Conoce los Los 7 Fundamentos de Primerica que Garantizan el Éxito

El miedo a no saber cómo programar citas inhibe a los nuevos reclutas. Si se sienten preparados y creen que saben lo que están haciendo en cuanto a programar citas, es más probable que las hagan. Las personas evitan hacer lo que sienten que no hacen bien, así que entre más los entrenes en cómo hacerlo, más probable será que lo hagan.

El objetivo de la presentación es motivar al nuevo recluta a unirse o, como mínimo, a aprender más sobre nuestra oportunidad, y que el cliente desee una FNA. La presentación que uses no es tan importante, solo su efectividad para motivar a las personas a avanzar. Si no estás motivando a un alto porcentaje de personas a avanzar, debes revisar tu presentación detenidamente.

Te sorprendería cuántas ventas y reclutas se pierden porque nuestros agentes no conocen lo suficiente nuestros productos. Como resultado, no pueden lograr que los reclutas y los clientes comprendan cuán fantásticos son los productos y cómo los ayudarán.

Si no puedes explicar nuestros productos de manera simple para que las personas los entiendan y vean cómo les ayudarán a obtener lo que quieren, no cerrarás un alto porcentaje de personas.

Al dominar el reclutamiento en la mesa de la cocina, inspirarás a tus nuevos reclutas, verán cómo es posible construir una fuerza de ventas y un negocio. Aprenderán a reclutar, vender y construir observándote. Esto también llevará a citas ilimitadas, ya que cada nuevo recluta tiene un mercado tibio que también necesitará ser entrenado.

Nunca te convertirás en un gran RVP a menos que seas excelente en reclutar en la mesa de la cocina. Cada cita potencialmente se convierte en una oportunidad para hacer crecer tu negocio cuando eres un maestro en reclutar en la mesa de la cocina.

La clave para reclutar en la mesa de la cocina es averiguar qué es lo que realmente quiere el prospecto de su vida y convencerlos de que pueden obtenerlo uniéndose a ti en Primerica.

Cuanto mejor trabajo hagas al mostrar claramente a las personas el maravilloso trabajo que hacemos por ellas y que lo que harán en Primerica es verdaderamente bueno para las personas, mayor será la probabilidad de motivarlos a unirse a ti.

Las personas se inclinarán hacia cualquier cosa que crean les permitirá obtener lo que realmente quieren. Cuanto más claramente les muestres cuán grande es la necesidad de lo que hacemos y cómo marca una gran diferencia en la vida de las personas con las que se encuentran, podrán ver fácilmente la conexión de que ofreciendo nuestros productos y oportunidad, pueden construir un gran negocio que les permitirá obtener lo que desean.

Cuanto mejor seas para pintar un cuadro de cómo obtendrán lo que quieren al iniciar su propio negocio de Primerica, más fácil será reclutarlos. La reticencia de las personas a involucrarse con Primerica se debe a que no creen que pueden hacer este tipo de negocio.

Por eso debes vender claramente lo que hacemos y mostrar lo simple que es y presentar pruebas suficientes de personas como ellos, incluso personas que no son tan exitosas como ellos, que han tenido éxito de manera significativa. (Libro del Consejo de Presidentes)

Siempre les preguntaba a las personas a las que reclutaba esto: mira, si otras personas lo han hecho y no son tan buenas como tú, ¿por qué crees que no puedes hacerlo?

Si me permites entrenarte y guiarte, si simplemente sigues mi ejemplo, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que te permita fallar. Estaré a tu lado hasta que estés totalmente seguro, hasta que me digas Héctor, me estás frenando, puedo hacer esto sin ti.

Hasta entonces, tendrás mi ayuda en cada paso del camino.

Por cierto, ¿crees que lo que hice contigo esta noche fue tan complicado que con un poco de esfuerzo no podrías hacerlo tú también?

¿Me mostré insistente o molesto de alguna manera?

Bueno, cuando te entrene y me lleves a ver a personas a las que te importa, me comportaré con ellas exactamente como lo hice contigo esta noche.

Nunca haría nada que te avergonzara de ninguna manera y nunca intentaría venderle algo a alguien a quien le importas a menos que claramente sea lo mejor para ellos, ¿te parece bien?

Debes creer que si se unen a ti y si te escuchan y te permiten entrenarlos bien. Que tendrán éxito y tú y Primerica cambiarán absolutamente sus vidas de manera positiva.

Si realmente crees que las personas se magnetizarán hacia ti y te convertirás en un gran reclutador.