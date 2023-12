Putin dice que la victoria sobre Ucrania se acerca

Putin presume de que el apoyo de Occidente a Ucrania flaquea: “La victoria está de nuestra parte”

El presidente ruso recupera su rueda de prensa anual por primera vez desde el inicio de la invasión e intenta transmitir tranquilidad a su población. El mandatario niega que vaya a realizar una nueva movilización para la guerra

“Habrá paz cuando logremos nuestros objetivos. No han cambiado”. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha intentado mostrar que confía en ganar la guerra mientras el líder ucranio, Volodímir Zelenski, apela desesperado a Occidente para que no flaquee su ayuda. La guerra se encamina a su tercer año y el líder ruso espera que su rival sea abandonado y poder culminar sus conquistas. “Ucrania no produce hoy casi nada. Intentan salvar algo, pero no producen casi nada. Reciben todo gratis. Pero estos regalos pueden acabar algún día. Y aparentemente esto se está acabando”, ha afirmado este jueves el mandatario ruso.

Putin ha querido transmitir a su pueblo —y a Occidente— que tiene todo bajo control: por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, se ha atrevido a realizar su gran rueda de prensa anual y, a diferencia de otras ocasiones, no ha hecho ninguna promesa relevante para ganarse el apoyo de los rusos: ni en el campo de batalla, donde el frente está estancado, ni en el plano económico, pese a que los pensionistas le afean en directo que los precios de los productos básicos se han multiplicado varias veces. “La victoria está de nuestra parte”, ha advertido.

El presidente ruso ha repetido que sus objetivos son “la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, su estatus neutral”. Es decir, tomar su control. Hace pocos días, un exasesor muy cercano al presidente ruso, Serguéi Markov, lo tradujo en otras palabras al hablar del fracaso de la ofensiva inicial: “No se preparó bien. La idea era cambiar el régimen político y establecer un control efectivo sobre la mayoría del territorio de Ucrania”. Este jueves, Putin aseguró que gran parte del país vecino les pertenece: “Todo el sudeste de Ucrania ha sido históricamente territorio ruso. Toda la región del mar Negro, como resultado de las guerras ruso-turcas, pasó a manos de Rusia. ¿Qué tiene que ver Ucrania con esto?”, ha afirmado durante una rueda de prensa de más de cuatro horas en la que también ha declarado que Odesa “es una ciudad rusa”. Sobre la propia Kiev como parte de su proyecto irredentista ya escribió en el pasado para justificar la guerra.

En otro momento de su intervención, un médico de la región ucrania ocupada de Zaporiyia advirtió de que hacen falta como mínimo el doble de especialistas en su zona para atender a los civiles, incluidos oncólogos. “El doctor ha dicho: ‘no tenemos suficientes especialistas y médicos, como en toda Rusia. Es decir, percibe su región como parte de Rusia”, ha subrayado un sonriente Putin mientras imitaba las comillas de una frase con las manos.Una mujer camina este jueves en Moscú frente a una pantalla que muestra una cita de Vladímir Putin en su rueda de prensa anual. MAXIM SHEMETOV (REUTERS)

La invasión de Ucrania también desgasta a los rusos. Según una encuesta reciente del centro independiente Levada, un 21% de la población habría preguntado a su presidente: “¿Cuándo acabará la operación militar/la movilización?”. Putin ha respondido a la segunda parte de esta pregunta: “A finales de este año contaremos con alrededor de medio millón de combatientes —entre los más de 300.000 reclutados en la leva del año pasado y voluntarios—. ¿Para qué necesitamos una movilización? Hoy no es necesaria”, ha asegurado el mandatario, pese a que el desgaste se prolonga sin un horizonte claro y el Ministerio de Defensa ha advertido de que los movilizados y los soldados profesionales no volverán a casa hasta acabar la guerra.