Defensa de Edmundo González presentó ante Fiscalía su justificación por no haber atendido citaciones

Este miércoles 04-Sep, José Vicente Haro, abogado defensor del candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República para introducir un documento que expone las razones por las que el abanderado de la Unidad no atendió las citaciones del Ministerio Público.

«Se le han precalificado delitos donde se le atribuyen hechos que no revisten carácter penal y también hacemos un llamado a la Fiscalía para que no pretenda criminalizar actos políticos», declaró a CNN.

El abogado indicó que están considerando culpable a su cliente en el inicio del proceso judicial.

«En una boleta de citación no se debería estar precalificando delitos y eso no es propio de una acción del Ministerio Público, tiene que hacerlo un tribunal cuando ya está avanzada la investigación», dijo el jurista, quien señaló que, además, al opositor «se le han violado las garantías constitucionales del debido proceso» al no indicar «el carácter con el cual está siendo citado».

Comentó que González se encuentra «firme y entera en resguardo» con «todo el ánimo» para defender sus derechos y la voluntad de los venezolanos que se expresaron el pasado 28-Jul.