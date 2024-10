Britney Spears se casa ‘Con Ella Misma’ después de tres divorcios

En su emotivo mensaje, Spears explicó: «El día que me casé conmigo misma. Trayendo de vuelta esta noticia porque puede parecer vergonzoso o estúpido, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en la vida». Esta declaración llega poco después de su separación de Sam Asghari, con quien contrajo matrimonio en 2022 y se divorció en mayo de 2024. Tras este proceso, la artista había manifestado que no tenía intenciones de volver a estar con un hombre, lo que hace que su reciente anuncio resuene con su deseo de priorizar su amor propio.