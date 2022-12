Gobernadora de Oregon, Kate Brown, perdona las penas de 17 condenados a muerte en su último mes de mandato

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, ha conmutado las penas de las 17 personas condenadas a muerte en el corredor de la muerte del estado por cadena perpetua en su último mes en el cargo, lo que ha provocado la furia de las familias de las víctimas.

Brown, demócrata a la que le queda menos de un mes en el cargo, dijo que utilizaba sus poderes ejecutivos de clemencia para conmutar las sentencias y que su orden entraría en vigor el miércoles.

La decisión de conmutar las penas de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ha sido recibida con furia por las familias de las víctimas de los asesinos y por funcionarios del gobierno.

Oregon no ha ejecutado a ningún preso desde 1997 y en 2020 la administración anunció que estaba eliminando progresivamente su corredor de la muerte y reasignando a los presos.

La administración Brown es conocida por su clemencia y su oposición a la pena de muerte.

Un preso condenado a muerte, Randy Lee Guzek, mató a Rod y Lois Houser cuando tenía 18 años. Disparó tres veces a Lois con una pistola y la persiguió por una escalera antes de efectuar un último disparo.

Su hija, Sue Shirley, declaró: «Estoy horrorizada e indignada y no sé qué significa esto. ¿Será la vida verdadera?’

Todo lo que sé es que nunca podemos opinar», dijo, según informa Oregon Live.

En su anuncio, Brown afirmó que las víctimas experimentan «dolor e incertidumbre» mientras esperan durante décadas a que se les condene a muerte.

Durante mucho tiempo he creído que la justicia no avanza si se quita una vida, y que el Estado no debería dedicarse a ejecutar a personas, aunque un crimen terrible las haya llevado a la cárcel.

Este es un valor que comparten muchos habitantes de Oregon«.

Mi esperanza es que esta conmutación nos acerque un paso significativo a la finalidad de estos casos», añadió.

Otro, Christian Michael Longo, asesinó a su esposa Mary Jane y a sus tres hijos en 2001.

James Baker, padre de Mary Jane, declaró que la decisión era «errónea».

Dijo: ‘En lo que respecta a la familia, esto está mal y es un error’, dijo Baker. El resto de nosotros tenemos que vivir el resto de nuestras vidas sabiendo lo que hizo.

‘Mató a su familia, que son mi hija y mis nietos, y no volverán a ver la vida’.

Añadió que la familia recibe un doloroso recordatorio de la tragedia todos los años por Navidad y que aún están asimilando la pérdida de sus parientes.

A Baker le preocupa que la sentencia acabe dando a Longo la oportunidad de salir de prisión, lo que pondría en peligro a su familia.

Bill Hakim, policía de alto rango de la Policía de Oregon, fue asesinado en 2008 por Bruce y Joshua Turnidge tras explotar su bomba casera.

Su viuda, Terri Hakim, ha declarado que las conmutaciones son «devastadoras» y «una bofetada muy personal».

Vikki Breese-Iverson, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes de Oregon, acusó a Brown de «falta de juicio responsable».

Una vez más, la gobernadora Brown ha tomado medidas ejecutivas sin contar con la opinión de los habitantes de Oregon ni de la Asamblea Legislativa.

Sus decisiones no tienen en cuenta el impacto que las víctimas y las familias sufrirán en los próximos meses y años. Los demócratas han elegido sistemáticamente a los delincuentes en lugar de a las víctimas’.

Rosemary Brewer, directora ejecutiva del Centro Jurídico para las Víctimas de Delitos de Oregon, declaró: «Se debería haber informado a las víctimas para que tuvieran tiempo de prepararse».

Se trata de casos horribles que han dejado a familias completamente destrozadas.

Se están preparando para las fiestas y, de repente, ven en el periódico que se ha conmutado la pena de muerte a la persona que traumatizó y devastó a sus familias».

Brown es conocida por conceder clemencia después de que su administración desmantelara el corredor de la muerte de Oregon hace más de dos años, poniendo fin de hecho a la pena capital en el estado.

Brown también ordenó al Departamento de Instituciones Penitenciarias que desmantelara la cámara de la muerte del estado.

Oregon no ha ejecutado a ningún preso desde 1997, pero no ha ilegalizado la pena de muerte.

El estado es uno de los 27 que autorizan la pena, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

El Departamento Correccional de Oregon anunció en mayo de 2020 que iba a eliminar progresivamente su corredor de la muerte y a reasignar a los presos.

En 2019, la Legislatura aprobó un proyecto de ley que limitaba los delitos que calificaban para la pena de muerte.

El demócrata añadió: ‘A diferencia de conmutaciones anteriores que he concedido a personas que han demostrado un crecimiento y una rehabilitación extraordinarios, esta conmutación no se basa en ningún esfuerzo de rehabilitación por parte de las personas condenadas a muerte.

Por el contrario, refleja el reconocimiento de que la pena de muerte es inmoral. Es un castigo irreversible que no permite la corrección; es un despilfarro del dinero de los contribuyentes; no hace que las comunidades sean más seguras; y no puede ser y nunca ha sido administrada de manera justa y equitativa».

En la primera rueda de prensa de Brown tras convertirse en gobernadora en 2015, anunció que mantendría la moratoria de la pena de muerte impuesta por su predecesor, el exgobernador John Kitzhaber.

Brown será sucedida por la también demócrata Tina Kotek, que se opone personalmente a la pena de muerte -y también dijo durante la campaña que mantendría su prohibición-.

