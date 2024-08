URGENTE: Machado alerta de un allanamiento del domicilio de Edmundo González «en las próximas horas» 

La líder opositora asegura que el candidato «está resguardado» en un lugar como ella que no ha querido desvelar

María Corina Machado y Edmundo González. | Europa Press

Compartir

Facebook

Twitter

Whatsapp

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha alertado este jueves en una rueda de prensa con periodistas españoles de un posible allanamiento del domicilio de Edmundo González Urrutia «en las próximas horas»ante la negativa del candidato presidencial de acudir a la citación de la Fiscalía por tercera vez.

La lideresa ha afirmado que Edmundo González no se encuentra en su residencia, sino que «está resguardado» en un lugar que no ha querido desvelar. Además, ha anunciado que este próximo sábado habrá un acto público «con actores del chavismo» que no están de acuerdo con la victoria de Nicolás Maduro.

null

Machado ha reiterado en varias ocasiones que el mundo debe corroborar la victoria del candidato de la oposición en los pasados comicios del 28 de julio: «Hay que reconocer a Edmundo González, como debe ser, el presidente electo de Venezuela. El presidente que más votos ha obtenido en la historia«, ha aseverado.

Albares asume que Maduro no va a entregar las actas y defiende una respuesta de la UE

THE OBJECTIVE

Declaración con actores del chavismo

La lideresa se ha mostrado abierta a abrir «un proceso de diálogo», siempre y cuando este no suponga una negociación de los resultados electorales. En esta línea, ha querido anunciar a los periodistas españoles presentes que, a lo largo de este fin de semana, se producirá en Caracas «una declaración con actores vinculados con el chavismo».

«Buscan aislar, que la gente se aterre, que no puedan alzar la voz, les han marcado sus casas. Una práctica brutal», ha denunciado visiblemente emocionada, aunque asegurando que «estos golpes» no les debilitan y que el régimen «se equivoca», porque estas prácticas «hacen más fuertes» a la oposición y al pueblo de Venezuela.

Venezuela adelanta a Argentina como socio comercial de España por la compra de petróleo

Fernando Cano

No obstante, Machado ha exigido sanciones a Nicolás Maduro por la continua represión que la sociedad venezolana sufre desde el pasado 28 de julio: «Maduro tiene que saber que no puede matar gente. Hay consecuencias. Nosotros esperamos acciones más firmes y concretas», ha reclamado.

«Fuimos a unas elecciones con unas normas represivas y aun así obtuvimos la victoria. No tuvimos publicidad, no repartimos volantes, yo no pude conceder ni una sola entrevista. Y aun así, arrasamos», ha proclamado la dirigente opositora, que, a su vez, ha querido preguntar a la prensa «qué hubiera hecho la sociedad española» ante una situación así.

FAPE y APM exigen la liberación de periodistas detenidos en Venezuela tras las elecciones

THE OBJECTIVE

«Necesitamos a Europa con nosotros»

Cuestionada sobre la posición de la Unión Europea (UE) y otros agentes internacionales en cuanto a la crisis venezolana, Machado ha pedido involucración para poder avanzar por un proceso de diálogo: «Necesitamos a Europa con nosotros, necesitamos que los gobiernos se lo hagan entender a Maduro».

https://3efc4029beee6caf389ee2e300e6353e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

PUBLICIDAD

Asimismo, la lideresa ha declarado que quiere llevar «la voz de los venezolanos a todas las instancias», mostrándose dispuesta a comparecer ante órganos legislativos de otros países: «Ojalá pudiera yo hablar en el Parlamento español, en el Parlamento Europeo«, ha especulado acerca de esta posibilidad.

Además, ha comentado que le «encantaría» hablar con el rey Felipe VI, una «figura de enorme respeto» en toda Iberoamérica. Machado ha dado por sentado que la presencia del monarca español en la investidura del presidente dominicano, Luis Abinader, «tuvo un efecto muy positivo» en el hecho de que más de una veintena de países suscribieran un comunicado conjunto sobre Venezuela, un escrito que ya le trasladaron González Urrutia y ella en una reciente carta dirigida a Zarzuela.