Trump obtiene victoria en primarias republicanas de New Hampshire

Donald Trump derrotó a Nikki Haley en las primarias republicanas en New Hampshire

Con las primeras mesas escrutadas, el ex Presidente supera el 50% de los votos y se asegura el primer triunfo en la interna de su partido para ir por su segundo mandato

Donald Trump derrotó a Nikki Haley en las primarias republicanas en New Hampshire. (EFE/MICHAEL REYNOLDS)

El ex presidente Donald Trump se impuso este martes en las primarias republicanas de Nueva Hampshire, consolidando su liderazgo en la carrera por la nominación de su partido y acercándose a una posible contienda con el mandatario Joe Biden a finales de año, según proyecciones de las cadenas Fox News, ABC News y NBC News.

Su principal rival, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley, sufrió una dura derrota en el estado, donde había apostado fuerte por su campaña. Haley quedó como la única contendiente de peso tras el retiro del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el fin de semana, y trató de presentarse como una alternativa moderada y renovadora frente a Trump. Sin embargo, sus ataques al ex mandatario, a quien acusó de tener un deterioro mental, no convencieron a los votantes.

Con el 24% de los sufragios contados, Trump aventaja con un 52,5 % a Haley (46,6 %), que ya aclaró que no abandonará la competencia en caso de que se confirme la tendencia y el magnate la supere ampliamente.

Tras conocerse los resultados, la ex gobernadora de Carolina del Sur felicitó a Trump por su victoria, pero no dio su propia carrera electoral por terminada.

”Nuevo Hampshire es la primera (primaria) de la nación, pero no la última”, dijo en un discurso pronunciado poco después de que las principales cadenas del país dieran por vencedor a su único rival en esa contienda.

“La carrera republicana está lejos de terminar”, expresó Haley.

Las de New Hampshire son las primeras primarias propiamente dichas de este ciclo electoral en Estados Unidos, que empezó la semana pasada para el Partido Republicano con los caucus de Iowa.

En Iowa, Trump quedó primero con un 51% de los votos, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis (21,2%), la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley (19,1%) y el empresario Vivek Ramaswamy (7,7%).

Por el camino, tanto DeSantis como Ramaswamy han abandonado las primarias y apoyado a Trump, por lo que el expresidente y Haley se han quedado solos en la contienda.

En las primarias republicanas de New Hampshire hay en juego solo 11 delegadosde los 2.429 que se citarán en la Convención Nacional Republicana que nominará al candidato ganador a mediados de julio en Milwaukee.

La ley electoral de New Hampshire también indica que las suyas tienen que ser siempre las primeras primarias del país en cada ciclo electoral.

En esta ocasión, los demócratas han querido cambiar su calendario de primarias para restarle importancia a Nuevo Hampshire, donde el ahora presidente, Joe Biden, quedó en quinta posición hace cuatro años.

No obstante, el estado ha convocado igualmente la elección, en la cual Biden no participa, no cuenta con el reconocimiento del partido y en la que no se repartirán delegados.