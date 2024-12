El Centro Venezolano Americano presentará el próximo viernes 6 de diciembre de 2024 a las 5:00 p.m., en la Sala Margot Boulton de Bottome del CVA Las Mercedes, un espectáculo musical que, bajo el nombre “Fiesta de Navidad”, combina en escena diferentes tradiciones musicales norteamericanas y venezolanas, propias de la época decembrina.

Con la dirección artística y libreto de Federico Pacanins, “Fiesta de Navidad” ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de “clásicos navideños como Adeste Fideles al lado de los Pregones, Doña Cuatricentenaria o la gaita Toma lo que te ofrecí de Aldemaro Romero; temas norteamericanos tan populares como All I want for Christmas is you de Mariah Carey se combinan a un Jingle Bells tropical… Nuestro tradicional cuento Panchito de Mandefuá complementa un poema de Robert Frost dedicado al árbol de navidad coronado por la canción Have yourself a Merry Little Christmas… Ven a mi casa esta navidad y Faltan cinco pa’ las doce dan punto de baile billero a El brujo, El año viejo, Cantares de navidad o Año nuevo, vida nueva, temas que apoyan una celebración de fin de año tanto para los artistas como para el público presente”.

El evento cuenta con la participación de un grupo de músicos dirigidos por los maestros Albert Hernández y Jesús Rafael Pérez, quienes en compañía de Guillermo Uribe en la percusión, acompañan a los cantantes Juan Carlos Grisal, Antonia Toro y Gaby Brett, con la actuación especial del primer actor y cantante Gerardo Soto. En el rol de presentadores, declamadores y actores estarán Edisson Spinetti y Anakarina Fajardo; mientras que Lola Sanchiz y Carlos Marchan tienen a su cargo la asistencia de la producción del espectáculo, y Mariana Suarez, la imagen gráfica.

La cita es para el viernes 6 de diciembre de 2024 a las 5:00 p.m., en la Sala Margot Boulton de Bottome del Centro Venezolano Americano, ubicado en la Avenida Principal de Las Mercedes, Caracas. La entrada es gratuita.