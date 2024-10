Juan Pablo Cappello, socio fundador de PAG LAW es distinguido en la 15va edición de “The Best Lawyers of America®”

Prestigioso estudio de abogados de Estados Unidos:

PAG LAW, estudio jurídico líder enfocado en venture capital y startups latinoamericanas que buscan dar el salto a los Estados Unidos o levantar capital, anuncia que su socio fundador Juan Pablo Cappello ha sido distinguido en la 15va edición de Best Lawyers®, junto a los socios Esteban Elías, Brett Garfield y Dan Manzanec. Este reconocimiento refleja su excepcional experiencia legal, historial de éxitos, y su compromiso en proveer un extraordinario nivel de servicio para sus clientes.

Best Lawyers es una respetada publicación en el mundo legal, conocida en el mundo entero, que anualmente identifica a los profesionales más importantes del rubro. Cuenta con más de 165 mil reconocimientos otorgados a abogados, y más de 13 millones de evaluaciones realizadas por pares, abarcando 150 áreas de especialidad.

En su edición 2025, Best Lawyers ha honrado a Juan Pablo Capello por su destacado trabajo en las áreas de Corporate/M&A, y Venture Capital. Esteban Elías fue honrado en base a su excepcional trabajo en Derecho Corporativo, logro que lo posiciona como el primer abogado chileno en aparecer en el ranking a nivel nacional en Estados Unidos. Daniel Mazanec y Brett Garfield, por su parte, recibieron el reconocimiento de Best Lawyers por su desempeño en litigio comercial.

“Estamos profundamente orgullosos por el reconocimiento obtenido de parte de Best Lawyers, en su edición 2025; la distinción a cuatro socios de PAG LAW es un fuerte aliciente que refuerza nuestro compromiso por ofrecer resultados extraordinarios para nuestros clientes”, destacó Juan Pablo Copello, socio fundador de PAG LAW.

La distinción no es novedad: Capello ha sido incluido por más de 10 años consecutivos en la lista de The Best Lawyers of America en tres especialidades diferentes: Derecho Corporativo, Derivados y Derecho de Futuros, y Derecho de Titulización y Finanzas Estructuradas.

El socio fundador de PAG LAW ha estado involucrado en el mundo de las criptomonedas y Bitcoin desde 2012, primero como inversionista y luego como asesor legal para varias de las principales empresas del rubro. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido como un destacado experto en las áreas de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Capital de Riesgo. Recientemente, la revista Poder lo nombró uno de los “Hispanos más Influyentes” en las áreas de ciencia y tecnología. En 2019, US News/Best Lawyers lo nombró “Abogado del Año” por su trabajo en el complejo campo del Derecho de Derivados y Futuros en Miami.

Como abogado, Cappello fue nombrado «Abogado Líder del Año» en la categoría de Corporate/M&A – Latinoamérica en los premios M&A Today – Global Awards 2022, los Latin America – Corporate America Today – Annual Awards 2022 y los Global 100 Awards 2022.

Antes de lanzar PAG LAW, Cappello fue accionista principal del Grupo Latinoamericano en Greenberg Traurig, un bufete internacional de abogados con más de 1.800 abogados. En una etapa anterior de su carrera, Juan Pablo fue socio y director de Patagon.com, empresa que fue vendida a Banco Santander por un valor de transacción superior a los 750 millones de dólares.

El socio fundador de PAG Law también es un conocido empresario, y está profundamente involucrado en el apoyo al capital de riesgo en América Latina. Ha cofundado varias empresas, entre ellas: www.idea.me, el primer sitio de crowdfunding de América Latina; www.urbita.com, la principal página de viajes sociales en América Latina; y The LAB Miami, un centro de 10.000 pies cuadrados dedicado a la tecnología e innovación en el Distrito de las Artes de Wynwood, en Miami.

Cappello, de origen chileno, tiene experiencia en bufetes de abogados tanto en Wall Street como en Chile. En una etapa anterior de su carrera, trabajó en Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton (Nueva York) y en Philippi, Yrarrazaval (Santiago), donde se enfocó en financiamientos internacionales, ofertas de valores y joint ventures.

Basada en Miami, la firma PAG LAW representó a más de 100 startups de Latinoamérica sólo el año pasado, por un monto de inversiones y operaciones de más de USD1 billón. El prestigioso estudio de abogados ya ha ayudado a unos 30 administradores latinoamericanos a establecer sus fondos de riesgo y de capital privado en los últimos años. Fue además elegida la firma latinoamericana de abogados de capital de riesgo del año en Florida, según los Global Law Experts Awards.

PAG LAW representa a algunos de los fondos de venture capital más importantes de la región, tales como Magma Partners, Taram, 30N, Manutara Ventures o Mountain Chile. Sus clientes incluyen renombradas compañías como Securitize, Mercado Libre, Open English, Nuvemshop, Tembici, MadeiraMadeira, LivNinja, SportsManias, 99 Taxis, Gympass, CinePapaya y muchas más, en Estados Unidos, Europa y América Latina.