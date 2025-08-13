* **Según The Financial Times:**

El artículo advierte que Putin podría aprovechar la prisa de Trump por llegar a un acuerdo rápido y lograr concesiones territoriales que Rusia no alcanzó por medios militares. Se señala una falta de preparación del enviado estadounidense, Steve Witkoff.([Wikipedia][2], [Financial Times][6])

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, se reunirán el **15 de agosto de 2025** en la **Base Militar Conjunta Elmendorf?Richardson**, en **Anchorage, Alaska**, para tratar el conflicto de Ucrania. Será la primera cumbre en territorio estadounidense desde 1988 y el primer viaje de Putin a EE.UU. en una década. La cita despierta inquietud sobre posibles concesiones territoriales a Rusia y sobre el control de la agenda internacional.([AP News][1], [Wikipedia][2])

* **Según The Guardian:**<br />

Se advierte que dejar a Trump y Putin reunirse a solas es una fórmula “impredecible —y a menudo peligrosa—”. El encuentro, en un ambiente cerrado, renovó suspicacias sobre posibles réplicas de errores históricos.([The Guardian][3])

* **Según AP News:**<br />

La base elegida para el encuentro, Elmendorf?Richardson, tiene importancia histórica como punto estratégico de la Guerra Fría, y su ubicación en territorio estadounidense facilita la seguridad y evita protestas públicas.([AP News][1])

* **Según Politico:**<br />

Trump advirtió de "muy graves consecuencias" si Putin no muestra voluntad de terminar la guerra en Ucrania, mientras se abre a un segundo encuentro que incluya al presidente Zelensky.([Politico][4])

* **Según AP News:**<br />

Europa y Ucrania participaron en una llamada virtual con Trump antes de la cumbre. Zelensky acusó a Putin de fingir interés en la paz, mientras Europa insiste en el rol inevitable de Ucrania en cualquier acuerdo.([AP News][5])

* **Según The Financial Times:**

* **Según India Times (news):**

India expresó su respaldo al encuentro, calificándolo de paso importante para resolver el conflicto y reafirmando su diplomacia en favor de la paz.([Wikipedia][7], [The Economic Times][8])

* **Según The Guardian (news):**

Se destaca la creciente confusión y la percepción de que Putin marca el ritmo del proceso, con el formato y alcance de la cumbre aún sin definir.([The Guardian][9])

* **Según Politico (news):**

En un giro inusual, Trump consultó con líderes europeos antes de la cumbre, lo que marca una nueva apertura de colaboración internacional, aunque persisten dudas sobre su genuino compromiso.([Politico][10])

La cumbre Trump–Putin en Alaska simboliza tanto una oportunidad diplomática como un riesgo estratégico. La elección del lugar evoca una época de Guerra Fría, mientras la cumbre en sí habilita un escenario controlado pero cargado de simbolismo e incertidumbre. Aunque Trump amenaza con "graves consecuencias" si Putin no muestra flexibilidad, el aparato diplomático europeo y ucraniano exige que Ucrania tenga voz en las conversaciones y rechaza cualquier cambio fronterizo unilateral.

La presión pública y mediática pone el foco en si EE.UU. logrará una salida pacífica efectiva o si la reunión se convertirá en un escenario para concesiones peligrosas. La participación virtual de aliados y el respaldo de potencias como India apuntan a la importancia global del desenlace.

