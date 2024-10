Sophos adquiere Secureworks en una operación de $859 MDD para fortalecer la ciberseguridad a nivel mundial

Resumen de la noticia

Los accionistas de Secureworks recibirán $8.50 dólares por acción en efectivo

Sophos planea integrar soluciones de ambas compañías en un portafolio de seguridad más amplio y robusto, dirigido a clientes de pequeñas, medianas y grandes empresas

Al combinar plataformas de seguridad complementarias impulsadas por IA, con prevención, detección y respuesta automatizadas, ambas organizaciones podrán ofrecer soluciones avanzadas para enfrentar a los ciberdelincuentes modernos y persistentes de manera más rápida.

Se espera que esta operación fortalezca la comunidad de seguridad al unir a dos líderes del sector con culturas impulsadas por una misión común.

Ciudad de México — 22 de octubre de 2024. Sophos y Secureworks® (NASDAQ: SCWX), dos líderes mundiales en soluciones innovadoras de ciberseguridad, anunciaron hoy un acuerdo definitivo para que Sophos adquiera Secureworks en una transacción completamente en efectivo, valorada en aproximadamente $859 millones de dólares. Sophos cuenta con el respaldo de Thoma Bravo, una firma líder de inversión en software.

La experiencia y reputación de Sophos como proveedor líder de servicios de seguridad gestionados y productos de seguridad de extremo a extremo, combinada con la experiencia en operaciones de seguridad de Secureworks transformada en la plataforma Taegis™, se espera que impulse aún más la entrega de soluciones avanzadas de MDR y XDR complementarias para el beneficio de su base global de clientes. Juntas, ambas empresas ayudarán a fortalecer la resiliencia y la postura de seguridad de organizaciones de cualquier tamaño mediante una combinación de controles de seguridad, inteligencia artificial, inteligencia de amenazas de clase mundial y equipos con décadas de experiencia en ciberseguridad.

Sophos espera integrar las soluciones de ambas compañías en un portafolio de seguridad más amplio y fuerte, beneficiando a clientes pequeños, medianos y grandes. Esto incluye la expansión del portafolio actual de Sophos con nuevas ofertas como la detección y respuesta de identidad (ITDR), capacidades de SIEM de nueva generación, seguridad en tecnología operativa (OT) y una mayor priorización de riesgos de vulnerabilidades. Como organizaciones centradas en los socios, la combinación de Sophos y Secureworks permitirá a la compañía combinada expandir su presencia en el mercado, crear mayor valor dentro del canal y fortalecer la comunidad de seguridad en general.

“Secureworks ofrece una solución innovadora y líder en el mercado con su plataforma Taegis XDR. Combinado con nuestras soluciones de seguridad y liderazgo en la industria de MDR, fortaleceremos nuestra posición colectiva en el mercado y proporcionaremos mejores resultados a organizaciones de todos los tamaños a nivel global”, dijo Joe Levy, CEO de Sophos. “La reconocida experiencia de Secureworks en ciberseguridad se alinea perfectamente con nuestra misión de proteger a las empresas del cibercrimen mediante la entrega de productos y servicios poderosos e intuitivos. Esta adquisición representa un paso significativo hacia nuestro compromiso de construir un futuro digital más seguro para todos”.

El riesgo cibernético sigue en aumento, impulsado por un ecosistema criminal desenfrenado y presiones geopolíticas globales. Combinadas, Sophos y Secureworks comparten una larga trayectoria en inteligencia de amenazas, operaciones de seguridad, respuesta a incidentes y capacidades innovadoras de productos de seguridad que ayudan a las organizaciones a derrotar a estos adversarios.

“Nuestra misión en Secureworks siempre ha sido asegurar el progreso humano. El portafolio de Sophos de soluciones líderes en seguridad de endpoints, nube y redes, combinado con nuestra detección y respuesta gestionada impulsada por XDR, es exactamente lo que las organizaciones buscan para fortalecer su postura de seguridad y, juntos, revertir la tendencia en contra de los adversarios”, dijo Wendy Thomas, CEO de Secureworks. “Como tanto Joe como yo creemos, esta transacción fortalecerá nuestra oferta al mercado con la escala global, experiencia y reputación de Sophos”.

Detalles de la transacción

Según los términos del acuerdo, Sophos adquirirá Secureworks en una transacción completamente en efectivo valorada en $859 millones de dólares. Los accionistas de Secureworks, incluidos Dell Technologies (NYSE: DELL), recibirán $8.50 dólares por acción en efectivo. Esto representa una prima del 28% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) no afectado de los últimos 90 días. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2025, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Información adicional sobre este anuncio se puede encontrar en el Formulario 8-K presentado por Secureworks ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) el 21 de octubre de 2024.

Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal de Sophos, mientras que Goldman Sachs & Co. LLC., Barclays, BofA Securities, HSBC Securities (USA) Inc. y UBS Investment Bank actúan como asesores financieros y proporcionan financiamiento de deuda para la transacción. Piper Sandler & Company y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros de Secureworks y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como asesores legales.

Acerca de Secureworks

Secureworks (NASDAQ: SCWX) es un líder global en ciberseguridad que protege el progreso humano con Secureworks® Taegis™, una plataforma XDR abierta basada en SaaS, construida sobre más de 20 años de datos reales de detección, experiencia en operaciones de seguridad e inteligencia y investigación de amenazas. Taegis está integrado en las operaciones de seguridad de miles de organizaciones en todo el mundo, que utilizan sus avanzadas capacidades impulsadas por IA para detectar amenazas avanzadas, agilizar y colaborar en investigaciones y automatizar las acciones correctas.

Acerca de Sophos

Sophos es líder mundial e innovador en soluciones de seguridad avanzadas para derrotar los ciberataques, incluidos los servicios de detección y respuesta gestionadas (MDR) y de respuesta a incidentes, así como una amplia cartera de tecnologías de seguridad para puntos finales, redes, correo electrónico y la nube. Como uno de los mayores proveedores de ciberseguridad, Sophos defiende a más de 600.000 organizaciones y más de 100 millones de usuarios en todo el mundo de adversarios activos, ransomware, phishing, malware y mucho más. Los servicios y productos de Sophos se conectan a través de la consola de gestión Sophos Central y están impulsados por Sophos X-Ops, la unidad de inteligencia de amenazas multidominio de la empresa. La inteligencia de Sophos X-Ops optimiza todo el ecosistema de ciberseguridad adaptable de Sophos, que incluye un lago de datos centralizado que aprovecha un rico conjunto de API abiertas disponibles para clientes, socios, desarrolladores y otros proveedores de ciberseguridad y tecnología de la información. Sophos ofrece ciberseguridad como servicio a las organizaciones que necesitan soluciones de seguridad totalmente gestionadas. Los clientes también pueden gestionar su ciberseguridad directamente con la plataforma de operaciones de seguridad de Sophos o utilizar un enfoque híbrido complementando sus equipos internos con los servicios de Sophos, incluida la búsqueda y corrección de amenazas. Sophos vende a través de socios distribuidores y proveedores de servicios gestionados (MSP) en todo el mundo. Sophos tiene su sede en Oxford, Reino Unido. Más información en www.sophos.com

