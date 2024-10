Gremio de la salud insta al gobierno que se instale el 10-E a que solucione situación económica

“Nosotros no estamos aquí para estar parcializándonos por ninguno, lo que, queremos es un diálogo, lo que queremos es que el país avance, lo que queremos es que se respeten las leyes y la constitución de la república, sea el que sea”. Con esas palabras la doctora y presidenta del colegio de odontólogos en el estado Lara, Oneida de Fuenmayor, instó desde la sede del colegio de médico al gobierno que se instale el próximo 10 de enero del año 2025 que atienda las solicitudes del sector salud en torno a las mejoras salariales.

“Entonces nosotros queremos que el próximo gobierno se siente con los gremios y sindicatos como lo establecen nuestras leyes, que se respeten las leyes, que se respete la constitución de Venezuela” explicó la galena.

Por su parte la doctora Deyanira Gentil, secretaria de organización del Colegio de Médico, a propósito del primer pago de aguinaldo (0:55) para los pensionados, aseveró que este sector no tiene nada que celebrar.

En lo que respecta al momento actual, un aguinaldo de 21 dólares no es motivo de fiesta; no importa que se adelanten las festividades navideñas, de igual manera no tenemos cómo celebrarlas. No hay motivo de alegría, ni hay motivo de júbilo, porque hemos sido como siempre marginados en relación al resto de los empleados públicos, sentenció.

La alianza integral por la salud y la vida, tal y como lo hizo el año pasado, entregará un documento con exigencias y propuestas a las autoridades correspondientes.

