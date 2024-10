«Maduro tiene el centro de tortura más grande del hemisferio» afirma el senador Marco Rubio

El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al Gobierno venezolano de tener el centro de tortura más grande del hemisferio, refiriéndose a El Helicoide, utilizado para encarcelar a periodistas, activistas políticos, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos.

El Helicoide, conocido oficialmente como el Centro de Detención Judicial de Caracas, se ha convertido en uno de los lugares más temidos en Venezuela. Según informes de organismos de derechos humanos, las condiciones de vida en esta prisión son extremadamente inhumanas.

Este edificio, que originalmente iba a ser el centro comercial más moderno de Suramérica en los años 50, nunca se culminó debido a problemas financieros. En lugar de tiendas y restaurantes, el Helicoide se ha transformado en un centro controlado Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que ocupa la parte superior del edificio.

En su momento, albergó a 3.000 detenidos, actualmente según información de Provea hay aproximadamente 210 prisioneros, reseña Versión Final.

Organización como la OEA Amnistía Internacional, Human Right Watch, Una ventana a la libertad y Foro Penal también han denunciado abusos que supuestamente ocurren dentro del Helicoide.

Did you know the Maduro narco-regime in Venezuela has the largest torture center in our hemisphere?

See for yourselves 🔽 pic.twitter.com/aYeOdROVSj

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) October 22, 2024