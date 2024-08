“¡Nunca hemos estado tan fuertes!”: Machado reaparece en marcha opositora en Venezuela.

EFE: María Corina Machado aboga por una lucha “pacífica” y con “fuerza” por la verdad. (Foto: Leo Álvarez/@Oelzer)

-Monitoreamos. María Corina Machado: «Después de una brutal represión creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar. La presencia de cada uno de ustedes aquí demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final”.

-Monitoreamos. María Corina Machado: «Violencia es pretender enterrar la verdad y no vamos a renunciar a nuestro derecho de la protesta cívica».

-VOA. María Corina Machado: “No vamos a resignar, vamos a hacer valer la verdad”.

Machado salió de la clandestinidad para encabezar una masiva manifestación este sábado contra la proclamación de Nicolás Maduro.. Foto EFE/Efecto Cocuyo/RRSS.

-El Mundo: Cientos de miles de venezolanos desafían el cerco a Maduro para arropar a María Corina.

-El Nacional: Edmundo González aseguró que la decisión que tomaron los venezolanos será respetada.

-El País: La oposición lleva a la calle el pulso contra el chavismo. Las sospechas de fraude electoral aceleran el aislamiento del Gobierno venezolano.

Portada de El País, de España, este domingo 4 de agosto. (Cortesía Juan Diego Quesada en X)

-Efecto Cocuyo: El interior de Venezuela también protestó este 3 de agosto. Solo se reportaron incidentes en Cumaná y Cagua.

-EFE: El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) advierten sobre el aumento de la represión tras las protestas en Venezuela.

-Efecto Cocuyo: Venezolanos en el mundo se suman a protesta por resultados del CNE.

En países como República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, España, Honduras, Argentina, Colombia o Uruguay, decenas de migrantes de Venezuela se congregaron para reclamar los votos a favor de Edmundo González Urrutia.

-Efecto Cocuyo: Maduro advierte a Edmundo González que faltar a citación al TSJ “tendrá consecuencias”.

-Efecto Cocuyo: Noruega exige publicar resultados electorales en Venezuela más verificación independiente.

-EFE: ONG colombiana: datos disponibles de las elecciones venezolanas dan ganador a González.

La ONG colombiana Misión de Observación Electoral (MOE) revisó las actas electorales divulgadas por la oposición venezolana y señaló este sábado que al contrastar estos datos con los publicados en el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) no hay posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro haya sido reelegido.

-Tal Cual: Al menos 20 personas han muerto en las protestas tras elecciones.

-El País. Nuevo balance del Foro Penal: 939 detenciones tras las elecciones en Venezuela.

-El Pitazo: Maduro durante marcha oficialista: hay 2.000 detenidos por las protestas.

-El Pitazo. Director nacional del Cicpc: «La operación Tun Tun apenas comienza».

El Pitazo: Usuarios de las redes sociales reaccionaron a este post. Hubo personas que opinaron que se estaba avalando la persecución y el acoso a los opositores al Gobierno. Otras consideraron que se debía denunciar la cuenta de Rico por incitar al odio.

-Tal Cual: Dgcim detiene al alcalde del municipio Mejía del estado Sucre.

La información fue confirmada por el equipo político de Jordan Sifuentes, alcalde del municipio Mejía del estado Sucre; en un comunicado publicado en sus redes sociales. (Foto: Tal Cual).

-CNP Caracas: El medio @LaDataEc denuncia detención de su corresponsal en Venezuela, Dayana Krays.

-El Pitazo: Miranda. PNB detiene a mujer por escribir libertad con harina del Clap.

-Efecto Cocuyo: Denuncian detención del activista LGBTIQ+ Yendri Velásquez en Maiquetía. Tras seis horas desaparecido, fue liberado.

Yendri Omar Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, con destino a Ginebra, Suiza, donde participaría en una reunión del Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la ONU. (Foto: Provea).

-La Patilla: Detienen a coordinadora del Voluntariado de Mujeres con María Corina Machado y Edmundo González en Elorza.

-Tal Cual: CNP: Detienen a periodista y activista José Gregorio Camero en Guárico.

El periodista y activista José Gregorio Camero fue tenido en Valle de la Pascua, tras la actividad convocada por María Corina Machado en el municipio Leonardo Infante de Guárico, informó el Colegio Nacional de Periodistas. (Foto: X).

-El Pitazo: Táchira. Gobernador Freddy Bernal confirma 55 detenciones y 26 órdenes de aprehensión.

-Tal Cual. «Tenemos miedo, impotencia»: Reclaman poca información sobre detenidos tras protestas.

-El Pitazo: Versión Final denuncia que Conatel bloqueó el sitio web del medio.

-Tal Cual: Intimidan a corresponsal de frontera del Diario La Nación de Táchira.

-EFE: Zelenski expresa preocupación por informaciones sobre mercenarios de Wagner en Venezuela.

-EFE: España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal firmaron este sábado una declaración conjunta en la que piden “a las autoridades venezolanas que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral”.

