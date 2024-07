Tratan de asesinar a María Corina Machado

Machado denuncia atentado contra ella y su equipo en Barquisimeto.

-EFE: María Corina Machado denuncia un sabotaje contra vehículos que utilizan ella y su equipo.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este martes que, durante la madrugada, fue víctima de un sabotaje cometido contra los dos vehículos que utilizan ella y los miembros de su equipo en la localidad de Barquisimeto, estado Lara (noroeste), donde “fueron vandalizados” y “cortaron la manguera de los frenos” de uno de ellos.

Explicó, a través de X, que “agentes del régimen” siguieron a su caravana desde el estado de Portuguesa, donde había encabezado una actividad de campaña en apoyo al candidato opositor para las presidenciales del 28 de julio Edmundo González Urrutia, y “rodearon la urbanización” donde pernoctaron.

-EFE: Machado dice que Maduro apela a la “fuerza bruta” ante ventaja electoral del antichavismo.

-Tal Cual. González Urrutia: Ataques contra Machado y activistas son actos de cobardía intolerables.

-Efecto Cocuyo: Excarcelan al jefe de seguridad de María Corina Machado que deberá ir a tribunales cada 30 días. La líder opositora agradeció a quienes ayudaron en el proceso.

Milciades Ávila había sido detenido la madrugada de este 17 de julio. (Foto: María Corina Machado en X).

-Tal Cual: Plataforma Unitaria insta al MP a investigar presunto atentado contra Machado.

-Monitoreamos. PUD repudió el atentado contra María Corina: «Estas acciones criminales son señales del miedo a la voluntad del pueblo».

-Monitoreamos: Capriles repudió el atentado contra María Corina: «La ausencia de respeto caracteriza a quienes mal gobiernan».

-Efecto Cocuyo: Enrique Márquez rechaza atentado que sufrió María Corina Machado.

-Tal Cual: Frente Amplio de Mujeres condena agresión a Machado y discursos de odio de Maduro.

-Tal Cual: Voluntad Popular denunció desaparición de uno de sus integrantes en Los Teques.

Voluntad Popular alertó que Freddy Cimino, militante del partido en Los Teques, se encuentra desaparecido desde la noche del miércoles. (Foto: Tal Cual)

-Efecto Cocuyo: Detienen a dirigente sindical en el sur de Monagas que apoya a Machado y González Urrutia.

-El Nacional: Hotel en Mérida es clausurado luego de que detuvieron a su dueño por llevar en la moto a Edmundo González.

-Monitoreamos: Guanipa denunció que «el Seniat se ha convertido en un órgano de represión».

-Monitoreamos: Edmundo González y Manuel Rosales se reunieron para abordar la estrategia de cierre de campaña.

Uno de los tópicos abordados en la mesa de trabajo fue el cierre de campaña en el Zulia, previsto para el próximo martes 23 de julio. (Foto: Monitoreamos)

-La Patilla: Edmundo González advirtió que será intransigente con la corrupción si gana el 28Jul.

-EFE: El asesor de Seguridad Nacional de Biden se reúne con consejero presidencial de Brasil.

Entre las «prioridades mundiales y regionales» que establecieron Sullivan y Amorim en su encuentro destacaron Haití, Venezuela, la guerra de Rusia contra Ucrania y Oriente Próximo.

-Monitoreamos: 30 expresidentes iberoamericanos alertaron sobre vulneración de garantías electorales.

-Efecto Cocuyo: Presidente de Panamá cree que si hay «elecciones bien» en Venezuela bajará flujo de migrantes por el Darién.

-Infobae: Registraduría colombiana confirmó que no tendrá ningún tipo de participación en las elecciones de Venezuela.

-El Pitazo. Politólogo John Magdaleno: “Si se respetan los resultados, no hay manera de que Maduro gane”.

-El Pitazo: Período de sustitución de candidatos presidenciales cierra este 18Jul.

-Tal Cual: Jefes de la FAN en centros de votación se alistan para el 28jul.

-Efecto Cocuyo: Maduro hace campaña en Caracas y asegura que “nadie suspenderá” elecciones presidenciales.

-AFP: Maduro busca el maná del voto evangélico en Venezuela.

-The New York Times: ¿Por qué Nicolás Maduro aparece 13 veces en la papeleta electoral venezolana?

En la boleta figuran 38 partidos políticos diferentes. Esto hace que las elecciones parezcan legítimas y democráticas, a pesar de que el proceso electoral ya ha sido considerado lejos de ser justo.

El diseño de la boleta es solo una de las maneras en que Maduro puede estar tratando de inclinar la balanza a su favor.

