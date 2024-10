Israel asegura que abatió en Líbano a Hashem Safi al Din, hombre fuerte de Hizbulá

El ejército israelí confirmó este martes la muerte de Hashem Safi al Din, quien era considerado un posible sucesor de Hasán Nasrala al frente de Hizbulá. La confirmación se produce tras un ataque realizado el pasado 4 de octubre, en el que se sospechaba que al Din había sido abatido durante la ofensiva israelí en Líbano.

Avichay Adraee, portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), declaró que han logrado eliminar a varios líderes de Hizbulá, incluyendo a Nasrala y su sucesor. «Hemos llegado a Nasrala, a su sucesor y a la mayoría de líderes de Hizbulá. Vamos a alcanzar a cualquiera que amenace a los civiles del Estado de Israel», afirmó Adraee.

Además de Safi al Din, el ejército israelí también reportó la muerte de Ali Hussein Hazima, comandante de la célula de inteligencia de Hizbulá. Las FDI indicaron que el ataque fue dirigido a un cuartel de inteligencia del grupo, ubicado en los suburbios de Beirut, donde se encontraban aproximadamente 25 miembros de Hizbulá.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había mencionado previamente que Israel había eliminado a Safi al Din y a otros líderes de Hizbulá, aunque luego matizó que estaban investigando su posible muerte. La confirmación de su fallecimiento llega en un contexto de intensos combates, donde desde el inicio de la ofensiva terrestre en el sur de Líbano el 1 de octubre, han muerto al menos 2.483 personas, de las cuales más de 1.500 son milicianos, según informes israelíes.

La escalada del conflicto ha dejado un saldo devastador, con más de 700 muertes en Líbano, incluyendo a más de 400 combatientes de Hizbulá y un centenar de civiles. En Israel, el número de víctimas asciende a 52, de las cuales la mitad son civiles.

🔴 Hashem Safieddine, Head of the Hezbollah Executive Council and Ali Hussein Hazima, Commander of Hezbollah’s Intelligence Headquarters, were eliminated during a strike on Hezbollah’s main intelligence HQ in Dahieh approx. 3 weeks ago.

