El fuerte mensaje de Andrés Caleca al ministro de Defensa venezolano: “Sabemos lo que ocurrió el 28J y usted también lo sabe” El economista y ex precandidato presidencial se manifestó a propósito de la declaración de Vladimir Padrino López, quien anunció que acompañará el 10 de enero la toma de posesión de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro pretende ser juramentado en compañía de militares aun cuando no ha demostrado haber ganado las elecciones el 28J“La población venezolana continúa atónita e indignada ante la posibilidad de que sea desconocida su voluntad soberana expresada rotunda e incontestablemente en las urnas, como bien lo sabe nuestra Fuerza Armada Nacional”, es parte del mensaje que, al ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, le envía Andrés José de San Bosco Caleca Pacheco, un respetado dirigente político, ex precandidato presidencial, economista y ex presidente del Consejo Nacional Electoral.Te puede interesar: La Asamblea Nacional chavista pedirá castigar a opositores por “solicitar usar fondos del país”El mensaje público lo hace Caleca a propósito de la declaración del titular castrense anunciando que acompañará el 10 de enero 2025, junto al Alto Mando militar, la toma de posesión de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República

.La declaración del ministro de la Defensa,Vladimir Padrino, fue: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es garante de los decretos de la soberanía popular y el próximo 10 de enero acompañaremos a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, quien será juramentado frente a la Asamblea Nacional y frente al pueblo, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela electo para el periodo 2025-2031”.Te puede interesar: Denuncian que al menos 19 extranjeros continúan detenidos como presos políticos del régimen de Maduro en VenezuelaAnte ello Caleca, quien también fue presidente de la empresa Ferrominera, recalca el mensaje que hiciera luego de las elecciones del 28 de julio, donde se dirige a Padrino López “con respeto y lamentando profundamente la situación de salud de los efectivos militares heridos, así como de las decenas de ciudadanos heridos también, algunos fallecidos”.El dirigente político Andrés José de San Bosco Caleca PacheconullAgregando que se permite señalar que el trasfondo político y social de los hechos ocurridos en el país, donde hubo muertos, heridos y numerosas detenciones, “es absolutamente distinto a lo ocurrido en años anteriores”.Te puede interesar: María Corina Machado envió un mensaje a las fuerzas de seguridad de Venezuela: “Sus brazos no fueron hechos para ejecutar la maldad”Destacó en el primer mensaje a Padrino que en ese momento Venezuela estaba “sacudida por cientos de protestas ciudadanas como respuesta espontánea a un gigantesco fraude electoral cometido contra la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas”.Sin vacilar, Caleca le dice al ministro de la Defensa: “Usted debe saberlo perfectamente, porque es la Fuerza Armada quien recopiló todas y cada una de las actas emitidas en cada mesa electoral el día domingo 28 de julio”.null“Nosotros, la oposición venezolana, también tenemos copias de las actas, como nos corresponde tenerlas legalmente. Sabemos lo que ocurrió y usted también lo sabe”.

GJ Vladimir Padrino López, Ministro de la DefensaEl Plan RepúblicaEn Venezuela la custodia de todo el material electoral, incluyendo máquinas de votación, así como el control del orden público y seguridad de los centros de votación antes y durante los comicios, está en manos de los militares a través del Plan República.Por ello Caleca Pacheco, quien fue rector del órgano rector de los comicios en Venezuela, desde febrero de 1998 e incluso presidente del entonces Consejo Supremo Electoral hasta diciembre de 1999, increpa a Padrino: “Por su edad, General en Jefe, debe usted haber participado en múltiples operativos del Plan República en los últimos años”.https://7a5fbf7816e24f876a0dda5779c4c148.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html“Sabe usted entonces, cómo se comportó la autoridad electoral de la cual yo formaba parte, en los años 98 y 99 del siglo pasado, cuando se produjo la ascensión al poder del Comandante Hugo Chávez, en un proceso electoral de una pulcritud todavía recordada en nuestro país”.Destaca que “se produjo entonces un cambio de régimen, incluida la propia Constitución de la República, absolutamente en paz, quizás por primera vez en nuestra historia. Y el sustento de esa paz, General Padrino, fue el respeto categórico, pleno y tajante, de la voluntad de los venezolanos”.“Solo eso, y nada más que eso, está exigiendo el pueblo venezolano hoy: que se respete su voluntad soberana. Todos queremos la paz, todos queremos que se respete la Constitución. Usted tiene una responsabilidad inmensa sobre sus hombros, lo respeto sinceramente y espero que actúe apegado a su juramento de honor”.

Funcionarios militares que participan en el Plan RepúblicanullEn un comentario, a través de redes sociales, Caleca se había pronunciado sobre la insistencia de Nicolás Maduro de pregonar que la Asamblea Nacional lo juramentará como presidente reelecto el 10 de enero 2025, aun cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha cumplido con la Ley, no ha presentado los resultados disgregados por mesa y centro de votación según las actas electorales, suscritas por los testigos electorales.“Maduro, rodeado del Alto Mando Militar y de los máximos representantes de las instituciones del Estado, anuncia su juramentación como ‘Presidente Constitucional’ el próximo 10 de enero”.“Al hacerlo confirma, sin ningún rubor, el Golpe de Estado, o el golpe del Estado, contra la soberanía popular, expresada en el voto de más de 11 millones de venezolanos”.https://7a5fbf7816e24f876a0dda5779c4c148.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html“Iniciará así un nuevo gobierno de facto, de tantos que han ocurrido en nuestra Historia; una usurpación del poder sustentada en la fuerza bruta, la corrupción desenfrenada, la prepotencia y el desprecio por todo el país y sus ciudadanos”. Alerta Caleca “horas más oscuras, si es posible, en esta larga noche. Como antes, esta vez también, la historia de nuestra Patria se escribirá con las letras heroicas de la resistencia, porque la lucha por la Democracia es el común denominador de esta República que nació en 1811 y que villanos sanguinarios de todo pelambre no han podido ni podrán eliminar. No pasaremos la página. Seguimos