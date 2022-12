Científicos explican cómo detectar signos sutiles de demencia hasta nueve años antes del diagnóstico

Científicos han explicado en un nuevo estudio cómo descubrieron signos sutiles de demencia hasta nueve años antes del diagnóstico.

Si los pacientes de riesgo se someten a un cribado lo bastante pronto, es posible reducir su riesgo de desarrollar problemas posteriores.

Publicado en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, los investigadores analizaron el historial de los pacientes y «quedó claro que mostraban cierto deterioro cognitivo varios años antes de que sus síntomas fueran lo bastante evidentes como para provocar un diagnóstico».

«Los deterioros eran a menudo sutiles, pero abarcaban varios aspectos de la cognición», explicó el autor del estudio, Nol Swaddiwudhipong, médico en formación de la Universidad de Cambridge.

«Esto supone un paso adelante para que podamos examinar a las personas con mayor riesgo -por ejemplo, los mayores de 50 años o quienes padecen hipertensión o no hacen suficiente ejercicio- e intervenir en una fase más temprana para ayudarles a reducirlo».

Los datos de la base de datos del Biobanco del Reino Unido, utilizados en el estudio, sugieren que la resolución de problemas y el recuerdo de números son dos ejemplos de signos tempranos de demencia.

El Dr. Tim Rittman, autor principal del estudio, añadió: «La gente no debe preocuparse demasiado si, por ejemplo, no recuerda bien los números».

«Incluso algunas personas sanas obtendrán naturalmente puntuaciones mejores o peores que las de sus compañeros.

«Pero animamos a todo aquel que esté preocupado o note que su memoria o su capacidad de recordar empeoran a que hable con su médico de cabecera».

David Thomas, responsable de la política de Alzheimer’s Research UK, afirmó: «Cada vez está más claro que la mejor oportunidad de influir en el curso de las enfermedades que causan demencia reside en intervenir en sus fases más tempranas.

«Los servicios sanitarios no ofrecen de forma rutinaria las pruebas necesarias para detectar los cambios en la función cerebral que se producen antes de que los síntomas sean perceptibles, como los aludidos en este estudio.

«De hecho, el NHS es actualmente incapaz de garantizar un diagnóstico precoz y preciso para las personas que viven con demencia.

Más de un tercio de las personas mayores de 65 años con demencia no están diagnosticadas».

Y añadió: «Ahora es más importante que nunca que los servicios del SNS reflejen nuestra creciente comprensión de la importancia de la detección y el diagnóstico precoz.

«Debemos asegurarnos de que las personas con demencia no caigan a través de las grietas en un momento en que las intervenciones de tratamiento o reducción de riesgos tienen más probabilidades de ser efectivas».

En 2022, el 11,25 por ciento de las muertes en Inglaterra y Gales fueron consecuencia de la demencia, mientras que sólo el 3,3 por ciento lo fueron de COVID.

El mes pasado, 5.249 personas murieron en Inglaterra a causa de la demencia.

