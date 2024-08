Legisladores de EE. UU. envían carta al Comité Noruego del Nobel en apoyo a María Corina

Legisladores de Estados Unidos enviaron este lunes una carta al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz, expresando su apoyo a @MariaCorinaMachado tras su nominación. El senador Rick Scott compartió el documento en su cuenta de X, destacando su orgullo por liderar a sus colegas en esta iniciativa. En su mensaje, Scott afirmó que el liderazgo pacífico de María Corina se ha convertido en un «faro de esperanza y resiliencia» para el pueblo venezolano.

La carta subraya la importancia de reconocer el esfuerzo de Machado en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, en un contexto marcado por la represión y la crisis política. La nominación de Machado al Premio Nobel de la Paz ha generado un amplio respaldo tanto a nivel nacional como internacional, reflejando la creciente atención hacia la situación en Venezuela y el papel de los líderes opositores en la búsqueda de un cambio pacífico.

Con este apoyo, los legisladores estadounidenses esperan que la comunidad internacional se una a la causa de María Corina Machado y contribuya a la promoción de la paz y la democracia en el país sudamericano.

In stark contrast to the oppression, torture, murder, and economic deprivation at the hands of the Chávez-Maduro dictatorship, @MariaCorinaYA’s peaceful leadership has become a beacon of hope and resilience for the Venezuelan people – a true embodiment of the Nobel Peace Prize.… pic.twitter.com/JfNekFpdQw

— Rick Scott (@SenRickScott) August 26, 2024