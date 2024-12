De izquierda a derecha: Victoria Yerovi, Coordinadora Segmento Personas de Produbanco; Tania Pazmiño, Vicepresidente de la CCQ y Presidente del Consejo Violeta de la CCQ

● Produbanco ha sido reconocido por la Cámara de Comercio de Quito con el Mérito por la Equidad de Género Matilde Hidalgo de Prócel, por su trabajo en inclusión de género y empoderamiento de las mujeres.

● Esta distinción resalta su estrategia de equidad de género, enfocada en mejorar la participación de las mujeres en el sector financiero.

● Con un enfoque en la equidad de género, Produbanco ha capacitado a más de 17,000 mujeres en educación financiera, además de apoyar a las emprendedoras a través de su portafolio sostenible.

Quito, 09 de diciembre de 2024. Produbanco, miembro del grupo Promerica, ha sido reconocido con el «Mérito por la Equidad de Género Matilde Hidalgo de Prócel» otorgado por la Cámara de Comercio de Quito. Este mérito reconoce el compromiso del banco con la inclusión y la igualdad de género, destacando sus esfuerzos para apoyar la participación de las mujeres en el sistema financiero y promover su desarrollo personal y profesional.

El galardón fue otorgado debido a varias iniciativas clavesimpulsadas por Produbanco, entre las que se destacan:

Impulso a la inclusión financiera de la mujer

El programa Protagonistas de Produbanco busca empoderar a las mujeres, emprendedoras y empresarias de PYMES, mediante acciones que faciliten su acceso a oportunidades de aprendizaje, formación y financiamiento, contribuyendo así al crecimiento económico de las mujeres en Ecuador.

“Este reconocimiento refuerza nuestra misión de promover la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres. Con Protagonistas, buscamos proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo de mujeres líderes en sus comunidades y negocios, ayudándoles a convertirse en protagonistas de su propio futuro”, aseveró María Isabel Román, Vicepresidente de Banca Minorista de Produbanco.

Fomento a la equidad de género dentro de la organización

El banco ha implementado un programa de desarrollo profesional para sus colaboradoras, con entrenamientos y mentorías y ha establecido políticas inclusivas para garantizar igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación y violencia en el lugar de trabajo, creando un entorno laboral seguro y equitativo.

Alianzas estratégicas y apoyo a emprendedoras

A lo largo de los años, Produbanco ha establecido alianzas estratégicas con instituciones clave como la Cámara de Comercio de Quito y la Embajada de Estados Unidos. A través de estas colaboraciones, se ha capacitado a 60 mujeres empresarias en el programa AWE edición Produbanco. Para el 2025, el banco prevé extender este programa para capacitar a otras 60 mujeres, reafirmando su compromiso con la formación y empoderamiento del liderazgo femenino.

Diversidad y liderazgo femenino

En Produbanco, el 31% del equipo directivo está compuesto por mujeres, lo que ha promovido la diversidad de pensamiento y optimizado la toma de decisiones. Además, el 59% de los colaboradores son mujeres y el 55% de ellas ocupan cargos de liderazgo o gerenciales.

“La representación femenina en cargos directivos sigue creciendo, y este es un paso hacia una toma de decisiones más diversa e inclusiva. Seguimos trabajando para garantizar que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollarse profesionalmente”, afirmó María Isabel Román, Vicepresidente de Banca Minorista de Produbanco.

Educación financiera y apoyo al emprendimiento

Desde 2021, Produbanco capacitó a más de 17,224 mujeres en educación financiera y otorgó más de 2,100 crédito a empresas dirigidas por mujeres, demostrando su compromiso con la inclusión económica y el empoderamiento de las mujeres.

Produbanco sigue consolidando sus esfuerzos para crear un entorno inclusivo y equitativo, e implementa políticas y programas orientados a fomentar la participación activa y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos.

Acerca de Produbanco:

Produbanco es parte de Grupo Promerica con presencia en 9 países en Centro y Suramérica. El propósito de Produbanco es generar valor con enfoque sostenible para trascender en la vida de las personas; a través de sus segmentos de negocio: corporativo, empresarial, patrimonial, institucional, pyme y personas. Durante sus 46 años de exitosa trayectoria. Produbanco ha recibido numerosos reconocimientos locales e internacionales que avalan su prestigio. Entre los más destacados se encuentran: Primer lugar ranking PXI Ecuador 2024 del Praxis Xperience Index. Mejor Institución Financiera para Pymes lideradas por mujeres (2023) concedido por SME Finance Forum. Best Bank Ecuador (2017 al 2024), Sustainable Finance Awards in the Country and Territory Awards category for Latin America for Ecuador (2024) otorgados por Global Finance; Bank of the Year Ecuador por décima cuarta ocasión (2002, 2007, 2009 al 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022), Best Innovation in Retail Banking Ecuador (2017 al 2023)concedido por la revista The Banker, entre otros. Para más información visite https://www.produbanco.com.ec/