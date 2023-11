Inter de Miami le rinde homenajes a Messi

El especial premio que recibió Lionel Messi a cuatro meses de su desembarco en la MLS: el otro argentino que lo recibió

Inter Miami distinguió una vez más al astro argentino por sus rendimientos con la camiseta rosa

12 Nov, 2023 03:12 p.m. EST

Inter Miami Seleccionó A Messi Como El Jugador Más Valioso De 2023

El Inter Miami está completamente rendido a los pies de Lionel Messi desde que anunció su arribo a los Estados Unidos. Las Garzaslograron su primer título en la Leagues Cup 2023 y el rendimiento del astro argentino en cuatro meses fue suficiente para que la franquicia lo elija como el “jugador más valioso” del año. A través de las redes sociales se realizó el anuncio y el club acompañó la noticia junto con un video que destacó algunos de los goles o asistencias deLa Pulga con la camiseta rosa.

“El ocho veces ganador del Balón de Oro se unió al Inter Miami en verano y tuvo un impacto inmediato en el equipo, jugando un papel clave para ayudar al equipo a conseguir el título de la Leagues Cup 2023, el primero de la historia para el equipo. Además, el argentino ayudó al equipo a avanzar a la final de la U.S. Open Cup Lamar Hunt 2023, la primera de la historia que tuvo lugar en el DRV PNK Stadium”, comenzó el club norteamericano en un comunicado oficial.

Y añadió al respecto: “Messi también recibió elogios individuales por sus actuaciones en el proceso, ganando los premios al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Copa de la Liga después de registrar unos impresionantes 10 goles y cuatro asistencias en siete partidos en la competición. En total, disputó 14 partidos en todas las competiciones en su primera mitad de temporada, con 11 goles y ocho asistencias”.

Otro argentino había sido distinguido con el mismo premio en 2022: se trata del Pipa Gonzalo Higuaín, quien hoy está retirado de la actividad.

En un evento al que se lo denominó "Noche d'Or" y se organizó para agasajar al astro argentino, fue el propio número 10 el que arengó a los fanáticos a ir por más en 2024: "Llevamos poco tiempo juntos, pero conseguimos el primer título para este club, algo muy importante porque lo vinimos a buscar, lo necesitaba el club y los jugadores, por cómo veníamos. Es algo muy importante para lo que se viene el año que viene, nos da la posibilidad de jugar un torneo importante y, como dije al principio, no tenía dudas de que lo íbamos a pasar bien e íbamos a disfrutar".

“Hoy en día no tengo dudas. Al principio no las tenía, ahora mucho menos. El año que viene va a ser mucho mejor, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir ganando títulos y ojalá ustedes acompañen como acompañaron todos estos meses en los que me tocó estar acá porque necesitamos su apoyo, fue grandioso tenerlos cerca. El año que viene tenemos cosas importantes y tenemos que hacerlo juntos. Muchísimas gracias, buenas noches”, fue el discurso final de Messi.

Minutos antes del anuncio del galardón como el jugador más valioso de la franquicia, Lionel Messi aterrizó en Argentina. El astro rosarino llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza pasadas las 10.30 de la mañana para sumarse a la Selección con el objetivo de la doble fecha por las Eliminatorias Sudamericanas que tendrá el combinado nacional frente a Uruguay, en la Bombonera, y ante Brasil en Río de Janeiro.