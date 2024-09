STING 3.0 GIRA POR AMÉRICA LATINA

CON EL POWER TRÍO:

Sting – voz, bajo

Dominic Miller – guitarra

Chris Maas – batería

Bogotá- 2 de Marzo de 2025- Movistar Arena

El artista ganador de 17 premios Grammy, STING, está de vuelta sacudiendo las cosas con su gira mundial “STING 3.0”. Junto al virtuoso guitarrista y colaborador de larga data, Dominic Miller, y al dinámico baterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), la banda interpretará los éxitos más electrizantes y raridades de la atemporal discografía de Sting en América Latina el próximo año, incluyendo un concierto en Bogotá, Colombia, el 2 de marzo de 2025 en el Movistar Arena.

La gira mundial «STING 3.0» se lanzó en Europa este verano y recientemente comenzó su etapa en Norteamérica en el Fillmorede Detroit, MI, con críticas entusiastas:

“Fue el tipo de noche — intérpretes de clase mundial, y una actuación en un espacio íntimo — de las que se habla durante años.” (Oakland Press)

“Fue el tipo de espectáculo que conectó los puntos artísticos más amplios, desde el estilo sincopado de The Police hasta sus excursiones en solitario con tintes de jazz, mientras mostraba la composición que sirve de hilo conductor a todo.” (Detroit Free Press)

Conocido por su trabajo innovador como artista en solitario y como vocalista y compositor del grupo seminal The Police, Sting, gestionado por Martín Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, ha empujado constantemente los límites de la innovación musical a lo largo de su ilustre carrera. La gira «STING 3.0» representa una nueva era dinámica, presentando selecciones de su vasto catálogo a través de la urgente perspectiva de un apretado trío, e inspiró su nueva canción, «I Wrote Your Name (Upon My Heart)», mezclada por el ingeniero de mezcla ganador de 4 premios Grammy, Robert Orton, lanzada el 5 de septiembre por Cherrytree Music Company/Interscope Records.

Los miembros del Club de Fans de Sting tendrán la oportunidad de acceder a una venta anticipada especial visitando sting.com, a partir del 24 de septiembre, y para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y la billetera digital dale!, en Preventa exclusiva desde el 26 de septiembre de septiembre y con cualquier método de pago a partir del lunes 30de septiembre. Entradas en TuBoleta

**ITINERARIO DE LA GIRA “STING 3.0” POR AMÉRICA LATINA**

Vie, 14 de febrero de 2025 – Rio de Janeiro, BR – Farmasi Arena

Dom, 16 de febrero de 2025 – Sao Paulo, BR – Parque Ibirapuera

Mar, 18 de febrero de 2025 – Curitiba, BR – Pedreira Paulo Leminski

Vie, 21 de febrero de 2025 – Santiago, CL – Movistar Arena

Dom, 23 de febrero de 2025 – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

Mié, 26 de febrero de 2025 – Lima, PE – Costa 21

Vie, 28 de febrero de 2025 – Cuenca, EC – Estadio Alejandro Serrano Aguilar

Dom, 2 de marzo de 2025 – Bogotá, CO – Movistar Arena

Mar, 4 de marzo de 2025 – Santo Domingo, DO – Mobile Arena

Vie, 7 de marzo de 2025 – Ciudad de México, MX – Auditorio Nacional

Para consultas de prensa sobre STING, por favor contacta: [email protected]

SOBRE STING: En la distinguida carrera de Sting, el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll ha recibido 17 premios GRAMMY® y ha vendido 100 millones de álbumes en todo el mundo gracias a su trabajo como uno de los artistas en solitario más distintivos del mundo y como ex vocalista de The Police. Compositor, cantautor, actor, autor y activista, Sting también ha recibido un Globo de Oro, cuatro nominaciones al Oscar, una nominación al Tony, el Premio del Siglo de Billboard Magazine y los Honores del Centro Kennedy. El apoyo de Sting a organizaciones de derechos humanos como el Rainforest Fund, Amnistía Internacional y Live Aid refleja su arte en su alcance universal. Junto a su esposa Trudie Styler, Sting fundó el Rainforest Fund en 1989 para proteger tanto las selvas tropicales del mundo como a los pueblos indígenas que allí habitan. **Sitio web oficial**

Sobre Cherrytree Music Company: Fundada en 2005 por el compositor/productor multi-platino y nominado al Grammy, Martín Kierszenbaum, Cherrytree Music Company proporciona servicios de gestión, discográfica y publicación a un selecto grupo de artistas, productores y mezcladores que empujan el límite creativo en la música popular. En los 19 años desde su creación y lanzamiento de su primera producción, el álbum “LetIt Die” de Feist, Cherrytree ha tenido un impacto indeleble en el paisaje musical, desde gestionar al celebrado músico y ícono cultural Sting hasta lanzar los dos primeros álbumes de Lady Gaga. Cherrytree Music Company también ha lanzado discos culturalmente innovadores y éxitos comerciales de EllieGoulding, LaRoux, Far East Movement y Robyn, cuyo lanzamiento “Body Talk” en 2010 fue nombrado Álbum de la Década por Rolling Stone. Cherrytree Music Company, responsable de más de 40 millones de unidades vendidas hasta la fecha, sigue siendo una fuente vital para la música popular y un catalizador para la colaboración y la innovación artística. Para más información sobre Cherrytree Music Company, haz clic aquí y aquí para el