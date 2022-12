China lucha contra las infecciones por COVID tras la relajación de los controles

El viernes se registró una oleada de casos de COVID-19 en escuelas y empresas de toda China, después de que el Partido Comunista en el poder flexibilizara las normas antivirus en un intento de revertir la profunda recesión económica.

Aunque los datos oficiales mostraban un descenso de los nuevos casos, ya no cubren a gran parte de la población después de que el gobierno pusiera fin el miércoles a las pruebas obligatorias para muchas personas. Ello formaba parte de los drásticos cambios destinados a salir gradualmente de las restricciones de «COVID cero» que han confinado a millones de personas en sus hogares y han provocado protestas y peticiones de dimisión del Presidente Xi Jinping.

«Hay muy poca gente entrando porque hay muchos casos», dijo Gang Xueping, camarera en un restaurante de Pekín. «El país acaba de abrirse. Los primeros uno o dos meses van a ser graves. Nadie está acostumbrado a esto todavía».

En otras ciudades, los usuarios de las redes sociales dijeron que compañeros de trabajo o de clase estaban enfermos y que algunos negocios habían cerrado por falta de personal. No estaba claro a partir de esos relatos, muchos de los cuales no pudieron ser confirmados de forma independiente, cuánto por encima de la cifra oficial podría ser el número total de casos.

«Estoy realmente sin palabras. La mitad del personal de la empresa está enfermo, pero aún así no nos dejan quedarnos en casa», decía un post firmado Tunnel Mouth en la popular plataforma Sina Weibo. El usuario no dio ningún nombre y no respondió a las preguntas enviadas a través de la cuenta, que decía que el usuario estaba en Pekín.

Los informes se hacen eco de la experiencia de Estados Unidos, Europa y otros países que han luchado contra los brotes mientras trataban de restablecer la actividad comercial. Pero suponen un cambio chocante para China, donde la política de «cero COVID«, cuyo objetivo es aislar todos los casos, perturbó la vida cotidiana y deprimió la actividad económica, pero mantuvo bajas las tasas de infección.

El gobierno de Xi comenzó a relajar los controles el 11 de noviembre tras prometer que reduciría su coste y los trastornos. En noviembre, las importaciones cayeron un 10,9% respecto al año anterior, en una señal de debilidad de la demanda. Las ventas de automóviles cayeron un 26,5% en octubre.

«Relajar los controles de COVID provocará mayores brotes», afirmaron en un informe Neil Thomas y Laura Gloudeman, de Eurasia Group. «Pero es improbable que Pekín vuelva a los prolongados bloqueos generales que hundieron la economía a principios de año».

Los cambios sugieren que el partido gobernante está suavizando su objetivo de impedir la transmisión del virus, base del «COVID cero», pero los funcionarios afirman que esa estrategia sigue vigente.

Según expertos en salud pública y economistas, es probable que las restricciones deban mantenerse al menos hasta mediados de 2023. Afirman que es necesario vacunar a millones de ancianos, lo que llevará meses, y reforzar los hospitales para hacer frente a un aumento de los casos. Las autoridades anunciaron una campaña de vacunación la semana pasada.

El viernes, el gobierno informó de 16.797 nuevos casos, 13.160 de ellos sin síntomas. Esta cifra supone una quinta parte menos que el día anterior y menos de la mitad del pico diario de la semana pasada, que superó los 40.000 casos.

Otros cambios anunciados el miércoles permiten a las personas con casos leves de COVID-19 aislarse en casa en lugar de acudir a un centro de cuarentena que algunos se quejaban de que estaba abarrotado y era insalubre. Con ello se abordaba un importante motivo de irritación para el público.

También se suprimió el requisito de que los pasajeros del metro, los compradores de supermercados y otras personas presentaran resultados negativos en las pruebas del virus, aunque siguen siendo necesarios en escuelas y hospitales.

Un mensaje firmado Where Dreams Begin Under Starlight (Donde los sueños comienzan bajo la luz de las estrellas) por un usuario de Dazhou, ciudad del suroeste de la provincia de Sichuan, decía que todos menos cinco alumnos de una clase de 46 de una escuela pública estaban infectados.

