Maria Corina Machado dice que Maduro le regaló el país a Irán, China y Rusia.

El Pitazo. María Corina Machado: «El régimen les ha declarado la guerra a los venezolanos».

«Tenemos que poner los pies en la tierra. Este régimen nos ha declarado la guerra a los venezolanos. Han entregado a Venezuela a sus cómplices para avanzar en un programa de dominación que tiene en la mira a los demás países de la región», dice Machado en un video difundido por redes sociales al cumplirse tres meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

-La Gran Aldea. «Todos lo saben»: el documental que relata el antes, durante y después del 28 de julio.

-Monitoreamos. María Corina Machado: Todos lo saben, el 28J «ganó Edmundo González y ganó Venezuela».

-El Nacional. Edmundo González a tres meses de las elecciones: «Nuestro compromiso sigue intacto».

-EFE: Meloni recibe a González Urrutia en Roma y respalda «transición democrática» en Venezuela.

Meloni «ha recibido en el Palacio Chigi a Edmundo González Urrutia, premio Sájarov por la libertad de pensamiento«, informó la oficina de la jefa de Gobierno italiana en un comunicado. (Foto: Oficina de prensa de Palazzo Chigi)

-La Patilla: Giorgia Meloni insta al cese de violaciones de DDHH en Venezuela tras reunirse con Edmundo González en Italia.

-EFE: Machado agradece a Meloni su apoyo firme para una “transición democrática” en Venezuela.

-EFE: Parlamento de Panamá reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

-VOA: Tres meses después de las elecciones en Venezuela: sin resultados transparentes; represión e incertidumbre.

-Efecto Cocuyo (análisis): Qué ha pasado a tres meses del 28-J: oposición golpeada por la represión, pugnas internas en el Psuv e intentos de negociación.

-El Nacional: Plataforma Unitaria defiende el triunfo de Edmundo González a tres meses de las presidenciales.

-Efecto Cocuyo: Andrés Caleca habla del 28 de julio y dice que «nadie va a pasar la página».

-Efecto Cocuyo: Cabello advierte a opositores que si no reconocen resultados del 28-J del CNE no van a regionales.

-EFE: Maduro espera que Machado y otros opositores sean capturados por presunta corrupción.

-La Patilla: Sebin detiene a Omaira Salazar, activista y líder social de Bolívar.

Omaira Salazar, quien es activista y líder social, fue detenida en horas de la madrugada tras ser sacada de su casa ubicada en Villa Bahía en Ciudad Guayana. (Foto: vía Correo del Caroní)

-Efecto Cocuyo: Relatores Especiales de la ONU alertan sobre violaciones de DDHH humanos en Venezuela en el contexto electoral 28J.

-Cazadores de Fake News: Gobierno creó siete grupos de Telegram para ejecutar la operación Tun Tun.

Según una investigación colaborativa de Cazadores de Fake News, estos grupos, vinculados al PSUV y la PNB, facilitaron detenciones arbitrarias y la difusión de datos personales de manifestantes.

-OVP: Presas políticas se contagian de piojos por restricciones en higiene personal.

-Tal Cual: Presas políticas de La Crisálida tienen prohibidas las visitas, denuncian familiares.

-Tal Cual: Plataforma Unitaria exige fe de vida del diputado al CLEZ Eduardo Labrador.

-La Patilla: Familiares protestaron en Maturín para exigir la liberación de los jóvenes detenidos en el contexto postelectoral.

-Efecto Cocuyo: PUD exige libertad para Biagio Pilieri a dos meses de su encarcelamiento.

-EFE: Canciller José Manuel Albares: Españoles detenidos en Venezuela se encuentran «bien».

-Tal Cual: Reporteros Sin Fronteras solicita al Estado venezolano información sobre Nelin Escalante.

Palacio de Justicia no recibió Habeas Corpus a favor del periodista Nelin Escalante.

-El Pitazo. Caso alcalde fugado en Mérida: 16 agentes de la PNB fueron presentados en tribunales.

-El Pitazo: Profesores de la USB denuncian persecuciones y rescisiones de contratos en medio de un déficit de docentes.

-La Patilla. Maduro relató cómo fue que lo engañaron en los Brics: “Apareció un funcionario de oscuro y triste pasado”.

-El Pitazo. Maduro: Cancillería de Brasil siempre ha conspirado contra Venezuela.

-La Patilla: Nicolás Maduro exigió un pronunciamiento de Lula da Silva tras veto de Venezuela en los Brics.

-El Pitazo. Cabello sobre posición de Brasil en los Brics: le tocará sacar cuentas de las consecuencias.

-El Tiempo (análisis): La fractura entre Lula y Maduro aumenta el aislamiento de Venezuela, ¿qué papel tendría Petro?

Tras la negativa de Brasil de permitir el ingreso de Venezuela a los Brics de países emergentes, expertos vaticinan un mayor aislamiento.

-El Espectador: Canciller Murillo se reunió en la COP16 con su homólogo de Venezuela, Yván Gil.

-Banca y Negocios. Luis Oliveros: Para reducir la brecha cambiaria se necesita inyectar $800 millones hasta diciembre.

