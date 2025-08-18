¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://apnews.com/article/d7b082bae4136ef8932e16ac2d166303?utm_source=chatgpt.com "European leaders to join Ukraine's Zelenskyy for meeting with Trump"

[2]: https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/17/trump-zelensky-meeting-europe/?utm_source=chatgpt.com "U.S. ready to give Ukraine security guarantees when Trump meets Zelensky"

[3]: https://www.reuters.com/world/middle-east/dollar-braces-busy-week-geopolitics-fed-speak-2025-08-18/?utm_source=chatgpt.com "Dollar braces for busy week of geopolitics and Fed speak"

[4]: https://elpais.com/internacional/2025-08-17/los-lideres-de-la-ue-y-la-otan-acompanaran-a-zelenski-a-washington-para-verse-con-trump.html?utm_source=chatgpt.com "Los líderes de la UE y la OTAN acompañarán a Zelenski a Washington para verse con Trump"

[5]: https://www.thedailybeast.com/zelensky-plots-strategy-to-avoid-another-white-house-blow-up/?utm_source=chatgpt.com "Zelensky Plots Strategy to Avoid Another White House Blow-Up"



Tras la cumbre de Trump con Putin en Alaska, la atención se traslada ahora a la próxima reunión entre **Volodímir Zelenskiy** y **Donald Trump** en la Casa Blanca, programada para el **18 de agosto de 2025**. La cita será acompañada por destacados líderes europeos y de la OTAN, en un gesto simbólico y estratégico para respaldar la posición de Ucrania en el proceso de paz.

([AP News][1], [The Washington Post][2])

* **Según The Washington Post:**

Estados Unidos está preparado para ofrecer **garantías de seguridad** a Ucrania parecidas al artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco formal de la alianza. Zelenskiy, por su parte, ha dejado claro que **no habrá negociaciones sin un cese del fuego previo**.

([The Washington Post][2])

* **Según Reuters:**<br />

Los mercados siguen el acercamiento con cautela, mientras que el dólar se mantiene estable a la espera de esta cita diplomática clave.

([Reuters][3])

* **Según AP News:**<br />

Líderes como Macron, von der Leyen, Starmer y otros se sumarán a Zelenskiy en Washington, con el objetivo de presentar un frente unido frente a un posible acuerdo desfavorable propuesto por Rusia.

([AP News][1])

* **Según Times of India (vía Reuters):**

Se considera que en el horizonte está incluso una posible **cumbre trilateral** entre Trump, Zelenskiy y Putin, aunque con gran incertidumbre sobre su convocatoria.

([El País][4], [The Washington Post][2])

* **Según The Daily Beast:**

Zelenskiy planifica cuidadosamente esta reunión evitando tensiones como las que se vivieron en febrero en la Casa Blanca, y contará con la presencia de los principales representantes europeos.

([The Daily Beast][5])

—

La reunión entre Zelenskiy y Trump se perfila como un momento clave para determinar si **Estados Unidos respaldará con garantías sólidas** a Ucrania, en momentos en que la guerra sigue activa y el país enfrenta presiones diplomáticas intensas. La participación de prominentes líderes europeos refuerza la legitimidad de Zelenskiy y el mensaje de que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía ucraniana.

Zelenskiy buscará asegurar **medidas de seguridad tangibles** antes de cualquier conversación sobre territorios. El contexto político es delicado: Trump ha mostrado flexibilidad desde Alaska, pero sus mensajes han dejado claro que la diplomacia, aunque posible, será esquiva.

El resultado podría inclinar la balanza entre avanzar hacia una paz estable o profundizar la fragmentación del apoyo occidental. Europa y Ucrania se juegan buena parte de su futuro fuera del acuerdo, mientras que Trump parece inclinado a una estrategia de negociaciones simbólicas, donde el verdadero desafío está en traducir promesas en compromisos duraderos.

—

* [The Washington Post](https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/17/trump-zelensky-meeting-europe/?utm_source=chatgpt.com)

* [AP News](https://apnews.com/article/d7b082bae4136ef8932e16ac2d166303?utm_source=chatgpt.com)

* [timesofindia.indiatimes.com](https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/ukraine-to-lose-donbas-trump-to-reportedly-host-putin-zelenskyy-trilateral-before-august-22-russia-firm-on-core-demands/articleshow/123341774.cms?utm_source=chatgpt.com)

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://apnews.com/article/d7b082bae4136ef8932e16ac2d166303?utm_source=chatgpt.com "European leaders to join's Zelenskyy for meeting with[2]: https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/17/trump-zelensky-meeting-europe/?utm_source=chatgpt.com "U.S. ready to givesecurity guarantees whenmeets Zelensky"[3]: https://www.reuters.com/world/middle-east/dollar-braces-busy-week-geopolitics-fed-speak-2025-08-18/?utm_source=chatgpt.com "Dollar braces for busy week of geopolitics andspeak"[4]: https://elpais.com/internacional/2025-08-17/los-lideres-de-la-ue-y-la-otan-acompanaran-a-zelenski-a-washington-para-verse-con-trump.html?utm_source=chatgpt.com "líderes de la UE y laacompañarán apara verse con[5]: https://www.thedailybeast.com/zelensky-plots-strategy-to-avoid-another-white-house-blow-up/?utm_source=chatgpt.com "Zelensky Plots Strategy to Avoid Another White House Blow-Up"