«Es realmente asombroso que la escuela insista en que los alumnos vayan al colegio», escribió el usuario. El usuario, contactado a través de la cuenta, declinó dar un nombre u otros detalles.

El requisito de que cientos de millones de personas se sometieran a pruebas con una frecuencia de hasta una vez al día en algunas zonas durante los dos últimos años ayudó al gobierno a detectar infecciones sin síntomas. Poner fin a este sistema reduce el coste de controlar a los empleados y clientes de oficinas, comercios y otras empresas. Pero aumenta el riesgo de que propaguen el virus.

Los cambios de esta semana se producen tras las protestas que estallaron el 25 de noviembre en Shanghai, Pekín y otras ciudades contra el coste humano de «cero COVID«.

No está claro si alguno de los cambios fue una respuesta a las protestas, que se extinguieron tras la represión de las fuerzas de seguridad.

El miércoles, el Politburó del partido gobernante declaró que su prioridad era estabilizar el débil crecimiento económico, aunque los líderes han dicho que se espera que los funcionarios locales sigan protegiendo al público.

«La reorientación hacia el crecimiento y la salida de la COVID cero están claras desde el más alto nivel», afirmaron Larry Hu y Yuxiao Zhang, del banco australiano Macquarie Group, en un informe. Sin embargo, advirtieron, «las incertidumbres siguen siendo altas», incluido «lo perturbadora que podría ser la salida de COVID cero».

Los líderes del partido dejaron de hablar del objetivo oficial de crecimiento anual del 5,5% después de que la economía se contrajera un 2,6% respecto al trimestre anterior en los tres meses que terminaron en junio. Esto ocurrió después de que Shanghai y otros centros industriales cerraran hasta dos meses para luchar contra los brotes epidémicos.

Los economistas del sector privado han recortado las previsiones de crecimiento anual por debajo del 3%, lo que supondría menos de la mitad del 8,1% del año pasado y una de las tasas más bajas en décadas.

Las publicaciones en las redes sociales sugieren que algunas ciudades podrían tener brotes que no se reflejaron en las cifras oficiales.

Publicaciones fechadas el jueves de 18 personas que dijeron estar en Baoding, una ciudad de 11 millones de habitantes al suroeste de Pekín, informaron de que habían dado positivo utilizando kits caseros o que tenían fiebre, dolor de garganta y dolor de cabeza. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad de Baoding no informó de nuevos casos desde el martes.

Las farmacias se vieron abarrotadas de clientes que compraban medicamentos para tratar el dolor de garganta y de cabeza después de que se eliminaran las normas que obligaban a los farmacéuticos a informar de esas compras, lo que hizo temer que un cliente pudiera verse obligado a ingresar en un centro de cuarentena.

También el viernes, el regulador del mercado anunció que los precios de algunos medicamentos, entre ellos el Lianhua Qingwen, un tratamiento tradicional contra la gripe, habían subido hasta un 500% en el último mes. Dijo que los vendedores podrían ser castigados por precios abusivos.

Se formaron colas ante los hospitales, aunque no estaba claro cuántas personas querían recibir tratamiento para los síntomas de la COVID-19.

La gente esperó de cuatro a cinco horas para entrar en la clínica de fiebre del Hospital Chaoyang de Pekín, según una mujer que atendió el teléfono allí y solo dio su apellido, Sun. Dijo que no se exigía ninguna prueba del virus, pero que los pacientes tenían que mostrar una aplicación de «código sanitario» para teléfonos inteligentes que rastrea su estado de vacunación y si han estado en zonas consideradas de alto riesgo de infección.

Hong Kong, que aplica su propia estrategia antivirus, se ha enfrentado a un aumento similar de casos, mientras la ciudad del sur de China intenta reactivar su maltrecha economía relajando los controles sobre los viajes y los horarios de apertura de restaurantes y pubs.

Hong Kong registró 75.000 nuevos casos la semana pasada, un 25% más que la semana anterior. Pero en ellos no se incluye un número desconocido de personas que se quedan en casa con síntomas de COVID-19 y nunca informan al gobierno.

ENLACE ORIGINAL: https://apnews.com/article/health-business-china-beijing-xi-jinping-e90e13c6224c8c6268418af03549c933

