El popular “Chandler” de Friends, Matthew Perry, muere a los 54 años

Muere Matthew Perry, actor de «Friends», a los 54 años, reporta LA Times

Por CNN21:07 ET (01:07 GMT) 28 octubre, 2023

(CNN) — El actor Matthew Perry, quien saltó al estrellato por su papel como Chandler en la serie «Friends», falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años, informó Los Angeles Times.

El actor falleció en un aparente accidente por ahogamiento en su casa de Los Ángeles, según Los Angeles Times, citando fuentes policiales.

No se sospecha ningún crimen, dijeron las fuentes al LA Times.

La policía de Los Ángeles no confirmó los informes sobre la muerte de Perry a CNN, pero una fuente policial le dijo a CNN que el reporte de LA Times es correcto.

Los representantes de Perry no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

Nacido en Williamstown, Massachusetts, de padre actor y madre periodista, Perry se fue a vivir con ella a Ottawa, Canadá, cuando era joven después de que sus padres se separaron.

Al crecer, persiguió su pasión por el tenis y se convirtió en uno de los mejores tenistas de Canadá. Al igual que su padre, el joven Perry también desarrolló interés en la actuación después de mudarse a Los Ángeles cuando era un adolescente para vivir con él.

El primer papel acreditado de Perry fue en el drama «240-Robert» en 1979. A partir de ahí, le surgieron otros papeles secundarios en programas como «Charles In Charge», «Silver Spoons» y «The Tracey Ullman Show».

Su primer papel cinematográfico fue cuando aún estaba en la escuela secundaria, en la película de 1988 «A Night in the Life of Jimmy Reardon» junto al actor River Phoenix. El año anterior al estreno de la película, Perry protagonizó la comedia «Second Chances» (más tarde rebautizada como «Boys Will Be Boys») sobre un hombre que muere y regresa a la Tierra para ser mentor de su yo más joven, interpretado por Perry.

La serie no logró encontrar audiencia y Matthew Perry continuó consiguiendo papeles más destacados en proyectos como «Growing Pains», «Who’s The Boss» y «Beverly Hills, 90210».

Pero fue ser elegido como el divertido y sarcástico Chandler Bing en “Friends” de 1994 lo que lo hizo famoso. «Friends» fue una producción de Warner Bros. Television, propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

El papel le valió una nominación al Emmy en horario estelar en 2002. También disfrutó de otras cuatro nominaciones para el prestigioso premio de actuación televisiva, incluidas dos por su interpretación de Joe Quincy en “The West Wing”.

Matthew Perry describió su batalla con las adicciones en su autobiografía titulada «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», que fue publicada en noviembre de 2022.

Noticia en desarrollo…

Con información de Lisa France de CNN.