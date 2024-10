El sitio web de criptomonedas de Donald Trump colapsa tras el lanzamiento de su token WLFI

El ambicioso proyecto de criptomonedas de Donald Trump, World Liberty Financial, experimentó un revés inesperado el martes cuando su sitio web colapsó poco después de que se lanzara oficialmente la venta pública de su token WLFI. A pesar de la gran expectación que rodeaba este proyecto, hasta ahora solo el 2% de los 20 mil millones de tokens disponibles han sido adquiridos.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su esperado proyecto de criptomonedas, World Liberty Financial (WLFI), con el objetivo de revolucionar el espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi). El token WLFI salió a la venta pública el martes, después de que la lista blanca se abriera el 30 de septiembre para inversores acreditados y personas fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, la avalancha de tráfico hizo que el sitio web colapsara poco después del lanzamiento.

Zach Folkman, cofundador de World Liberty Financial, mencionó que más de 100,000 personas se inscribieron para comprar el token WLFI, lo que generó una demanda inesperadamente alta. De hecho, según la asesora de WLFI, Sandy Peng, el sitio web recibió 72 millones de visitas únicas en la primera hora de su lanzamiento. «El equipo no esperaba este nivel de interés», afirmó Peng en una entrevista con CoinDesk, lo que provocó que el sistema no pudiera manejar el tráfico y sufriera interrupciones.

A pesar del entusiasmo inicial, los datos de Etherscan muestran que hasta la tarde del martes, solo 5,317 billeteras únicas poseían el token WLFI, y se habían vendido aproximadamente 532 millones de tokens, una pequeña fracción de los 20 mil millones disponibles para la venta pública.

El token WLFI tiene como objetivo ser utilizado para la gobernanza de la plataforma World Liberty Financial. Esto permitirá a los poseedores del token tener voz en las decisiones sobre actualizaciones del protocolo, cambios técnicos, asociaciones promocionales y la supervisión de riesgos de seguridad. Además, la plataforma permitirá a los usuarios prestar y pedir prestadas criptomonedas, destacándose como un nuevo jugador en el creciente mercado de las finanzas descentralizadas.

Sin embargo, a pesar de la promoción del proyecto como una herramienta para ayudar a los no bancarizados y desbancarizados, solo aquellos que cumplen con los estrictos requisitos de inversores acreditados de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. pueden comprar el token WLFI. Esto significa que los inversores deben tener un ingreso de al menos $200,000 anuales o un patrimonio neto de al menos $1 millón, excluyendo su residencia principal, para calificar. Además, el «gold paper» del proyecto deja claro que los tokens no están disponibles para personas de los EE. UU., y que no han sido registrados ante ninguna autoridad estadounidense o internacional.

El mismo documento también nombra a Donald Trump como el «asociado principal de criptomonedas» y a sus hijos, Eric, Donald Trump Jr. y Barron, como embajadores de Web3, demostrando el alto perfil familiar detrás del proyecto.

A pesar del colapso inicial del sitio web y las restricciones impuestas a la compra del token, el proyecto World Liberty Financial sigue adelante, con la esperanza de atraer a inversores globales en el sector de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas. Sin embargo, la pregunta clave será si el token WLFI podrá mantener el interés en un mercado tan competitivo y limitado a un grupo selecto de inversores. Solo el tiempo dirá si el ambicioso proyecto de Trump se convertirá en un éxito financiero o en otro de sus fracasos empresariales.