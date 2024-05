Mejoras en la seguridad biometrica para telefonos

Revisión de aplicaciones en segundo plano

¿Se te acaba la pila muy rápido? ¿Tu teléfono se recalienta? ¿Se te apaga solo el teléfono? ¿Se te caen las llamadas de manera extraña? Pues quiero decirte que si tú respuesta es sí a cualquiera de las preguntas anteriores, entonces has sido hackeado. ¿Cómo evitar ser hackeado?

Pues bien primero debes hacer varios chequeos de seguridad. Revisa qué apps están consumiendo tu batería en segundo plano y si ves alguna app rara desinstálala, porque hay alta probabilidades de que esa sea la app que está hackeando tu teléfono.

Luego revisa qué apps están usando el micrófono, la cámara o el teclado incluso en segundo plano (cosa que normalmente no debería de usarse en segundo plano) y también bórralas o suprimeles el acceso a esas características. Luego busca que apps están usando la geolocalización y haz lo mismo. La que veas sospechosa la eliminas. Y por último, y si está en tus posibilidades, instala un VPN y un antivirus o uno que traiga las dos cosas.

Hay antivirus que te protegen todos los dispositivos de tu hogar y hay servicios de VPN gratuitos que vienen con tu ISP (Internet Service Provider) o proveedor de Internet. No es recomendable que uses un software anti espía para verificar si estás siendo hackeado o no porque muchos de estos softwares anti espías en realidad son los que más te espían y le estás dando una autorización para que trabajen en segundo plano y te agoten la batería.

En la era digital actual, nuestros teléfonos inteligentes se han convertido en extensiones de nuestra vida personal y profesional. Dependemos de ellos para comunicarnos, trabajar y entretenernos. Sin embargo, esta dependencia también nos expone a riesgos de seguridad, como el hackeo. Problemas como el agotamiento rápido de la batería, el sobrecalentamiento del dispositivo, apagones inesperados o interrupciones extrañas en las llamadas pueden ser indicativos de que algo no va bien con nuestro teléfono.

Si has experimentado alguno de estos problemas, es posible que tu dispositivo haya sido comprometido. Pero, ¿cómo puedes estar seguro y qué puedes hacer para protegerte? A continuación, exploramos algunas medidas esenciales que puedes tomar para asegurar la integridad de tu teléfono y tus datos personales.

Revisión de aplicaciones en segundo plano

El primer paso para asegurar tu dispositivo es revisar qué aplicaciones están consumiendo batería en segundo plano. Algunas aplicaciones necesitan funcionar en segundo plano para operar correctamente, como las de mensajería o las de correo electrónico. Sin embargo, si notas aplicaciones desconocidas o que no recuerdas haber instalado, esto puede ser una señal de alarma. Estas aplicaciones podrían estar ejecutando procesos ocultos que no solo drenan tu batería, sino que también podrían estar comprometiendo tu seguridad. Desinstalar estas aplicaciones sospechosas es un paso crucial.

Acceso indebido a micrófono, cámara y teclado

El siguiente aspecto a considerar es el acceso de las aplicaciones al micrófono, la cámara y el teclado de tu dispositivo. Estas funciones deberían requerir tu permiso explícito y solo deberían activarse cuando estás utilizando la aplicación. Si descubres que ciertas aplicaciones están accediendo a estos recursos sin necesidad o incluso cuando no están en uso activo, es recomendable revocar su acceso o desinstalarlas completamente.

Uso de la geolocalización

Las aplicaciones que utilizan servicios de geolocalización pueden proporcionar funcionalidades útiles, como navegación o recomendaciones basadas en tu ubicación. Sin embargo, si una aplicación que no debería necesitar conocer tu ubicación la está utilizando, esto podría ser otro indicativo de un comportamiento malicioso. Es prudente revisar los permisos de geolocalización y ajustarlos o eliminar aplicaciones que los usen inapropiadamente.

Instalación de herramientas de seguridad

Por último, considera la instalación de herramientas de seguridad adicionales, como VPNs y antivirus. Un buen software antivirus puede proteger tu dispositivo de malware y otros ataques, mientras que una VPN puede asegurar tu conexión a internet, protegiendo tus datos de posibles interceptaciones. Es importante seleccionar proveedores de confianza, ya que algunos programas que se comercializan como soluciones anti espionaje podrían ser contraproducentes y comprometer aún más tu privacidad.

La seguridad de nuestros dispositivos móviles es más importante que nunca. Al tomar medidas proactivas para revisar y controlar las aplicaciones y al emplear herramientas de seguridad adecuadas, puedes protegerte contra hackeos y disfrutar de la tecnología con tranquilidad.

Hernán Porras Molina<br />

CEO de Web24 IT Services LLC