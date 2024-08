TSJ venezolano prepara Golpe de Estado

Resultados de las elecciones en Venezuela 2024, en vivo | Venezuela espera un “pronunciamiento” del Tribunal Supremo para este jueves

Edmundo González asegura que el TSJ no puede atribuirse las funciones del órgano electoral | Más de 100 trabajadores del Estado se ven obligados a renunciar por sus opiniones políticas postelectorales, según la agencia Reuters

El Gobierno de Estados Unidos ha lamentado que más de tres semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela sigan sin publicarse las actas que acreditan los resultados y ha advertido de que “exigirá responsabilidades” a quienes faciliten el “fraude electoral y la represión”. La organización no gubernamental Provea, una de las principales de Venezuela, ha denunciado que las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias “pasaron a ser la nueva normalidad” en la Venezuela de Nicolás Maduro. Según el Gobierno, más de 2400 personas han sido víctimas de detenciones y 25 han muerto. El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que la líder opositora María Corina Machado puede ser imputada “en cualquier momento” como autora intelectual de esas muertes.

Estas declaraciones se producen después de que la oposición a Nicolás Maduro celebrase el sábado una jornada de movilizaciones en Venezuela y 350 ciudades de todo el mundo. Los manifestantes salieron a las calles con las las actas de votación impresas en la mano, como había pedido Machado. Los venezolanos esperan ahora un “pronunciamiento” del Tribunal Supremo de Justicia, un órgano controlado por el chavismo que ha realizado, a pedido de Maduro, una auditoría de las actas electorales.

La ONU alerta sobre la falta de imparcialidad del Tribunal Supremo de Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha alertado este jueves sobre la falta de imparcialidad e independencia tanto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, ambos bajo control del chavismo.

El CNE proclamó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, sin mostrar ninguna evidencia creíble y en contravía de lo que muestran la mayoría de las actas electorales que ha recolectado y publicado la oposición. En ese recuento, el opositor Edmundo González Urrutia obtiene el 67% de los votos. Venezuela espera este jueves el “pronunciamiento” del TSJ sobre la auditoria de los resultados electorales que adelanta a pedido de Maduro, sin haber mostrado nunca las actas.

Edmundo González advierte al Tribunal Supremo: “Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular”

El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia ha lanzado un mensaje al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) momentos antes de su esperado “pronunciamiento” sobre las elecciones del 28 de julio. “Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular”, ha escrito el diplomático, que defiende que se impuso por un amplio margen al presidente Nicolás Maduro en los comicios, como muestran la gran mayoría de las actas que su campaña ha hecho públicas.

“El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis”, ha manifestado en X González Urrutia, quien ya había advertido la víspera en un comunicado que el TSJ no puede atribuirse funciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral, que anunció el triunfo de Maduro sin presentar ninguna evidencia creíble de ese resultado.

Venezuela espera un “pronunciamiento” del Tribunal Supremo para este jueves

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), controlado por el chavismo, ha convocado a la prensa para este jueves a las 10.00 horas de Caracas para un «prounciamiento». Aunque no aclaró el temario, se espera que informe de los resultados de la auditoria que, a pedido de Gobierno, ha realizado sobre las actas de las elecciones del 28 de julio pasado, que dieron ganador a Nicolás Maduro y dispararon denuncias de fraude por parte de la oposición.

El jefe del oficialista Partido Socalista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió que los partidos que no reconozcan la decisión del TSJ sobre los resultados electorales no podrán participar en las elecciones regionales, los próximos comicios previstos en Venezuela.

«El que no reconoce al TSJ cómo va a participar», dijo en su programa en la televisora estatal.

El mandatario Nicolás Maduro, proclamado presidente por Consejo Nacional Electoral (CNE) sin haber presentado todos los resultados en medio de señalamientos de fraude, pidió al Supremo bajo su control una «auditoría» de las actas, con la que pretende dar por saldada la disputa con la oposición. El Poder Judicial revisó documentos entregados por el CNE y algunos partidos políticos y se espera que este jueves dicte una sentencia sobre el «peritaje» realizado.

