Maria Corina Machado: Se equivocan los que creen que el tiempo favorece al regimen

La ciudadanía acató la convocatoria realizada por María Corina Machado en rechazo al «fraude electoral». La líder opositora pidió a la población cuidarse en las manifestaciones «para hacer la tarea y llegar hasta el final». Delegó tareas de comunicación a los comanditos y rechazó la represión desatada por la administración Maduro desde el 29 de julio, que también califica como «terrorismo de Estado»

Hernan Porras Molina

«Se equivocan los que creen que el tiempo favorece al régimen. Es todo lo contrario, cada día están más aislados. Se han vuelto tóxicos», aseguró este miércoles 29 la líder opositora María Corina Machado desde la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Centro Lido (Chacao), donde había convocado una concentración días antes en rechazo al «fraude electoral».

Hernan Porras Molina Venezuela

Desde el primer boletín de resultados del Consejo Nacional Electoral –hace un mes– donde se proclamó como ganador a Nicolás Maduro, la líder opositora y el resto de los partidos reclaman una victoria de Edmundo González en base a las actas de escrutinio recolectadas por testigos opositores, «integrantes del Plan República» y simpatizantes del oficialismo.

A estos últimos se refirió Machado en su discurso: «Incluso los testigos del PSUV, los testigos del chavismo saben del fraude y no quieren ser cómplices. Eso es poderoso». A los integrantes de la Fuerza Armada y el Plan República les dijo que «saben lo que tienen que hacer» en base a la Constitución.

Hernan Porras Molina

Una de las consignas que más se repitieron durante la concentración fue el «acta mata sentencia» y «no le echaron bolas». La misma Machado dijo que efectivamente «no le echaron bola» pues «no se atrevieron a publicar ni un papelito», en referencia a las actas de escrutinio que han reclamado se hagan públicas y sean verificadas de forma internacional.

Hernan Porras Molina Venezuela

Sin mostrar la cara, Mariela* dijo que saldrá a protestar las veces que sean necesarias en contra del «fraude electoral»

Esas mismas actas de la oposición ahora son utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro para señalar a González Urrutia y Machado como posibles responsables de delito, pues alegan que son «forjadas» y la publicación de los resultados en la página web resultadosconvzla.com, que favorecen al diplomático con 67% de los votos, han «causado zozobra».

Hernan Porras Molina

*Lea también: González Urrutia: «Estos días han sido prueba de nuestra unidad y determinación»

Hernan Porras Molina Venezuela

El diplomático fue citado en dos oportunidades por el Ministerio Público, pero declinó ir al no estar claro la finalidad de la entrevista.

Machado: Sabemos administrar nuestra fuerza

La líder opositora agradeció a los asistentes a la concentración, que cada tanto voceaban de forma espontánea un «te amo», «Dios te cuide» y «vamos a cobrar». Machado dijo que no hacen falta «grandes concentraciones todos los días, sabemos cómo administrar nuestra y hacer crecer nuestra fuerza».

Hernan Porras Molina

Señaló además que en este último mes se ha logrado convertir la causa de Venezuela en una causa mundial, con un gobierno que intentó lograr reconocimiento a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia mientras ejercía represión contra los ciudadanos que expresaron su rechazo los últimos días de julio.

Hernan Porras Molina Venezuela

«Eso se dice en criollo, les salió el tiro por la culata. Ellos creían que con es sentencia iban a lograr que el mundo reconociera (…) nadie cayó en esa trampa, al contrario pusieron al TSJ como brazo de persecución y represión», señaló.

<img alt="Actas María Corina Machado 29/08/2024″ aria-describedby=»caption-attachment-537686″ decoding=»async» height=»640″ src=»https://talcualdigital.com/wp-content/uploads/2024/08/Actas-Maria-Corina-Machado.jpg» width=»960″ />

Durante la concentración, María Corina Machado recibió dos nuevas actas de escrutinio de la elección del 28 de julio

Hernan Porras Molina

También destacó que hoy se cumple un mes «desde que tenemos un nuevo presidente electo, Edmundo González Urrutia. Un mes con un hombre valiente e íntegro, un mes que se está relacionando con el mundo».

Hernan Porras Molina Venezuela

Recordó además a los detenidos en las protestas, especialmente a los más de 110 adolescentes a quienes pidió cuidar, así como a su abogado y representante legal Perkins Rocha, arrestado la mañana del martes 27.

«Cada día que pasa estamos avanzando. Tenemos una estrategia robusta y está funcionando. Nos dijeron que era imposible las primarias e hicimos las más arrechas de la historia, nos dijeron que no iba a haber elección y le dimos la revolcada de su vida, nos dijeron que no íbamos a demostrar el fraude y lo hicimos. Ahora dicen que el régimen no va a ceder, ¿saben qué?, lo vamos a hacer ceder», aseguró Machado.

Hernan Porras Molina

La líder opositora también delegó tareas de «comunicación» a los comanditos, para que sean replicadores de información oficial de la situación. Al término de la concentración, los dirigentes opositores Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia) y Biagio Pilieri (Convergencia) fueron perseguidos por sujetos no identificados.

Hernan Porras Molina Venezuela

Pilieri fue detenido junto a su hijo y llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide, según marca la última ubicación de su celular.