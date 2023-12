Agreden a Charlie Sheen en su propia casa

Charlie Sheen, agresión en casa, Electra Schrock, arresto por asalto, robo residencial, Malibu»

Publicado el 22 de diciembre de 2023.

El actor estadounidense Charlie Sheen fue agredido por una mujer en su hogar de Malibú, según informaron las autoridades policiales de Los Ángeles. El incidente tuvo lugar el miércoles alrededor de las 13:00 hora local (21:00 GMT).

La policía arrestó a Electra Schrock, de 47 años, por asalto con un arma mortal y allanamiento de morada. Aunque se llamó a paramédicos después del ataque en la casa de Sheen, no fue llevado al hospital.

La policía no ha compartido un posible motivo. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirmó el ataque durante el mediodía al ex protagonista de Two and a Half Men en un comunicado a la BBC. Schrock, al parecer vecina de Sheen, también fue arrestada por usar fuerza que probablemente cause lesiones graves.

La policía no especificó qué arma se usó en el presunto ataque. Según TMZ, Schrock intentó estrangular a Sheen y le rasgó la camisa después de que él abriera la puerta principal.

Schrock había declarado sin oposición a un cargo de abuso de ancianos por faltas a principios de este año, según el Los Angeles Times.

Sheen, de 58 años, ha participado en éxitos de taquilla de Hollywood como Platoon, Wall Street y Major League. Protagonizó durante ocho temporadas el exitoso programa de comedia Two and a Half Men antes de una disputa con el creador del programa. Posteriormente, atrajo titulares de tabloides con entrevistas extrañas y más tarde expresó arrepentimiento por sus acciones, atribuyéndolas al abuso de drogas y alcohol.

En una entrevista con People este mes, Sheen afirmó que «el próximo mes cumpliré seis años sobrio». Agregó que ahora lleva un estilo de vida muy consistente centrado en la paternidad soltera y en la crianza de sus gemelos de 14 años.»