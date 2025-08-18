Zelensky se aferra a la integridad territorial de Ucrania

La reunión del 18 de agosto de 2025 entre Zelenskiy y Trump transcurrió de manera cordial y con aparente cooperación, aunque sin acuerdos vinculantes — especialmente en torno a un alto al fuego o una paz duradera. El encuentro recibió refuerzo simbólico de Europa, pero despertó inquietudes sobre posibles concesiones territoriales rusas.
([The Wall Street Journal][1], [UnoTV][2])
### Contribuciones clave por fuente
* **The Washington Post**: Se cree que EE.UU. podría ofrecer garantías de seguridad al estilo OTAN (Artículo?5), aunque fuera del marco formal de la alianza. Zelenskiy exigió que cualquier negociación venga acompañada de un cese al fuego.
([The Times][3])
* **Reuters / AP News**: Trump afirmó que Putin aceptaría algunas garantías para Ucrania y planteó posibles intercambios territoriales —una señal alarmante para Kiev. Confirmó que el estado de negociación ya no requeriría un alto al fuego como condición previa.
([The Guardian][4])
* **The Guardian**: Zelenskiy calificó la discusión como “constructiva” y agradeció el respaldo diplomático europeo. A pesar de eso, evitó implicarse en concesiones, reafirmando el compromiso con la integridad territorial.
([UnoTV][2])
* **Wall Street Journal**: Aunque el tono fue diplomático, la reunión no produjo acuerdos concretos, sino una declaración optimista de Trump sobre el avance hacia una paz sostenible en cooperación con Europa.
([The Wall Street Journal][1])
* **HuffPost**: Trump adelantó que, de resultar exitosa la jornada, podría organizarse una futura cumbre trilateral con Putin. Descartó el fin del apoyo estadounidense y prometió “mucha ayuda” en caso de tregua; incluso sugirió revelar posteriormente si se enviarían tropas.
([ElHuffPost][5])
* **The Times (UK)**: Trump desestimó la necesidad de un alto al fuego, orientando la atención hacia un acuerdo de paz rápido, flexión alineada con la postura rusa.
([UnoTV][2])
—
El encuentro transcurrió como un gesto diplomático bien recibido, con Zelenskiy mostrando moderación y Trump evocando un apoyo multilateral alineado con Europa. No obstante, sin avances concretos en materia de territorios o seguridad, y con la introducción de la idea de “intercambios territoriales”, el clima ha despertado desconfianza en Kiev.
La sugerencia de que las garantías de seguridad sean “al estilo OTAN” pero sin formalizar, junto al posible retroceso del requisito de embargo previo a negociaciones, implican que la reunión fue más simbólica que sustantiva. La propuesta de una cumbre trilateral con Putin apunta a una etapa aún más compleja en el proceso.
Europa fue usada como un escudo diplomático por Zelenskiy, reafirmando su lugar como aliado clave. Pero el verdadero desafío reside en traducir esa aparente unidad en compromisos duraderos que aseguren la defensa efectiva de Ucrania, manteniendo intacta su soberanía.
—
* [AP News](https://apnews.com/article/d0ad768453210db23fe4b108f7b87135?utm_source=chatgpt.com)
* [The Guardian](https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/18/ukraine-war-live-update-russia-zelenskyy-washington-trump-europe-meeting-talks-latest-news?utm_source=chatgpt.com)
* [The Wall Street Journal](https://www.wsj.com/livecoverage/trump-zelensky-meeting-russia-ukraine/card/3-takeaways-from-trump-zelensky-oval-office-meeting-LcslmpFvTurB0hDdyDAW?utm_source=chatgpt.com)
[2]: https://www.unotv.com/estados-unidos/zelenski-y-trump-mantienen-reunion-en-la-casa-blanca-dialogan-sobre-fin-a-conflicto-con-ucrania/?utm_source=chatgpt.com "Zelenski y Trump mantienen reunión en la Casa Blanca"
[3]: https://www.thetimes.co.uk/article/white-house-meeting-ukraine-nato-security-guarantee-880n7f08g?utm_source=chatgpt.com "What could Trump's 'Nato-style' security guarantee mean for Ukraine?"
[4]: https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/18/ukraine-war-live-update-russia-zelenskyy-washington-trump-europe-meeting-talks-latest-news?utm_source=chatgpt.com "Trump says Russia will accept security guarantees for Ukraine, but talks of 'possible exchanges of territory' – live"
[5]: https://www.huffingtonpost.es/global/trump-asegura-si-hoy-podra-celebrarse-reunion-putin-zelenski.html?utm_source=chatgpt.com "Trump asegura ante Zelenski que "si todo va bien hoy" podrá celebrarse una cumbre trilateral con Putin"
