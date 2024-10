El Hatillo, 15 de octubre de 2024.- Con la intención de promover la prevención y el cuidado sobre el cáncer de mama, el Hatillo se viste de rosa durante todo el mes de octubre. En el marco del Mes Rosa, los hatillanos y visitantes podrán acceder a diversas actividades e información para apoyar, educar y sensibilizar a quienes han sido vulneradas por esta enfermedad.

Por segundo año consecutivo, el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, invita a la comunidad hatillana a vestirse de rosa y a unirse a la lucha contra el cáncer de mama, fomentando así la detección temprana y el apoyo emocional. “Tendremos actividades durante todo el mes de octubre (…) vénganse a El Hatillo, vamos a celebrar el Mes Rosa y vamos a seguir previniendo y ayudando a la gente, a estos héroes y heroínas, supervivientes del cáncer de mamas”

Actividades en el Mes Rosa en El Hatillo:

El sábado 12 iniciamos las actividades con un día enérgico de yoga, zumba, almuerzo, charla motivacional y un paseo por el pueblo de El Hatillo. Quienes se acercaron a la Plaza Bolívar, pudieron disfrutar de un espacio lleno de energía y esperanza, junto a remisientes de Rotary y Rotarac La Trinidad.

El próximo sábado 19 tendremos el Desfile y Bazar Rosa, en el Centro Comercial Cerro Verde a las 11 de la mañana; en donde nuestras modelos serán pacientes y supervivientes del cáncer, demostrando así, que la belleza tiene muchas formas de expresión.

El lunes 21, tendremos una “Charla sobre el ABC del Cáncer de Mama”, con la ponente Marisol Rojas y el Dr. Rafael Delgado, mastólogo de SenosAyuda; charla que se llevará a cabo en el Ambulatorio Jesús Reggeti, a las 11 de la mañana.

Y el sábado 26 disfrutaremos variedad de actividades; en el Ambulatorio Jesús Regetti tendremos también Jornada de Pesquisa de la mano del Dr Rafael Delgado, a las 11 de la mañana y para finalizar la tarde con broche de oro, en la Plaza Bolívar tendremos un divertido “Paint and Drink” a las 4 de la tarde, donde tendrás la oportunidad de pintar tu propio Tote Bag (bolso de tela con asas) y disfrutar de un rico mocktail y refrigerio para despertar los sentidos y la creatividad.

La detección temprana, marca la diferencia.

El cáncer de mama es un problema de salud pública, cifras recientes demuestran que 1 de cada 12 mujeres fallece por esta patología, según la OMS; y se diagnostican a más de 7 mil mujeres al año. Es por ello que la detección temprana marca una gran diferencia y entre todos podemos apoyar y cuidar a las mujeres de nuestras familias. Es por eso que enlistamos algunos factores que nos ayudarán a disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad:

1. Tener un peso apropiado: si tienes un peso no proporcional a tu cuerpo, te recomendamos ir a consulta con un nutricionista, para que logres tu meta deseada.

2. Llevar una alimentación adecuada: recuerda que comer mucho o poco no es tener una “buena alimentación”, todo debe ser alícuota a tu masa, estatura y necesidades.

3. Realizar actividad física diaria: hacer ejercicios aeróbicos, de flexibilidad, fuerza y cardiovasculares ayudarán a mantenerte y sentirte bien, además disminuyen el riesgo de cualquier enfermedad.

4. Evitar el consumo de alcohol y tabaco: existen estudios que relacionan el consumo de alcohol directamente con el riesgo de desarrollar cáncer de mamas, lo mismo pasa con el tabaco, te recomendamos sustituir estos por chicles o snacks saludables.

5. Realiza chequeos anuales: ir al médico con regularidad te ayudará a prevenir cualquier tipo de enfermedad; también, si tienes más de 40 años, es conveniente realizarse una mamografía anual.

6. Conocer tus antecedentes familiares: Si tienes familiares directos que hayan padecido esta enfermedad, es recomendable tomar medidas preventivas y estar en constante chequeo.

7. De ser posible, amamanta: además de todos los beneficios conocidos sobre la leche materna y la lactancia exclusiva, amamantar ayuda en gran medida a reducir el riesgo de cáncer de mama.

8. Realiza un autoexamen de mama mensual: Esta práctica debe convertirse en un hábito, puedes aprender a realizarlo de la mano de tu ginecólogo de confianza o incluso, en internet puedes conseguir ilustraciones que te guiarán.

9. Evitar el uso prolongado de hormonas: algunos estudios indican que utilizar anticonceptivos de forma recurrente puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, sin embargo te invitamos a consultarlo con tu ginecólogo y a exponerle tus dudas.

El cáncer de mama es una enfermedad silenciosa, no siempre muestra sus signos o síntomas, por eso hacemos tanto énfasis en no dejar pasar el tiempo; acude a tu centro de salud más cercano y allí podrás solicitar mayor asesoría sobre las acciones preventivas. El Mes Rosa no solo es un mes para reflexionar sobre los desafíos del cáncer de mama, sino también, para celebrar la vida y la resiliencia.