“No hemos visto nada similar a esto”, dijo Staffan Darnolf de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, un grupo a las afueras de Washington que asesora a más de 30 países en operaciones electorales.

El gobierno de Maduro ha puesto numerosas limitaciones a una votación libre y justa. Ha descalificado a candidatos, arrestado a activistas de la oposición y dificultado que millones de venezolanos que viven en el extranjero se registren para votar.

-NTN24: ¿Quién es el hombre que condujo a Maduro y a Cilia Flores «gratis» en un taxi?

Es Gerson David Gómez, fundador y titular de la empresa Ridery.

Nicolás Maduro y Cilia Flores publicaron un video tomando un servicio de taxi a través de una aplicación de la popular franquicia venezolana Ridery. El vehículo rotulado con el nombre de Ridery es parte de una flotilla de vehículos iraníes entregados a crédito a esta empresa.

-El Economista: Los bonos de la petrolera estatal venezolana ‘reviven’ ante la posibilidad de una derrota de Maduro.

Un grupo de inversores ha decidido apostar a que Nicolás Maduro perderá y el siguiente Gobierno sacará al país de la crisis financiera en la que lleva sumido desde hace una década.

La clave está en que las encuestas apuntan a una victoria aplastante de Edmundo González, ex embajador de Venezuela en Argentina.

La meta de todos estos inversores es una recuperación veloz de la economía venezolana si González gana las elecciones.

Según Asdrúbal Oliveros, de la consultora Ecoanalítica, una victoria de la oposición podría llevar a un «crecimiento de dos dígitos» del PIB del país, frente al 2,3% de 2023 y el 4% que calcula la ONU para este año.

Las señales de los grandes fondos son claras: tras 25 años, creen que puede haber alternancia política en el país caribeño. Y están apostando su dinero a ello.

-Tal Cual: Familiares de presos políticos exigen al MP que revise sus casos y denuncias de torturas

Un grupo de familiares de presos políticos protestaron la mañana de este jueves 18 frente a la sede del Ministerio Público (Foto: Tal Cual).

-Tal Cual: Cantv bloquea portal de la ONG Espacio Público, según denuncia SNTP y VE Sin Filtro.

-Tal Cual: AN prorroga operaciones de Petroindependencia hasta 2050: Chevron tiene 34% de acciones.

-Tal Cual: Tribunal de Trinidad y Tobago ratifica demanda de ConocoPhillips contra Venezuela.

-AP: La incertidumbre que reina en una Venezuela en crisis también afecta a las relaciones de pareja.

Nada, ni siquiera el amor, se ha librado de la incertidumbre que domina la vida cotidiana en una Venezuela en crisis, de la que millones de personas han salido en la última década.

Las elecciones presidenciales de este mes acechan en el horizonte entre dudas sobre el futuro de Venezuela, y muchos se plantean emigrar, lo que trastoca la economía del país, su política y las relaciones de pareja.

-The New York Times: Más venezolanos dicen que se irán de su país si Maduro gana las elecciones.

Hasta un tercio de los venezolanos consideraría emigrar si el líder autoritario del país sigue otros seis años en el poder al ganar las elecciones fijadas para el 28 de julio, según una encuesta.

Leonela Colmenares, de 28 años, activista de la oposición venezolana, dice que emigrará si el presidente Nicolás Maduro se mantiene en el poder.

-EFE: El Darién, el infierno que madres migrantes camuflan como una aventura para sus hijos.

Con un canguro para llevar a uno de los bebés en el pecho y otro en la espalda, Yasmeri Jalmeida, la madre venezolana, se prepara para la dura travesía de 97 kilómetros entre Colombia y Panamá, donde se encuentra su marido. (Foto: EFE).

-AFP: Presidente panameño descarta repatriar “a la fuerza” a migrantes que crucen selva del Darién.

-The New York Times: El círculo de Biden se reduce mientras los demócratas temen la debacle electoral.

El presidente Biden se apoya en miembros de su familia y en un pequeño grupo de leales para seguir aspirando a la nominación demócrata. (Foto: Erin Schaff/The New York Times)

-El Mundo: Biden comienza a aceptar que quizás tenga que abandonar la carrera presidencial.

-El Mundo: Kamala Harris, los gobernadores Newson y Whitmer o Michelle Obama, en las quinielas para sustituir a Biden si se retira.

-EFE: Obama cree que Biden debe reconsiderar el futuro de su candidatura, según The Washington Post.

De acuerdo con el rotativo capitalino, Obama cree que las posibilidades de victoria de Biden “se han reducido considerablemente”. (Foto: EFE).

-EFE: Biden sigue experimentando “síntomas leves” por la covid-19, según su médico.

