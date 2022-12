Gama celebra la Navidad con emocionantes actividades en todas sus sucursales

Así como cada año, la familia Gama se regocija de emoción al poder divertir y entretener a todos sus clientes en estas fechas, con sus múltiples actividades que avivan el sentido de compartir en Navidad y refuerzan el compromiso de crear recuerdos que queden en la memoria de cada uno de sus visitantes.

En esta oportunidad, todas las sucursales de la cadena de supermercados, han contado con un sinfín de propuestas para divertir a toda la familia, con diferentes actividades pensadas para animar desde los más pequeños, hasta los más grandes de la casa, que dieron inicio desde el mes de noviembre y finalizarán con la dinámica de “Santa llega en carro” en el mes de enero.

Siendo las Gaitas intercolegiales una tradición emblemática en la ciudad de Caracas, Gama no se quedó atrás y el pasado 10 de diciembre patrocinó las gaitas en el C.C Vizcaya, en donde cinco colegios de la región capital presentaron sus espectáculos gaiteros, para compartir y disfrutar de la alegría navideña además brindar una tarde llena de emoción y excelente música a las familias asistentes.

Siguiendo con las festividades navideñas, Gama formó parte del tan esperado Festival de la Hallaca, en donde los participantes llevaban su mejor hallaca a los stands presentes en las sucursales de Gama (Plus Santa Eduvigis, Plus La Trinidad, Macaracuay, Santa Fe, Express Santa Mónica, Líder La California, Express Las Mercedes). La final del Festival se llevó a cabo en el Gama Plus Santa Eduvigis, en donde los 20 finalistas compitieron por el reconocimiento de quién hace la mejor hallaca. Fueron 4 ganadores, tres de forma presencial y un ganador digital.

Como queremos que seas parte de cada momento especial, aquí te compartimos el calendario de actividades navideñas al mejor estilo Gama:

Ruleta de premios: Hasta el 17 de diciembre podrás disfrutar de esta actividad tan característica de Gama, en donde por tu compra a partir de cierto monto, tendrás la oportunidad de girar la ruleta y llevarte premios de las marcas presentes y aliados comerciales.

Parranda Mundialista: como forma de animar y vivir más de cerca el Mundial Qatar 2022, Gama activó su Parranda Mundialista, para invitar a los clientes a acompañarlos a celebrar a su equipo favorito con música y diversión en todas sus sucursales. Culminará este 17 de diciembre, un día antes de la tan esperada final de la copa del Mundo.

Ruta de Santa: para que los más pequeños del hogar sientan la emoción de conocer a Santa y compartirles sus deseos, Gama promoverá su “Ruta de Santa” en donde todos los clientes podrán tomarse fotos y compartir un rato junto a Santa mientras reparte dulces y recorre toda la sucursal. Esta actividad se llevará a cabo hasta el 18 de diciembre.

Gama es sinónimo de familia, compromiso y esfuerzo por brindar experiencias únicas que contagien a las familias venezolanas de buena energía y felicidad en cada visita a sus sucursales, y en una época tan especial como es la Navidad y Año Nuevo, la familia Gama sigue trabajando para llenarte de momentos especiales e inolvidables.