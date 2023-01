Demandan a Hershey por altos niveles de metales pesados en sus chocolates

Hershey Co (HSY.N) ha sido demandada por un consumidor que acusó a la empresa de vender chocolate negro que contiene niveles nocivos de plomo y cadmio.

En una demanda colectiva presentada el miércoles, Christopher Lazazzaro afirma que no habría comprado o habría pagado menos por los chocolates Hershey‘s Special Dark Mildly Sweet Chocolate, Lily’s Extra Dark Chocolate 70% Cocoa y Lily’s Extreme Dark Chocolate 85% Cocoa si Hershey hubiera revelado su contenido en metales.

Hershey no respondió inmediatamente el jueves a las peticiones de comentarios sobre la demanda, presentada en el tribunal federal de Central Islip, Nueva York.

Algunos estudios sugieren que los antioxidantes y los niveles relativamente bajos de azúcar del chocolate negro podrían ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Lazazzaro, residente en el condado neoyorquino de Nassau, presentó la demanda dos semanas después de que Consumer Reports revelara los resultados de las pruebas científicas realizadas a 28 tabletas de chocolate negro para detectar la presencia de plomo y cadmio.

La revista afirmaba que, si bien las 28 tabletas contenían metales pesados, 23 de ellas, entre ellas las de Dove, Godiva, Lindt y Trader Joe’s, contenían niveles potencialmente nocivos de plomo, cadmio o ambos para las personas que consumen una onza de chocolate al día.

La barra Special Dark de Hershey‘s y la barra Lily’s 70% tenían un alto contenido en plomo, y la barra Lily’s 85% tenía un alto contenido en plomo y cadmio, según la revista.

Lazazzaro dijo que los consumidores razonables se desanimarían ante tales niveles porque suponen un «grave riesgo para la salud», y que los consumidores confían en que Hershey sea veraz sobre los ingredientes de sus productos.

La demanda reclama al menos 5 millones de dólares por daños y perjuicios, incluidos al menos 500 dólares por transacción según la legislación de Nueva York.

Hershey compró Lily’s por 425 millones de dólares en junio de 2021.

Los abogados de Lazazzaro no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, incluso sobre si se planean otras demandas.

El caso es Lazazzaro v Hershey Co, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 22-07923.

ENLACE ORIGINAL: https://www.reuters.com/legal/hershey-sued-over-chocolate-containing-heavy-metals-2022-12-29/