-EFE: Kamala Harris arremete contra Trump y no hace mención de la polémica sobre Biden.

-EFE. Trump: «Es necesario curar la división en nuestra sociedad. Seré el presidente de todos».

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) afirmó este jueves que «es necesario curar la división de la sociedad» y tras aceptar su nominación como candidato republicano a la Casa Blanca aseguró que será el mandatario de todos los estadounidenses, y no solo de los de su partido.

-EFE: Trump: Si no hubiera movido la cabeza estaría muerto.

«La bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada de quitarme la vida», dijo Trump en su primer discurso tras lo sucedido. (Foto: AFP)

-AP: Atacante tenía fotos de Trump, Biden y otros funcionarios en su teléfono, dicen fuentes de la AP.

-AFP: Hunter Biden pide a justicia desestimar casos en su contra usando el mismo argumento de Trump.

-EFE: Rusia valora emplazar armas nucleares en respuesta a misiles de EEUU en Alemania.

-AFP: Juicio exprés en contra del periodista estadounidense Evan Gershkovich en Rusia.

Los alegatos finales en el juicio por espionaje contra el periodista estadounidense tendrán lugar el viernes, allanando el camino a una rápida condena, condición previa a un posible intercambio de prisioneros con Washington. (Foto: AFP)

-El País: Netanyahu asegura en Rafah que su ejército no entregará el control de la frontera.

-EFE: Varios heridos en una serie de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano.

-El País: EEUU desmonta su polémico muelle humanitario en Gaza. La estructura flotante, rodeada de problemas, apenas ha funcionado 25 días

-EFE: “A Argentina no la amenaza nadie”, responde el Gobierno de Milei a las amenazas de Irán.

-El País: EEUU espió a Lula da Silva durante 50 años y elaboró más de 800 informes sobre el presidente.

-EFE: El presidente de Chile anuncia la construcción de una cárcel de máxima seguridad contra el crimen organizado.

-EFE: Más de media España en alerta por altas temperaturas que subirán de los 40 grados.

-EFE: El nuevo primer ministro británico proclama el “reinicio” de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea.

-EFE: La inflación interanual oficial en Cuba se ubicó en el 30,78 % en junio.

-EFE: Corte de apelaciones bloquea plan de alivio de deuda estudiantil del presidente Biden.

-EFE: El beneficio neto de Netflix creció un 44,2 % en el segundo trimestre del año.

-AFP: Millonario estadounidense Ken Griffin compró el esqueleto de dinosaurio más caro del mundo.

Griffin es el comprador, por 44,6 millones de dólares, del esqueleto de dinosaurio más caro del mundo, con el fin último de prestarlo a una institución del país para exponerlo. (Foto: AFP).

-EFE: El BCE mantiene los tipos de interés en el 4,25 % tras el recorte de junio.

-EFE: Amazon Prime Day alcanza Récord en EE. UU. con ventas por US$14.200 millones.

-Bloomberg: JPMorgan prevé repunte en acciones EEUU tras “sobrerreacción”.

-EFE: Wall Street cierra con pérdidas generalizadas y el Dow Jones baja un 1,29 %.

-The Wall Street Journal: Meta, en conversaciones para comprar una participación en el gigante de lentes EssilorLuxottica.

-S&P:-0.78%; DOW:-1.29%; NASDAQ:-0.70%

-AFP: El centro de París se fortifica cuando los primeros atletas llegan a la Villa Olímpica.

Centro de París se fortifica mientras los primeros atletas llegan a la Villa Olímpica – Mediatiko

Cientos de policías aplican fuertes restricciones de circulación en varias zonas del centro de París al mismo tiempo que este jueves se abrió la Villa Olímpica y los primeros participantes en los Juegos de París-2024 comenzaron a llegar, a ocho días de la inauguración del gran evento deportivo. (Foto: AFP)

-El Nacional: Argentina lidera el ranking de la FIFA en medio de escándalo por cántico racista.

-Efecto Cocuyo. «Ningún país colonialista nos va a amedrentar»: el gobierno de Milei defiende a los jugadores de la selección Argentina en medio del escándalo por los cánticos racistas.

-EFE: De Paul afirma que, tras ver el llanto de Messi, la selección se unió para ganar por él.

Rodrigo De Paul contó cuál fue su actitud al ver a Lionel Messi llorando en la final de la Copa América

Rodrigo De Paul contó cuál fue su actitud al ver a Lionel Messi llorando en la final de la Copa América. (Foto: @rodridepaul)

-AP: FIFA elige a On Location como proveedor de hospitalidad para el Mundial 2026.

