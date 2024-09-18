Guanipa fue excarcelado este domingo, al igual que un grupo de opositores cercanos a la Nobel María Corina Machado

AME3663. MARACAIBO (VENEZUELA), 09/02/2026.- Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). Un centenar de activistas políticos se concentraron en la ciudad venezolana de Maracaibo, estado Zulia (noroeste), para exigir la liberación del dirigente Juan Pablo Guanipa, detenido en la noche del domingo, apenas horas después de haber sido excarcelado tras pasar más de ocho meses en prisión. EFE/ Henry Chirinos

Un grupo de activistas políticos se concentró este lunes en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, para exigir la liberación del dirigente Juan Pablo Guanipa, detenido en la noche del domingo, tras haber sido excarcelado horas antes.

Los activistas de Primero Justicia, partido en el que milita Guanipa, se congregaron en una plaza de la ciudad con banderas de Venezuela y manifestaron su apoyo al exdiputado al grito de «Juan Pablo, amigo, el pueblo está contigo».

«Viva Venezuela libre», repitieron los asistentes, una frase característica de Guanipa, según reseñó Efe.

Personas sostienen banderas durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo. Foto: EFE/ Henry Chirinos

Guanipa fue excarcelado este domingo, al igual que un grupo de opositores cercanos a la Nobel María Corina Machado, e inmediatamente encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos.

El hijo del opositor, Ramón Guanipa, aseguró que un grupo de «hombres no identificados» y «fuertemente armados» se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

Un centenar de activistas políticos se concentraron en Maracaibo, estado Zulia, para exigir la liberación del dirigente Juan Pablo Guanipa. Foto: EFE/ Henry Chirinos

El Ministerio Público informó, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar acordada» a Guanipa por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

Al respecto, Ramón Guanipa defendió que su padre «no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares» y aseguró que la boleta de excarcelación indica como «únicas condiciones» la «presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país».