-Efecto Cocuyo: Cristina Kirchner pide al CNE publicar actas «por el legado de Chávez».

“Pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas”, exclamó Kirchner.

-EFE. El presidente de Chile, Gabriel Boric: “Mantenemos nuestra posición: no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro”.

-EFE: El canciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, comparte con Josep Borrell su “gran preocupación” por Venezuela.

-EFE: La OEA llama “a la paz” entre las protestas de los venezolanos tras resultados electorales.

-The New York Times: ¿La presión extranjera podría afectar el poder de Maduro?

Es probable que el gobierno de Biden se muestre cauteloso ante nuevas sanciones económicas para Venezuela, en parte porque podrían afectar aún más la economía de Venezuela y provocar una mayor migración.

Soldados de la Guardia Nacional dispersaban una protesta el lunes, el día después de las elecciones, en Caracas, Venezuela. (Crédito: Alejandro Cegarra para The New York Times)

-EFE: Maduro amenaza con dar a los BRICS los bloques petroleros que opera EE.UU. en Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó este viernes a Estados Unidos y «sus asociados en el mundo» con dar los bloques petroleros y gasíferos que operan en el país caribeño a sus aliados del grupo de economías emergentes BRICS, si las autoridades de la nación norteamericana «cometen el error de su vida».

-Tal Cual: Cardenales Porras y Padrón sostienen que no pueden ser «una Iglesia más del silencio».

El escrito firmado por los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón,

que fue confirmado por fuentes cercanas a Tal Cual, señala que el

pueblo se manifestó con mayoría abrumadora en contra del líder del

partido de gobierno y «en consecuencia, una inmensa y heterogénea

mayoría de la población sorprendida por el despropósito, se ha volcado

a las calles a protestar tal comportamiento oficial y a reclamar

respeto a su voluntad soberana».

-El País: Nicolás Maduro arremete contra la china TikTok por reproducir videos de sus opositores.

-El País: Millones de venezolanos planean huir del país si Nicolás Maduro continúa en el poder. Varios sondeos apuntan a que hasta cuatro millones de personas consideran abandonar el país.

-EFE: Chavistas marchan en Caracas “en defensa de la paz” y en apoyo a la reelección de Maduro.

-El Pitazo: Militantes creados con inteligencia artificial salen al rescate de Diosdado Cabello.

Una investigación hecha por un equipo de periodistas reveló que las fotos de perfil de al menos 12 cuentas que responden a estas publicaciones en Instagram fueron creadas con IA.

-EFE. Diplomáticos argentinos expulsados de Venezuela: “Fueron horas traumáticas”.

Cuatro vuelos, más de 30 horas de viaje, una semana casi sin dormir y el desafío de dejar atrás 20 años de vida en sólo 72 horas, fueron algunos de las circunstancias que marcaron la salida de los diplomáticos argentinos de Venezuela tras la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de expulsarlos del país.

El vicecanciller argentino, Leopoldo Sahores (d) recibe a Nicolás Mangiarotti, el encargado de negocios en la embajada de Argentina en Venezuela al llegar al aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires). (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

-EFE: Denuncian una “escalada represiva” contra los sacerdotes en Nicaragua.

-EFE: El cese al fuego bilateral más largo con el ELN finaliza sin un acuerdo de prórroga.

-El País: El secretario de Defensa tumba el acuerdo de Guantánamo sobre el 11-S y pone encima de la mesa la pena de muerte.

-AFP: Ucrania afirma haber bombardeado un aeródromo ruso y un depósito de petróleo.

-EFE: Ucrania afirma haber hundido un submarino ruso en Crimea.

-EFE: Casi sin Marina, Ucrania mantiene alejada a la flota rusa y expande el comercio marítimo

-AFP: Putin promete apoyo a Corea del Norte, afectado por inundaciones.

-EFE. Irán: El líder de Hamas fue asesinado con el lanzamiento de proyectil y una explosión.

-EFE: Francia y EEUU piden contención para evitar una “conflagración” en Oriente Medio.

-EFE: Miles de personas protestan en Estambul por el asesinato del líder de Hamás.

-AFP: Temores crecientes de un estallido general en el polvorín de Medio Oriente.

El pueblo de Chamaa, en el sur de Líbano, tras un ataque israelí, el 2 de agosto de 2024 (Foto: Mahmoud Zayyat)

-AP: Donald Trump anuncia que no asistirá a debate de la ABC previsto en septiembre con Kamala Harris.

-EFE: Campaña demócrata acusa a Trump de estar asustado tras pedir cambios en debate con Harris.

-EFE. Pelosi niega haber liderado un complot para tumbar a Biden: “Yo no llamé a nadie”.

-EFE: El expresidente Jimmy Carter espera poder votar, con 100 años, a Kamala Harris, en las elecciones generales del próximo noviembre.

-The New York Times: Florida está en alerta de tormenta tropical.

