna anomalía, independientemente de si los análisis incluían variables de emparejamiento o factores de confusión clínicos y sociodemográficos. Tampoco se encontró ninguna conexión entre la infección por COVID-19 y una anomalía no genética.

En general, los resultados del estudio mostraron que no existe conexión entre la inmunización con COVID-19 o la infección por SARS-CoV-2 y la probabilidad de anomalías congénitas significativas. Los investigadores creen que el estudio contribuye a un creciente corpus de información sobre la seguridad de la inmunización con COVID-19 durante el embarazo y da una tranquilidad crucial sobre la seguridad de la vacunación inmediatamente antes o al principio del embarazo.

