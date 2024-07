Trump ofrece hacerse una prueba cognitiva—con Biden

Punto principal

El ex presidente Donald Trump sugirió el viernes que él y el presidente Joe Biden deberían hacerse exámenes cognitivos juntos, en eco de los aliados demócratas de Biden que también han pedido que ambos candidatos se sometan a pruebas cognitivas después del debate del 27 de junio que generó preguntas sobre la aptitud mental de Biden.

Datos clave

Trump, de 78 años, ofreció «ir con» Biden, de 81 años, a hacerse una prueba cognitiva, escribiendo en Truth Social que él también «tomaría una… por primera vez seremos un equipo, y lo haremos por el bien del país».

Trump dijo que todos los candidatos presidenciales deberían ser obligados a tomar pruebas cognitivas y de aptitud.

Trump ya había pedido previamente a Biden que se hiciera una prueba cognitiva, pero esta es la primera vez que se lo pide desde el debate del 27 de junio.

Demócratas prominentes, incluidos la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer y los representantes Adam Schiff y Nancy Pelosi, también han pedido que Biden y Trump se hagan pruebas cognitivas desde el debate, pero Biden ha rechazado las llamadas, insistiendo en una entrevista con ABC News la semana pasada que «todos los días tengo esa prueba», refiriéndose a los desafíos de su trabajo.

En otra publicación, llamando a la actuación de Biden en el debate «realmente mala», Trump dijo que la «actuación de Biden desde esa noche de debate tan significativa no ha sido exactamente estelar», señalando que Biden presentó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como «Presidente Putin» el jueves, antes de corregirse rápidamente, lo que Trump llamó «una metedura de pata imperdonable».

Contra

Los expertos advierten que los resultados de una prueba cognitiva, tomados al pie de la letra sin contexto adicional, no darían una imagen completa de las capacidades mentales de Biden y podrían ser malinterpretados por el público. «Publicar solo números en una prueba particular no dará toda la historia de cómo una persona está funcionando», dijo el Dr. Duke Han, profesor de psicología y medicina familiar en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, a Forbes anteriormente.

Tangente

Trump, en su serie de publicaciones en Truth Social del viernes, también impulsó la conspiración infundada de que el ex presidente Barack Obama está secretamente detrás de una campaña para obligar a Biden a retirarse de la carrera. Biden «no debería permitir que completos perdedores como George Clooney, bajo los auspicios y control total de Barack Hussein Obama, lo empujen fuera del cargo», escribió Trump, refiriéndose a las alegaciones derivadas de un informe de Politico que Obama sabía sobre los planes de Clooney de escribir un artículo de opinión en el New York Times pidiendo a Biden que se retire de la carrera, pero no hizo nada para detenerlo. Trump afirmó que «Obama nunca respetó a Biden, pensó que era tonto y un total peso ligero», refiriéndose a las tensiones de larga data entre los dos. Trump también hizo la alegación sin fundamento de que Obama «quiere que [Biden] se vaya» y quiere que la vicepresidenta Kamala Harris reemplace a Biden. No hay evidencia de odio entre Biden y Obama, quien ha apoyado la campaña de Biden y lo ha defendido públicamente después del debate.

Contexto clave

Trump ha presumido repetidamente de haber «aprobado con éxito» una prueba cognitiva que pidió al médico de la Casa Blanca, Dr. Ronny Jackson, que le administrara en 2018. Jackson informó que Trump obtuvo una puntuación de 30/30 en el examen, la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA), una prueba de 30 preguntas diseñada para tomar 10 minutos. Biden, y la Casa Blanca, han dicho que su médico no ha recomendado que se haga una prueba cognitiva. El médico de la Casa Blanca, Dr. Kevin O’Connor, escribió en el informe médico anual del presidente publicado en febrero que el presidente se sometió a un «examen neurológico extremadamente detallado» que no encontró evidencia de Parkinson, accidente cerebrovascular u otro «trastorno neurológico central cerebeloso u otro». Biden ha dicho que el debate fue solo una «mala noche» y que tenía un resfriado y estaba exhausto por los viajes consecutivos a Europa desde el 5 de junio.