Hasta ahora, 17 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en 2022, todas por inyección letal y todas en Texas, Oklahoma, Arizona, Misuri y Alabama, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Al igual que Oregon, otros estados se están alejando de la pena de muerte.

En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom impuso una moratoria a las ejecuciones en 2019 y cerró la cámara de ejecuciones del estado en San Quintín.

Hace un año, tomó medidas para desmantelar el mayor corredor de la muerte de Estados Unidos trasladando a todos los condenados a otras prisiones en un plazo de dos años.

En Oregon, Brown es conocida por ejercer su autoridad para conceder clemencia.

Durante la pandemia de coronavirus, Brown concedió clemencia a casi 1.000 condenados.

Dos fiscales de distrito, junto con familiares de víctimas de delitos, demandaron a la gobernadora y a otros funcionarios estatales para detener las acciones de clemencia.

Pero el Tribunal de Apelaciones de Oregon dictaminó en agosto que la gobernadora actuó dentro de sus competencias.

Los fiscales se opusieron en particular a la decisión de Brown de permitir que 73 personas condenadas por asesinato, agresión, violación y homicidio cuando eran menores de 18 años solicitaran la libertad anticipada.

Brown señaló que anteriormente había concedido conmutaciones ‘a personas que habían demostrado un crecimiento y una rehabilitación extraordinarios’, pero dijo que esa evaluación no se aplicaba en su última decisión.

Esta conmutación no se basa en ningún esfuerzo de rehabilitación por parte de los condenados a muerte», declaró Brown.

Por el contrario, refleja el reconocimiento de que la pena de muerte es inmoral. Es un castigo irreversible que no permite la corrección’.

El gobernador también indultó a principios de año a unas 45.000 personas de sus condenas por posesión de marihuana.

El Departamento de Instituciones Penitenciarias de Oregon anunció en mayo de 2020 que estaba eliminando progresivamente su corredor de la muerte y reasignando a esos reclusos a otras unidades de alojamiento especial o a unidades de población general en la penitenciaría estatal de Salem y en otras prisiones estatales.

Los votantes de Oregon restablecieron la pena de muerte por votación popular en 1978, 14 años después de abolirla.

El Tribunal Supremo de Oregon la declaró inconstitucional en 1981 y los votantes de Oregon la restablecieron en 1984, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

En una lista de reclusos condenados a muerte facilitada por la oficina del gobernador figuraban 17 nombres.

Pero en el sitio web del Departamento Correccional del estado figuran 21 nombres. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Oregon anuló la condena a muerte de uno de esos presos en 2021 porque el delito que cometió ya no reunía los requisitos para la pena de muerte en virtud de una ley de 2019.

Funcionarios de la oficina del gobernador y del departamento penitenciario no respondieron inmediatamente a un intento de conciliar las listas.

¿Quiénes son los 17 condenados a muerte de Oregon?

Randy Lee Guzak: Mató a Rod y Lois Houser cuando tenía 18 años. Disparó tres veces a Lois con una pistola y la persiguió por una escalera antes de efectuar un último disparo.

Jesse Caleb Compton: Compton mató a Tesslyn O’Cull, la hija de 3 años de su novia. Su cuerpo presentaba signos de haber sido atada, sometida a descargas eléctricas y agredida sexualmente.

Christian Michael Lango: Lango mató a su mujer y a sus tres hijos en la costa de Oregon.

Clinton Wendell Cunningham: Asesinó a Shannon Faith, de 19 años, apuñalándola 37 veces antes de deshacerse de su cuerpo.

Bruce y Joshua Turnidge: Este dúo de padre e hijo fabricó una bomba que mató al capitán Tom Tenant y al agente de policía de Oregon William Hakin.

Gary Dwayne Haugen: Mató a la madre de su ex novia golpeándola con los puños, un martillo y un bate de béisbol. También mató a su compañero de prisión David Shane Polin.

Michael James Hayward: Junto con otras tres personas, mató a la dependienta Frances Wells después de que una barra de metal le atravesara el cráneo. Otra víctima, Donna Ream, sobrevivió a pesar de haber sido golpeada más de 50 veces con una barra de metal y haber perdido casi la mitad de su sangre.

Robert Paul Langley Jr.: Mató y enterró a Anne Louise Gray y Larry Richard Rockenbrant.

Ernest Noland Lotches: Lotches mató al guardia de seguridad William G. Hall durante un tiroteo. Hall murió tras intentar sacar a un niño de 9 años de la línea de fuego.

Michael Martin McDonnell: Apuñaló a Joey Keever mientras escapaba de prisión por perjurio y robo.

Marco Antonio Montez: Golpeó y violó a Candace Straub en un motel antes de estrangularla con una sábana y prender fuego a su cuerpo.

Horacio Alberto Reyes-Camarena: Apuñaló a las hermanas María y Angélica Zetina. Angélica sobrevivió a pesar de recibir 17 puñaladas.

Ricardo Pineda Serrano: La esposa de Serrano, Melinda, tuvo una aventura con Mike Nguyen. Como venganza, Serrano disparó a su compañera Melody Dang y a los hijos de ésta, Stephen y Jimmy.

Matthew Dwight Thompson: Asesinó a Andrew J. McDonald y Paul Whitcher.

Mike Spenser Washington Jr.: Mohamed Jabbie dijo que Washington le agredió después de que empezara a salir con su novia de muchos años. Washington le disparó siete veces después de que declarara.

Tara Ellyssia Zyst (también conocida como Karl Terry): Zyst fue condenada por matar a hachazos a Jeffrey y Dale Brown con una espada japonesa de 18 pulgadas de largo mientras dormían en una acampada de cumpleaños.