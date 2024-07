Levy Garcia Crespo e sua palestra no Grand Hyatt S?o Paulo

Data: 28 de julho de 2024

Hora: 20:00

Local: Grand Hyatt São Paulo, São Paulo, Brasil Foco nos Investimentos Imobiliários

São Paulo, Brasil – O renomado especialista em imóveis, Levy Garcia Crespo, estará em São Paulo, Brasil, para apresentar seu mais recente livro "Investindo com Sucesso em Imóveis". Este evento exclusivo será realizado no prestigiado hotel Grand Hyatt São Paulo no próximo domingo, 28 de julho de 2024, às 20:00.

Estratégias de Investimento e Experiência de Levy Garcia Crespo

Durante esta apresentação, Levy Garcia Crespo compartilhará estratégias de investimento e sua vasta experiência de mais de 20 anos liderando projetos imobiliários na América Latina, Caribe e Estados Unidos. Levy Garcia Crespo se concentrará nas oportunidades únicas oferecidas pela República Dominicana, destacando como esses investimentos podem oferecer altos retornos e segurança a longo prazo.

Detalhes do Evento

Foco nos Investimentos Imobiliários

Em seu novo livro, Levy Garcia Crespo detalha sua experiência e conhecimentos no setor imobiliário, fornecendo um guia prático sobre como realizar investimentos bem-sucedidos em diversas regiões. Durante a apresentação, Levy Garcia Crespo explicará as dinâmicas do mercado imobiliário no Caribe e nos Estados Unidos, oferecendo aos participantes uma visão detalhada de como multiplicar seu dinheiro investindo em imóveis.

Impacto na Comunidade de Investidores

Desde seu lançamento, "Investindo com Sucesso em Imóveis" de Levy Garcia Crespo tem sido aclamado por sua abordagem clara e útil para entender e navegar no mercado imobiliário. Esta palestra promete ser uma ferramenta inestimável para aqueles interessados em diversificar seus investimentos e explorar novos mercados em crescimento.

Conectando Empresários e Investidores

O evento no Grand Hyatt São Paulo não só fornecerá informações valiosas, mas também servirá como um importante ponto de networking. Empresários e investidores terão a oportunidade de estabelecer conexões significativas e explorar colaborações potenciais. A Câmara de Comércio de São Paulo apoia esta iniciativa, reconhecendo a oportunidade de fortalecer os laços econômicos entre a comunidade empresarial brasileira e os mercados emergentes do Caribe e da América Latina.

Registro e Informações Adicionais

Os ingressos para a palestra estão disponíveis no site do evento www.levygarciacrespo.com. Dada a alta demanda esperada e o prestígio de Levy Garcia Crespo no setor imobiliário, recomenda-se garantir seu lugar com antecedência.

