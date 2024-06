Principios de seguridad al comunicarse en redes sociales y plataformas de citas

Según el estudio oficial del Instituto Nacional de Estadística de España, en 2021, el 93,9% de los españoles entre 16 y 74 años son usuarios de Internet. En 2022, esta figura definitivamente aumentará. La mayoría de esta audiencia es gente entre 16 y 44 años. Hay significativamente menos gente de generaciones mayores. El uso de Internet es diferente dependiendo del grupo de edad. Las generaciones más jóvenes utilizan Internet como una forma para comunicarse y para su entretenimiento. Los adultos, como fuente de información y noticias. Las personas más mayores, como herramienta para estar conectado con sus seres queridos.

España es objetivamente uno de los países más progresivos de Europa en términos de desarrollo de Internet y existen varias razones para ello. Una es la temprana aparición y el rápido crecimiento de las redes sociales en el país:

1994 — GeoCities, una de las primeras redes sociales de la historia.

1997 — Sixdegrees.com, una red social para encontrar gente con los mismos intereses.

2002 — Friendster, una plataforma para encontrar amigos en Internet.

2003 — MySpace, una red social legendaria con énfasis en la música.

2004 — Facebook. No hacen falta descripciones.

Entonces aparecieron Twitter, Instagram, numerosas aplicaciones de mensajería instantánea y demás. La cuestión es que han pasado casi tres décadas desde el lanzamiento de las primeras redes sociales en España. A pesar de los años, siguen existiendo dudas acerca de la seguridad. Por cierto, como también ocurre en las plataformas de citas.

Tu seguridad en Internet, tu preocupación. ¿O no?

En 2018 hubo un gran escándalo. Los datos de cincuenta millones de usuarios de la red social Facebook estaban a disposición de una empresa externa, Cambridge Analytica. El hecho es que la red social invitó a sus usuarios a rellenar el cuestionario ‘Tu vida digital’ en el cual los usuarios contestaron preguntas sobre sí mismos y sus amigos sin darse cuenta de las verdaderas intenciones.

Cuando el filtrado de los datos empezó a descubrirse en los medios, las acciones de Facebook se hundieron en 40.000 millones de dólares en menos de un día. A su vez, la confianza de la audiencia se vio socavada. Gradualmente, la situación mejoró pero quedan los recuerdos.

Este ejemplo muestra claramente que nuestra seguridad en Internet y la seguridad de la información personal está solo en nuestras manos. Las redes sociales, mensajería instantánea y las páginas web y apps de citas están constantemente mejorando la protección de sus usuarios, pero no es suficiente.

Siguen existiendo muchas amenazas que los desarrolladores no pueden físicamente combatir:

Estafadores en Internet. Desgraciadamente, es imposible erradicarlos completamente. El bloqueo de cuentas es solo una medida temporal pero no la solución al problema. Accesos no autorizados a las cuentas de usuarios. ¿Cuántas veces se ha dicho que hay que usar contraseñas complejas y los usuarios siguen limitándose a usar ‘qwerty’ o ‘12345’? O usan contraseñas complejas pero la misma para todas sus cuentas. Chantaje en Internet. Según el portal Ayudaley , los usuarios de redes sociales y otros servicios de mensajería instantánea (incluyendo plataformas de citas) son los que reciben mayor chantaje en Internet.

Las amenazas mencionadas traen serias consecuencias: financieramente, moralmente y a veces incluso físicamente. Pero existe otra categoría de amenazas, las que, por una parte, no parecen representar un riesgo directo. Pero por otra parte, pueden estropear mucho la impresión sobre ligar y comunicarse en Internet.

Una de esas amenazas es el ‘catfishing’ o la usurpación de la identidad de otra persona en redes sociales o plataformas de citas. Estos usurpadores de identidad pueden tener motivaciones muy diferentes, desde las más inofensivas hasta las más serias. Alguna gente no recibe suficiente atención de otros. Los hay que se ganan la confianza de los usuarios más crédulos, los extorsionan y chantajean. El problema es que puede ser muy difícil identificar a un impersonador. Te recomendamos que prestes atención a tu nuevo contacto en Internet si observas cualquiera de los siguientes comportamientos:

Tu relación virtual avanza muy rápido. Os conocisteis ayer y hoy la otra persona ya te jura amor eterno y dice que lleva toda la vida buscándote.

Solo os comunicáis a través de mensajes y nunca a través de videollamada. La otra persona evita de cualquier forma cualquier ofrecimiento a charlar por Skype o Zoom.

Las historias que cuenta esta persona son demasiado inverosímiles. Pueden hablar de viajes brillantes, ingresos fabulosos y demás.

La persona parece perfecta. Recuerda que la persona perfecta no existe.

La otra persona comienza a pedirte ayuda. Esta es la mayor alerta, la que dice con casi toda seguridad que estás ante un caso de ‘catfishing’. Estas demandas aparecen tras un par de semanas o después de meses de comunicación. Todas las historias son bastante similares: uno de sus familiares ha enfermado, necesitan dinero para un vuelo, etc. ¡En ningún caso envíes dinero a gente desconocida de Internet!

El ‘catfishing’ es un problema mucho más grande de lo que la gente cree. Esto queda demostrado con las estadísticas de FreeBackgroundChecks:

el 64% de los usurpadores de identidad son mujeres;

el 73% de los usurpadores de identidad usa fotos de otra persona;

el 28% de los usuarios de redes sociales y plataformas de citas se ha cruzado con un usurpador de identidad;

el 10% de los perfiles en páginas web y apps de citas son falsos.

Una estadística muy desalentadora que es difícil de influenciar pero sigue existiendo una forma de protegerte a nivel personal. ¡Más a continuación!

Video chats al azar: haciendo que ligar en Internet sea más seguro

Usar videochats como Omegle reduce bastante los riesgos para ti. Primero, ves inmediatamente a la persona delante de ti. Segundo, el registro en estas plataformas no es común, no existe riesgo de que te roben la cuenta. Tercero, los estafadores y los usurpadores de identidad no se sienten cómodos en estas plataformas, no tienen tiempo para ‘manejar’ a la víctima.

Pero Omegle no es el video chat más seguro. Tiene una moderación de usuario bastante mala y los usuarios no están controlados. Por eso, te recomendamos que consideres alternativas a Omegle mejor desarrolladas en este sentido. ​​El primero es el equivalente en Omegle español — CooMeet, un chat de video aleatorio con chicas, con tres beneficios en uno:

verificación de cada cuenta de chicas;

moderación de usuarios de calidad;

soporte de usuario las 24 horas del día.

CooMeet está ‘kilómetros’ por delante de Omegle en términos de seguridad y funcionalidad.

Otra alternativa a Omegle es Chatrandom. La moderación aquí es peor que en CooMeet pero mejor que muchas otras alternativas. Si no respetas las normas de la plataforma, la administración puede expulsarte temporalmente o indefinidamente. En la práctica, esto no es ni de lejos perfecto y tu seguridad sigue en tus manos, pero en general, la moderación aquí no es mala.

Hagamos un resumen

No existe una regla efectiva al 100% para protegernos cuando ligamos en Internet. Debemos comprenderlo y seguir al menos los consejos básicos:

Deja de comunicarte con alguien si te causa la más mínima sospecha. Nunca, bajo ningún pretexto, transfieras dinero a alguien desconocido en Internet. No des información confidencial sobre ti mismo, tu familia o tus amigos. Si es posible, traslada la comunicación a un formato de video y no te limites a los mensajes de texto.

Esperamos que todas nuestras recomendaciones te ayuden a sacar el máximo partido a ligar en Internet y evitar riesgos. ¡Buena suerte!