Act. Aug 22, 2024 – 10:03 EDT

María Corina Machado habla a los empleados públicos: «No es normal que te obliguen a ir a sus actos y que te pasen lista»

Luego de las denuncias de trabajadores del Estado y sindicatos sobre el hostigamiento a los empleados por sus opiniones políticas, la líder opositora María Corina Machado, envió un mensaje resistencia a los empleados públicos.

«Tú no tienes que bajarle la cabeza a nadie», dijo Machado en un audio compartido en YouTube. «Este régimen desde el principio trató despóticamente a los empleados públicos, obligándoles a hacer cosas que hasta algunos les parecen normales: vestirse de rojo, repetir mensajes ideologizados en los que tú no crees, obligarte a ir a sus actos, donde además te pasan lista. ¿Qué es eso? Eso no es normal, eso es aberrante, eso es humillante y por eso la gente se cansó», expresó.

La líder de Vente Venezuela pidió a los empleados públicos cuidarse entre ellos, tener paciencia y confianza sobre una transición, así como reproducir su mensaje a otros trabajadores.

EFE

El Gobierno venezolano vincula a la oposición con el Tren de Aragua para un «golpe de Estado»

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo este miércoles que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), tiene vínculos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua en supuestos planes para un «golpe de Estado» en el país, que vive una crisis política luego de las elecciones del 28 de julio.

«Las pruebas nos llevaron a que el Tren del Llano (otra banda criminal de Venezuela) y el extinto Tren de Aragua realmente lo que estaban siendo era contratados por la oposición para iniciar un golpe de Estado», dijo Gil en una reunión con representes diplomáticos acreditados en el país.

Aunque el canciller habló de «pruebas» no mostró ninguna, pero aseguró que el fiscal general, Tarek William Saab, que lo acompañó como orador en el encuentro, tiene elementos que demuestran que existe una «campaña para derrocar al Gobierno legítimo y constitucional» que preside Nicolás Maduro, quien fue proclamado ganador de los recientes comicios.

Dijo que, además de las protestas en rechazo al resultado electoral anunciado, que el Gobierno ve como un plan golpista, también hay un «aparataje que se ha desplegado en las redes sociales» para cuestionar la reelección de Maduro e incitar, aseguró, a nuevas protestas.

Act. Aug 21, 2024 – 17:25 EDT

El Gobierno de Petro invita a todos los expresidentes de Colombia a asistir a una próxima reunión sobre Venezuela

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ha invitado a los expresidentes del país a asistir a la próxima reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para debatir sobre la situación de la vecina Venezuela. “Es el escenario más importante de planteamientos de Estado, donde nos encontramos los que pensamos de manera distinta y tenemos recorridos políticos distintos, pero ahí es donde realmente se encuentra el país”, destacó el jefe de la diplomacia colombiana en el Gobierno de Gustavo Petro a la salida de la sesión de este miércoles, a la que no llegaron cuatro de los seis exmandatarios vivos.

La crisis poselectoral venezolana se desborda, cada día más, a la discusión política colombiana. Juan Manuel Santos (2010-2018) y Ernesto Samper (1994-1998) fueron los únicos exmandatarios que acudieron este miércoles la reunión de la Comisión Asesora, que integran también algunos diplomáticos y congresistas, mientras que César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022) alegaron sus desacuerdos con Petro para ausentarse. “Independientemente del gobierno de turno, los expresidentes tenemos un compromiso con el país”, manifestó Santos al anunciar que sí acudiría a manifestar su “inconformidad con la postura de Colombia frente a la elección fraudulenta que hubo en Venezuela”.

Junto a Brasil y México, Colombia ha puesto en marcha un intento de mediación en la crisis de Venezuela, ha evitado reconocer un ganador en las elecciones del 28 de julio y ha pedido al Gobierno de Nicolás Maduro entregar las actas electorales, en tanto los cancilleres de los tres países han dicho que mantendrán sus consultas de “alto nivel”, pero con pleno respeto a la “soberanía y la voluntad del pueblo venezolano”.