ONU interrumpe sus operaciones humanitarias en Gaza

Naciones Unidas se vio obligada a interrumpir este lunes 26Ago las operaciones humanitarias de sus agencias en la Franja de Gaza debido a una nueva orden de evacuación israelí de Deir al Balah, el último lugar donde han tenido que reubicarse tras sucesivas órdenes de evacuación anteriores, anunció un alto funcionario de la organización.

Medios de comunicación resenañan las declaraciones de un funcionario de la organización internacional, que al momento permanece anónimo, y según el cual, las medidas para desalojar la ciudad de Deir al Ballah dejan escasas posibilidades para continuar sus labores, luego de múltiples reubicaciones.

No obstante, ese escenario no da por sentada la suspensión definitiva de sus labores. Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre 2023, la ONU ha tenido que «retrasar o pausar» en ocasiones sus operaciones, «pero nunca hasta el punto de decir concretamente que ya no podemos hacer nada» como ocurre ahora, añadió el funcionario.

En la Franja de Gaza permanecen unos 90 empleados internacionales de seguridad, así como 140 nacionales.

Consultado sobre cuál sería su principal petición al gobierno de Israel para garantizar la continuidad de las operaciones, el responsable dijo que el ejército israelí debería «respetar los edificios de la ONU», ya se trate de almacenes o refugios improvisados, además de los vehículos de la organización.

Igualmente enfatizó la necesidad de solicitar a Israel mayor respaldo, pues “necesitamos tener seguridad para poder hacer nuestro trabajo, cumplir con las expectativas de los donantes y los Estados miembros y apoyar a la población palestina”.

Foto portada: AP