-AFP (reportaje): Ministro de Petróleo, cargo de alto riesgo en Venezuela.

-SOS Orinoco: Amazonía venezolana azotada por violación de derechos humanos y pérdida de la biodiversidad.

-El Pitazo: Saime denuncia nuevo método de estafas con el salvoconducto para viajar a Venezuela.

El Saime asegura que no envía correos electrónicos ofreciendo el servicio del salvoconducto ni le piden al usuario comunicarse con un supuesto jefe de operaciones.

-Diario Las Américas: Panamá cumple con paso firme el acuerdo migratorio con EEUU con más deportaciones.

-El País: Un aeropuerto bloquedado y cortes de carreteras: escala la crisis política en Bolivia tras el tiroteo contra Evo Morales.

El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de disparar antes contra los policías que lo atacaron.

Continúan bloqueos en Bolivia

Simpatizantes de Evo Morales bloquean una carretera tras el tiroteo al expresidente, este domingo cerca de Cochabamba, Bolivia. (Foto:AP)

-EFE: Evo dice que no estaba armado durante «ataque» en su contra, tras afirmar que sí disparó.

-El Nuevo Herald: Gobierno boliviano acusa a Evo Morales de armar “teatro” con supuesto atentado.

-Infobae. Periodistas de Bolivia denunciaron agresiones en los bloqueos en apoyo a Evo Morales: “Quítenles sus cámaras y quémenlos vivos”.

-EFE: Lula tampoco asistirá a la COP29 en Azerbaiyán, por recomendación médica.

-El Nuevo Herald: Uruguay se prepara para una reñida segunda vuelta electoral para escoger el presidente.

-EFE: La Fiscalía de Perú pide 15 años de prisión para el expresidente Martín Vizcarra por corrupción.

-VOA: Cargamento de crudo procedente de México va hacia Cuba en plena crisis eléctrica.

El petrolero Vilma, con bandera cubana, abandona el puerto mexicano de Pajarito rumbo a Cuba.

-Diario Las Américas (reportaje): Cuba es un sálvese quien pueda.

A pesar de los apagones y penurias, el régimen refuerza la represión en su intento por controlar e intimidar a la población.

-El País: El Brent registra su mayor caída en más de dos años tras la renuncia de Israel a atacar la industria petrolera iraní.

-EFE: El crudo Brent baja un 6,09% hasta 71,42 dólares tras limitar Israel sus ataques en Irán.

-EFE: Irán asegura que utilizará todos los medios para responder al ataque israelí.

-Reuters: Estados Unidos emite una severa advertencia a Irán en la ONU sobre su agresión.

-EFE: Un alto cargo de Hamás dice que el grupo está abierto a un acuerdo con Israel.

-EFE: Netanyahu dice que aceptaría una tregua de 48 horas en Gaza para liberar a 4 rehenes.

-EFE: Israel prohíbe operar a la Agencia de Refugiados de la ONU en el país.

-El Nuevo Herald: Pentágono afirma que Corea del Norte envió 10,000 soldados a Rusia.

-El País: La OTAN alerta sobre las tropas norcoreanas desplegadas contra Ucrania en la región rusa de Kursk.

-El Mundo (reportaje): Así es el ‘Cuerpo de Tormenta’, los soldados norcoreanos de élite que se preparan para entrar en combate en Ucrania.

«En comparación con los reclutas que los rusos están enviando a la batalla en Ucrania, estos norcoreanos están mucho mejor entrenados», señala Go Myong-hyun, investigador principal del Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional de Seúl.

Una foto publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), hace una semana, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un inspeccionando las bases de misiles estratégicos, en un lugar no revelado de Corea del Norte.

Una foto publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), hace una semana, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un inspeccionando las bases de misiles estratégicos, en un lugar no revelado de Corea del Norte. (Foto: KCNA/EFE)

-El Mundo: Georgia clama contra el fraude electoral a favor de Rusia y la oposición exige nuevas elecciones.

-EFE: Trump eleva el tono en la semana final de campaña mientras Harris busca recuperar el brío.

-El Nuevo Herald: “No soy un nazi”, se defiende Trump a días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

-El Mundo (reportaje): EEUU. Nueva polémica en la campaña de Trump tras asegurar un invitado a su acto en Nueva York que Puerto Rico es una «isla flotante de basura”.

Grupos latinos han protestado por las palabras del presentador y comediante Tony Hinchcliffe (foto central), que fue uno de los más de doce exponentes que antecedieron el discurso del ex presidente. Bad Bunny y Ricky Martin anunciaron su apoyo a Kamala Harris tras el mitin de Trump en el que Puerto Rico fue calificado de «isla de basura».

-El País: Los insultos racistas en el mitin de Trump en Nueva York incendian la recta final de la campaña.

Los exabruptos contra puertorriqueños, afroamericanos y judíos amenazan con perjudicar al candidato republicano y suponen un regalo inesperado para Harris.

-EFE: La campaña de Donald Trump se desmarca de los comentarios racistas sobre Puerto Rico en un mitin.

-EFE: Harris dice estar orgullosa de contar con el apoyo de Bad Bunny y JLO en su campaña.

