Kanye West alaba a los nazis y a Hitler en una entrevista

Ye, el rapero y artista antes conocido como Kanye West, elogió el jueves a los nazis y a Adolf Hitler durante una aparición en el programa Infowars de Alex Jones.

«No eres Hitler, no eres un nazi, no mereces que te llamen así y te demonicen», le dijo Jones a Ye, que apareció con una máscara negra.

«Bueno, yo también veo cosas buenas en Hitler. Quiero a todo el mundo», dijo Ye. «Y la gente judía no me va a decir que puedes amarnos, y puedes amar lo que te estamos haciendo con los contratos, y puedes amar lo que estamos impulsando con la pornografía. Pero este tipo que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que yo uso como músico, no puedes decir en voz alta que esta persona alguna vez hizo algo bueno, y he terminado con eso. He terminado con las clasificaciones».

Y añadió: «Todos los seres humanos tienen algo de valor que aportaron, especialmente Hitler. ¿Qué te parece eso?», continuó Ye. «Además, Hitler nació cristiano».

Jones le dijo a Ye que tenía un «fetiche de Hitler«, a lo que Ye respondió: «Me gusta Hitler«.

Ye, que ha sido abandonado por marcas como Adidas por sus comentarios antisemitas, estuvo acompañado en el programa por el nacionalista blanco Nick Fuentes.

«Tenemos que dejar de despreciar a los nazis todo el tiempo», añadió Ye más tarde.

Jones comenzó a discrepar de las declaraciones de Ye, afirmando que cree que la mayoría de los judíos «son grandes personas», aunque estuvo de acuerdo en que hay una «mafia judía».

Jones entonces le dijo a Ye que tiene «un poco de fetiche con Hitler«, a lo que el rapero respondió: «No es un fetiche. Simplemente me gusta la información».

«No me gusta la palabra ‘malvado’ junto a nazis», dijo después Ye. «Amo a los judíos, pero también amo a los nazis».

Más adelante en la entrevista, Ye reiteró que es «hora de promover el amor» al declarar: «Sí amo a Hitler. Sí amo a los sionistas».

