CONOZCA LOS EVENTOS ACADÉMICOS DESTACADOS EN COLOMBIAPLAST 2024

● La feria especializada ColombiaPlast se realizará en Corferias del 23 al 27 de septiembre, reafirmándose como el principal evento para la industria de plásticos, caucho, petroquímica, y empaques y envases de la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

● En el auditorio principal y en los salones conectores 1, 2 y 3 del Gran Salón (2° nivel) se presentará la agenda académica de la feria, la cual abordará la pregunta ¿Cómo hacer la industria plástica más sostenible y competitiva?.

● Colombiaplast es posible gracias a Acoplásticos, Messe Düsseldorf Norteamérica y el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones – Corferias.

Bogotá, septiembre de 2024. Colombiaplast se llevará a cabo en Corferias del 23 al 27 de septiembre, estableciéndose como la principal feria para la industria de plásticos, caucho, petroquímica, de empaques y envases de la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

La feria contará con exhibiciones innovadoras, áreas de experiencia y oportunidades de networking. Además, ofrece una agenda académica completa en la que se abordarán temáticas coyunturales de la mano de expertos nacionales e internacionales.

Frente a la realización de esta edición, Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, comenta que: “Colombiaplast proporciona una experiencia transformadora para los profesionales del sector. Es el evento más destacado en la ciudad para la industria plástica, donde la innovación y el conocimiento se encuentran en cada rincón.”

Conozca la agenda académica que la feria tiene para ofrecer en los próximos días. Las conferencias se realizarán en el auditorio principal y en los salones conectores 1,2,3,4,5 y 6 del Gran Salón (2do. Nivel), asimismo, se realizarán conferencias paralelas en las zonas de experiencia compartida, Go Plastic, dedicada a las soluciones para la economía circular y 3D Fest, enfocada en las tendencias y tecnologías de fabricación digital e impresión 3D.

Salones conectores 1, 2 y 3 del Gran Salón (2° nivel):

– 23 de septiembre | 2:00 p.m. – 2:45 p.m.

El Ecodiseño como Pieza Clave Dentro de la Economía Circular



Esta tendencia integra criterios ambientales para reducir el impacto ambiental y facilitar la transición hacia prácticas sostenibles, priorizando la calidad del material reciclado y adaptando las Golden Design Rules del Consumer Goods Forum. El ecodiseño promueve soluciones innovadoras para una producción más responsable.

Conferencista: Dr. Ing. Laura Fernanda Flórez Sastre, Colombia.

– 23 de septiembre | 3:00 p.m. – 3:45 p.m.

Control de Calidad y Casos de Éxito en el Uso de Materiales Plásticos Post Consumo Reciclados (PCR)

En este espacio se hablará del control de calidad de plásticos PCR, incluyendo técnicas de caracterización y normativas internacionales. También se presentarán ejemplos de industrias que han integrado plásticos PCR, demostrando cómo dichas prácticas apoyan la economía circular.

Conferencista: MSc. María del Pilar Maya, Colombia.

– 24 de septiembre | 10:00 a.m. – 10:45 a.m.

Fundamentos del Reciclaje Químico y Desarrollos para la Industria Plástica Colombiana



Abordará las tecnologías de reciclaje químico disponibles y su aplicación en plásticos post consumo de difícil reciclaje. Se destacarán iniciativas de empresas colombianas, presentando casos de éxito y avances futuros para el sector.

Conferencista: Mag. Silvio Ospina, Colombia.

– 25 de septiembre | 2:00 p.m. – 2:45 p.m.

Aprovechamiento de las Tecnologías de Industria 4.0 en el Sector de Plásticos



Explorará las herramientas de la Industria 4.0 aplicadas al sector de plásticos, destacando cómo estas tecnologías están transformando los procesos operativos y de producción. Se discutirá cómo la adopción de estas herramientas optimiza procesos, digitaliza información y reduce el impacto ambiental, generando beneficios tanto económicos como ambientales.

Conferencista: Ing. Nicolás Andrés Muñoz Realpe, Colombia.

Auditorio GoPlastic (Pabellón 20):

– 26 de septiembre | 11:00 a.m. – 11:45 a.m.

Innovación Verde: Transformando el Reciclaje con My EcoBox

Presentará las innovaciones verdes impulsadas por My EcoBox Colombia S.A.S., enfocándose en cómo la empresa está transformando el reciclaje con soluciones innovadoras.

Conferencista: Dr. Gustavo García Gooding, Colombia.

– 27 de septiembre | 11:00 a.m. – 11:45 a.m.

Estrategias Verdes con ResponsableMENTE Anicorp

Esta charla abordará las estrategias verdes implementadas por la empresa, destacando cómo la iniciativa está promoviendo prácticas sostenibles y responsables en la industria.

Conferencista: Ing. Ana Cristina Valbuena Niño, Colombia.