-El País: Biden vota por Harris por adelantado en el Estado de Delaware.

-The New York Times: La científica rebelde que formó a Kamala Harris.

Shyamala Gopalan Harris, la madre de la candidata presidencial, fue una investigadora del cáncer de mama cuya política igualitaria a menudo se oponía a la cultura patriarcal de los laboratorios.

Kamala Harris con su madre, Shyamala Gopalan Harris, en 2007, durante un desfile del Año Nuevo chino. (Foto: Campaña de Kamala Harris, vía AP)

-Reuters: El Partido Republicano busca la intervención de la Corte Suprema en disputa sobre votos en Pensilvania.

-The New York Times. Elecciones en EE. UU.: quedan 8 días y las encuestas nacionales están más reñidas.

Los sondeos estatales se mantienen estables, y dos nuevas encuestas en Texas y Nebraska muestran que el control del Senado podría estar aún en juego.

-El Mundo: Italia descubre la mayor trama de espionaje contra su democracia en décadas.

-El País. Francia/Marruecos. Mohamed VI recibe a Macron en Rabat para sellar con acuerdos económicos la reconciliación diplomática.

-EFE: España/India. El líder indio Modi recibe a Sánchez como “amigo” y ambos impulsan contratos multimillonarios.

SANCHEZ MODI INDIA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de la República de la India, Narendra Modi (2i), en Vadodara. (Foto: EFE/Fernando Calvo/Moncloa)

-EFE: Fuego cruzado entre Sumar, Podemos y Más Madrid en la crisis abierta por el caso Errejón.

Podemos asegura que ya informó en 2023 a Yolanda Díaz de una denuncia contra Errejón.

Yolanda Díaz reconoce que Sumar ha llegado “tarde” con el caso de Errejón y pide disculpas.

Más Madrid descarta más dimisiones pero asume el error de no actuar en 2023 contra Íñigo Errejón.

Feijóo critica el “encubrimiento” de agresiones machistas y la hipocresía del Gobierno.

-EFE: EE.UU. prohíbe inversiones en tecnologías clave chinas por amenazar «seguridad nacional».

-EFE: EE.UU. comprará 3 millones de barriles de petróleo para la reserva de emergencia.

-EFE: Los beneficios netos de Ford caen un 16,7% en los nueve primeros meses del año.

-Bloomberg: La prohibición de los Crocs en las escuelas de EE.UU. amenaza su dominio entre los niños.

-Bloomberg: Políticas de Trump serían ruinosas para la economía, dice economista de Scotiabank.

-EFE: Wall Street cierra verde, animado por la desescalada geopolítica y los próximos resultados.

-El Mundo: Volkswagen planea cerrar hasta tres fábricas en Alemania.

-S&P: +0.27%; DOW: +0.65%; NASDAQ:+0.26%

-MLB: Salvador Pérez ganó el Premio Roberto Clemente 2024: “Súper especial”.

Salvador Pérez enaltece el legado de Roberto Clemente – Líder en deportes

Líder en Deportes: Salvador Pérez enaltece el legado de Roberto Clemente. El receptor criollo se convirtió en el primer jugador de Kansas City en llevarse este galardón. (Foto AP)

-Infobae: Dibu Martínez ganó por segunda vez el premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro.

-Independent en español. Balón de Oro: el Real Madrid boicotea la ceremonia por derrota de Vinicius Jr. y Rodri se lleva el galardón.

EFE: Vinícius, por sus 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos, con doblete de ‘Champions’ -autor de un tanto en la final- y Liga, se percibía como el gran candidato a alzarse con el premio a mejor futbolista, pero, finalmente y según el conjunto blanco, no será así.

-EFE. Balón de Oro | Rodri y Aitana se cubren de oro en una gala marcada por la decepción de Vinicius.

BALÓN DE ORO | Rodri y Aitana se cubren de oro en una gala marcada por la decepción de Vinicius

El centrocampista del Manchester City y de la selección española Rodri gana el Balón de Oro masculino 2024 y la jugadora del Barcelona Aitana Bonmati gana el Balón de Oro femenino 2024. (Foto: EFE/EPA/Mohammed Badra)

-EFE: El Real Madrid, mejor equipo masculino, Barça el femenino y Yamal premio Kopa en la gala del Balón de Oro.

Foto 1: La capitana del Barcelona, Alexia Putellas, y el presidente del club, Joan Laporta. EFE/EPA/Mohammed Badra. Foto 2: El jugador del Barcelona Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro. EFE/EA/Mohammed Badra.

-The Wall Street Journal: La Serie Mundial que convirtió el pasatiempo americano en una obsesión nacional en medio mundo.

La presencia de la superestrella japonesa Shohei Ohtani ha convertido este Clásico de Otoño en un momento cultural en su país natal. “Piensa en la coronación de la princesa Diana multiplicada por un millón».

Parece que la Ohtani-manía no tiene límites. (Foto: Harry How/Getty)

-EFE: 2-4. Los Dodgers asaltan Nueva York y quedan a un triunfo de conquistar la Serie Mundial.

