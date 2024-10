Pensionados del IVSS reciben US$ 3,31 del primer mes de aguinaldo

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) depositó este lunes a los pensionados el primer mes de aguinaldo y la pensión correspondiente al mes de noviembre por un total son 260 bolívares lo que equivale a 6,62 dólares.

«El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la Patria que el día lunes 21 de octubre de 2024, les será depositado el monto correspondiente al mes de noviembre», dice el mensaje difundido a través de sus redes sociales.

De igual forma, el monto que será abonado es de Bs.130, el cual equivale a US$ 3,31 de acuerdo al tipo de cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).

Las reacciones no se han hecho esperar, ya que 130 bolívares » no alcanzan ni para comprar un kilo de gatarina a la mascota», expresó Rosa Ignacia Escalona, quien añadió que mientras los productos encarecen los ingresos disminuyen al citar que en los últimos tres años el Gobierno no ha depositado el tercer mes de aguinaldo.

El monto de la pensión está anclado al sueldo mínimo, actualmente de 130 bolívares, aunque en mayo pasado la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, que establece alícuota impositiva al empresariado de 9 % para el Fondo de Pensiones para mejorar las pensiones.

Los pensionados reciben también el denominado Bono contra la Guerra Económico por un monto de 1.645 bolívares, no obstantes Organizaciones No Gubernamentales defensoras de las personas de la tercera edad consideran que es discriminatoria porque solamente lo perciben quienes están registrados en el Sistema Patria, pero además el monto es inferior al otorgado a quienes laboraron en la administración pública.

AC