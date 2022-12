Hospitales en China están «desbordados” por COVID

En más de tres décadas de medicina de urgencias, el médico Howard Bernstein, residente en Pekín, afirma que nunca había visto nada igual.

A su hospital llegan cada vez más pacientes, casi todos de edad avanzada y muchos muy enfermos con síntomas de COVID y neumonía.

El relato de Bernstein refleja testimonios similares de personal médico de toda China, que se esfuerza por hacer frente a la situación después de que este mes China diera un brusco giro de 180 grados a sus estrictas políticas sobre la COVID y se produjera una oleada de infecciones en todo el país.

Es, con mucho, el mayor brote del país desde que la pandemia comenzó en la ciudad central de Wuhan hace tres años. Los hospitales públicos y crematorios de Pekín también han tenido problemas este mes debido a la gran demanda.

«El hospital está desbordado de arriba abajo», declaró Bernstein a Reuters al final de un turno «estresante» en el Beijing United Family Hospital, de propiedad privada, en el este de la capital.

«La UCI está llena», al igual que el servicio de urgencias, la clínica de fiebre y otras salas, explicó.

«Muchos han ingresado en el hospital. No mejoran en un día o dos, así que no hay flujo, y por tanto la gente sigue viniendo a urgencias, pero no pueden subir a las habitaciones del hospital», dijo. «Se quedan atrapados en Urgencias durante días».

En el último mes, Bernstein pasó de no haber tratado nunca a un paciente de COVID a ver docenas al día.

«El mayor reto, sinceramente, es que creo que no estábamos preparados para esto», afirmó.

Sonia Jutard-Bourreau, de 48 años, jefa médica del hospital privado Raffles de Pekín, afirmó que el número de pacientes es entre cinco y seis veces superior al normal, y que la edad media de los pacientes se ha disparado unos 40 años, hasta superar los 70 en el espacio de una semana.

«Siempre es el mismo perfil», afirma. «Es decir, la mayoría de los pacientes no han sido vacunados».

Los pacientes y sus familiares visitan el Raffles porque los hospitales locales están «desbordados», dijo, y porque desean comprar Paxlovid, el tratamiento contra la COVID fabricado por Pfizer, que se está agotando en muchos lugares, incluido el Raffles.

«Quieren el medicamento como si sustituyera a la vacuna, pero el medicamento no sustituye a la vacuna», explicó Jutard-Bourreau, y añadió que existen criterios estrictos para determinar cuándo puede recetarlo su equipo.

Jutard-Bourreau, que al igual que Bernstein lleva trabajando en China alrededor de una década, teme que lo peor de esta oleada en Pekín no haya llegado todavía.

En otros lugares de China, el personal médico dijo a Reuters que los recursos ya están al límite en algunos casos, ya que los niveles de COVID y de enfermedad entre el personal han sido particularmente altos.

Una enfermera de la ciudad occidental de Xian afirmó que 45 de las 51 enfermeras de su departamento y todo el personal del servicio de urgencias se han contagiado el virus en las últimas semanas.

«Hay muchos casos positivos entre mis colegas», dijo esta enfermera de 22 años, apellidada Wang. «Casi todos los médicos están contagiados».

Wang y las enfermeras de otros hospitales dijeron que les habían dicho que se presentaran a trabajar aunque dieran positivo y tuvieran fiebre leve.

Jiang, una enfermera de 29 años que trabaja en un pabellón psiquiátrico de un hospital de la provincia de Hubei, dijo que la asistencia del personal ha descendido más del 50% en su pabellón, que ha dejado de aceptar nuevos pacientes. Afirmó que trabaja turnos de más de 16 horas con un apoyo insuficiente.

«Si el paciente parece agitado, hay que sujetarlo, pero no es fácil hacerlo sola», explicó. «No es una buena situación en la que estar».

TASA DE MORTALIDAD «POLÍTICA»

Los médicos que hablaron con Reuters dijeron estar más preocupados por los ancianos, decenas de miles de los cuales pueden morir, según las estimaciones de los expertos.

Es probable que más de 5.000 personas mueran cada día a causa de la COVID-19 en China, estimó la empresa británica de datos sanitarios Airfinity, lo que ofrece un dramático contraste con los datos oficiales de Pekín sobre el brote actual en el país.

La Comisión Nacional de Salud no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para comentar las preocupaciones planteadas por el personal médico en este artículo.

China no informó de ninguna muerte por COVID en la China continental en los seis días transcurridos hasta el domingo, según informó el domingo el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, a pesar de que los crematorios se enfrentaban a un aumento de la demanda.

China ha restringido su definición para clasificar las muertes como relacionadas con el COVID, contando solo las que implican neumonía o insuficiencia respiratoria causadas por el COVID, lo que ha levantado ampollas entre los expertos mundiales en salud.

«No es medicina, es política», afirmó Jutard-Bourreau. «Si ahora mueren por culpa de COVID, es por culpa de COVID. La tasa de mortalidad ahora son cifras políticas, no médicas».

ENLACE ORIGINAL: https://www.reuters.com/world/china/the-icu-is-full-medical-staff-frontline-chinas-covid-fight-say-hospitals-are-2022-12-26/