Un ciclón que se desplaza hacia el golfo de México podría convertirse en la tormenta tropical Debby y se espera que traiga importantes cantidades de lluvia a la costa.

Fuente: Centro Nacional de Huracanes

-EFE: Londres avisa a los manifestantes que “pagarán” por los disturbios violentos en Inglaterra.

-EFE: 4 policías hospitalizados y 10 detenidos por la violencia de ultraderecha en Sunderland (Reino Unido).

Manifestantes contra el racismo sostienen carteles frente a agentes de policía en Manchester. (Foto: EFE/EPA/STR).

-AFP: Al menos 37 muertos en un atentado islamista en una playa de Somalia.

Un grupo de hombres transporta el cadáver de una víctima del atentado en una playa cerca de Mogadiscio, la capital de Somalia, el 3 de agosto de 2024 (Foto: Hassan Ali Elmi)

-EFE: La Fed y el BCE dejan los deberes para septiembre con los mercados en ebullición.

-El País: Buffett reduce su participación en Apple a la mitad.

Berkshire Hathaway se desprende de 390 millones de acciones de la tecnológica en el último trimestre, elevando la cartera de efectivo del empresario a 276.900 millones de dólares.

-Euronews: Ansiedad, depresión e insomnio juvenil como fruto del uso del teléfono inteligente. Los adolescentes que declaran un uso problemático de los teléfonos inteligentes tienen más probabilidades de sufrir ansiedad, depresión o insomnio, según dos nuevos estudios realizados en centros escolares del Reino Unido.

-The New York Times: Aerosmith anuncia que no hará más giras debido a la lesión vocal de Steven Tyler.

Aerosmith anuncia que no hará más giras debido a la lesión vocal de Steven Tyler – The New York Times

La banda anunció su retiro definitivo el viernes, alegando que el vocalista no podrá recuperarse por completo. (Foto: AP)

-EFE: El Vaticano deplora la ofensa a los cristianos en la ceremonia de apertura de los JJOO de París, en un comunicado emitido este sábado.

-EFE: Simone Biles, oro también en salto.

-AFP: Las esgrimistas ucranianas ganan el primer oro de su país en París-2024.

La esgrimista ucraniana Olga Kharlan celebra en el podio su oro, este 3 de agosto en París durante los Juegos Olímpicos. (Foto: Franck Fife)

-AFP: Sorpresa por el oro de los 100 metros: Julien Alfred de Santa Lucía le gana a la favorita estadounidense en París 2024.

Julien Alfred, de Santa Lucía, celebra tras cruzar la línea de meta la medalla de oro por delante de la medallista de plata, Sha’Carri Richardson, de Estados Unidos. (Foto: Reuters/Aleksandra Szmigiel)

-AFP: París aprovecha los JJ OO para potenciarse como ciudad de bicicleta.

Saludos,

El más repudiado

Cada día, Maduro y sus esbirros confirman por qué millones de venezolanos le propinaron una derrota apabullante. Podríamos apostar que muchos de los que le votaron hoy deben estar arrepentidos de haberle apoyado, al ver su reacción criminal y aberrante contra ciudadanos indefensos en los sectores populares, contra mujeres, jóvenes y adolescentes, contra periodistas independientes, contra demócratas, contra el país.

Con sus abominaciones, Maduro multiplica el desprecio y la repulsa de la población. El comportamiento forajido de sus secuaces, como el del director del CICPC, apuntala el miedo, es verdad, pero mucho más el repudio y los deseos de salir de esta pesadilla.

Daño reputacional

El incremento exponencial del rechazo contra Maduro tiene a cierta izquierda en apuros, como lo demostró ayer CristinaK, a la que se le notó el desespero por la brutalidad y el desafuero exhibidos por sus camaradas venezolanos, que los hunde y desacredita a todos ellos, a menos que se deslinden a tiempo.

Otros que deben estar desconcertados con la “épica” represiva de Maduro y el golpe en marcha, es esa estela de personajes que se esforzaban, hasta hace muy poco, en verle “virtudes” y en predicar, muy “optimistas”, lo aconsejable que era mantenerlo en el poder hasta 2030. Decían que era todo un “estadista”: bueno, ese “ejemplar” hoy se roba las elecciones, vulnera el derecho a elegir, cumple con su amenaza del baño de sangre, comete delitos de odio y celebra tener más de 2 mil inocentes presos, sin derecho a la defensa y al debido proceso.

Algo se pudre en la estantería. El daño reputacional para los socios y aplaudidores del dictador es monumental y crecerá en la misma medida en que Maduro tenga que apelar a más brutalidad, y lo hará, para continuar el arrebatón. El descrédito será no solo en Venezuela, sino también en ambientes internacionales donde alguna vez Maduro fue apoyado: hoy le miran de lejitos, están a punto de sacarlo del grupo de whatsapp.

Visto lo visto, la única razón que tienen aquellos que le siguen respaldando, afuera y adentro, es evidente: son de la misma especie, una a la que también pertenecen Ortega y Castro.