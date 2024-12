● LATAM Airlines Group proyecta un EBITDAR ajustado de entre US$3.250 millones y US$3.600 millones para el próximo año y un crecimiento en las operaciones de pasajeros del grupo entre el 7% y el 9% (medido en kilómetros disponibles por asiento – ASK).

Quito, diciembre de 2024.- LATAM Airlines Group dio a conocer hoy sus proyecciones financieras y operacionales para el 2025. De esta forma, LATAM estima un EBITDAR ajustado (resultados ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y costos de arriendos por sus siglas en inglés) entre los US$3.250 millones y US$3.600 millones para el próximo año, lo que representa un incremento respecto del guidance de este año que proyecta un EBITDAR ajustado entre US$3.000 millones y US$3.150 millones al cierre del 2024.

A su vez, el grupo espera un crecimiento en sus operaciones de pasajeros entre el 7% y el 9% (medido en kilómetros disponibles por asiento – ASK). En el caso del mercado doméstico de la filial de Brasil, se proyecta un aumento de entre el 6% y el 8%, mientras que para el doméstico de las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, el crecimiento esperado es entre el 4% y el 6%. En el mercado internacional, el aumento sería del 7% al 9%.

“Hoy estamos informando al mercado nuestras proyecciones financieras y operacionales para el próximo año, las que son el reflejo del buen momento del grupo y de un trabajo de largo plazo con foco en la búsqueda de eficiencias y contención de costos, poniendo al cliente en el centro de nuestro negocio siempre”, señaló el CEO de LATAM Airlines Group, Roberto Alvo.

En línea con las proyecciones para el 2025, LATAM anticipa una generación de flujo de caja apalancado de más de US$1.000 millones, lo que será impulsado por los ahorros de intereses logrados como resultado de la refinanciación de deuda. A su vez, el grupo proyecta un costo unitario ajustado de las operaciones de pasajeros excluyendo combustible entre 4,2 a 4,4 centavos.

Finalmente, LATAM espera continuar con su ratio de apalancamiento neto ajustado (deuda neta total/EBITDAR ajustado) en o por debajo de 1,7 veces y espera una liquidez de más de US$3.900 millones para el próximo año, asegurando la resiliencia operativa y flexibilidad para el crecimiento.

Indicador

Guidance

2025E

Indicadores Operacionales

Crecimiento ASKs Total vs 2024

7% – 9%

Crecimiento ASKs Doméstico Brasil vs 2024

6% – 8%

Crecimiento ASKs Doméstico Países de Habla Hispana vs 2024

4% – 6%

Crecimiento ASKs Internacional vs 2024

7% – 9%

Crecimiento ATKs Totales vs 2024

2% – 4%

Indicadores Financieros

Ingresos (US$ miles de millones)

14,0 – 14,5

CASK ex fuel Ajustado1 (US$ centavos)

4,6 – 4,8

CASK de Pasajeros ex fuel Ajustado1 (US$ centavos)

4,2 – 4,4

Resultado Operacional Ajustado2 (US$ miles de millones)

1,65 – 1,90

Margen Operacional Ajustado2

12,0% – 13,5%

EBITDAR Ajustado2 (US$ miles de millones)

3,25 – 3,60

Margen EBITDAR Ajustado2

23,5% – 25,0%

Flujo de Caja Libre Apalancado Ajustado3 (US$ miles de millones)

> 1,0

Liquidez4 (US$ miles de millones)

> 3,9

Deuda Neta Total5 (US$ miles de millones)

< 5,4

Deuda Neta Total/EBITDAR Ajustado (x)

≤ 1,7x

Supuestos

Tipo de cambio promedio (BRL/USD)

5,8

Precio Jet Fuel (US$/bbl)

90

1) CASK ex fuel ajustado se ajusta para descontar los efectos de otras ganancias y pérdidas, costos variables de Arrendamiento de Aviones (doble contabilización no monetaria en P&L) y compensaciones de empleados asociadas al Plan de Incentivos Corporativos. CASK de Pasajeros ex fuel Ajustado además excluye costos de carga asociados a operaciones belly y operaciones de aviones cargueros.

2) Resultado Operacional Ajustado se ajusta para descontar los efectos de otras ganancias y pérdidas, costos variables de Arrendamiento de Aviones (doble contabilización no monetaria en P&L) y compensaciones de empleados asociadas al Plan de Incentivos Corporativos. EBITDAR ajustado además se ajusta para excluir costos por fluctuaciones cambiarias y costos de indexación.

3) Flujo de Caja Libre Apalancado ajustado se calcula como la suma de Flujos de efectivo​netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación e inversión, sumando pagos por arrendamiento operativo (amortización e intereses) y anticipo pagado a los fabricantes de aeronaves, excluyendo importes procedentes de la venta de propiedad, planta y equipos, sumando intereses financieros de flota y no flota.

4) Liquidez se define como Caja y Equivalentes de Caja y líneas de crédito rotativas no giradas. Asume un mínimo de dividendos pagados equivalente al 30% del Resultado Neto y no incluye retornos adicionales a los accionistas o ejercicios de gestión de deuda en 2025.

5) Deuda Neta Total incluye pasivos por arrendamientos operacionales, arrendamientos financieros y otra deuda financiera, neta de Caja y Equivalentes de Caja. Asume un mínimo de dividendos pagados equivalente al 30% del Resultado Neto y no incluye retornos adicionales a los accionistas.

Nota sobre declaraciones futuras

Nota sobre suposiciones, perspectivas y expectativas prospectivas no son hechos, sino más bien una estimación de buena fe de la realidad basada en información seleccionada que se considera razonable. Sin embargo, la realidad puede diferir de las suposiciones, perspectivas y expectativas. Este informe también contiene declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones pueden contener palabras como «podría», «podrá», «esperar», «pretender», «anticipar», «estimar», «proyectar», «creer» u otras expresiones similares. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre nuestras creencias y expectativas. Estas declaraciones se basan en los planes, estimaciones y proyecciones actuales de LATAM y, por lo tanto, no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones o las estimaciones que surgen de ellas. Las declaraciones prospectivas involucran riesgos inherentes conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de LATAM y son difíciles de predecir. Le advertimos que una serie de factores importantes podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. La información financiera aquí contenida no constituye ni reemplaza en modo alguno la presentación de los estados financieros correspondientes de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del mercado, en cuanto a sus requisitos de contenido, procedimientos aplicables y plazos de presentación que correspondan a la CMF de conformidad con la normativa vigente. Estos factores e incertidumbres incluyen en particular aquellos descritos en los documentos que hemos presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de ellas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor. Nuestros resultados pueden no ser indicativos del desempeño futuro, que sigue sujeto a una serie de incertidumbres, incluidos los riesgos revelados en nuestro informe anual en el Formulario 20-F, que se presentó el 22 de febrero de 2024 y, especialmente, los riesgos e incertidumbres asociados con los conflictos más recientes que se están desarrollando en Medio Oriente. Además, como se revela en nuestro informe anual en el Formulario 20-F, nuestro negocio es estacional y nuestros ingresos por pasajeros son generalmente más altos en el primer y cuarto trimestre de cada año, durante la primavera y el verano del hemisferio sur. Finalmente, la demanda de viajes aéreos y servicios de carga está influenciada por una serie de factores fuera de nuestro control, incluidos los desarrollos políticos y socioeconómicos globales, regionales y nacionales, así como los cambios en nuestro panorama competitivo, todo lo cual podría tener un impacto material en nuestra capacidad para lograr el guidance revelado en este documento.