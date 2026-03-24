Zapatero saca pecho de su «amistad personal» con Delcy Rodríguez y su hermano: «Ellos me han ayudado y yo los he ayudado»

El expresidente se muestra orgulloso de su labor como mediador con el régimen chavista y de sus miles de horas de trabajo sin retribución para «liberar presos»

23/03/2026 Actualizado a las 10:59h.

José Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado. (EP)

«Manifiesto amistad con Delcy y su hermano. Mantengo relación y tengo esa confianza, sería ridículo negarlo». El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado orgulloso de su labor de mediación con el régimen chavista con la que ha logrado liberar a decenas de presos. «Ellos me han ayudado y yo los he ayudado», ha asegurado sobre los hermanos de los que ha asegurado que es hermano .

En una entrevista radiofónica en el programa Más de Uno, de Onda Cero, el expresiente negó haber hecho gestiones de ningún tipo por petición de las autoridades de Caracas.

«Soy amigo personal de Delcy Rodríguez y de su hermano», ha afirmado el expresidente que justificaba su relación en que sabía muy bien «lo que le han apoyado» en la labor de liberar presos en Venezuela «en un contexto difícil». Inquirido si ellos no eran también parte de ese régimen represor que encarcelaba a esos presos que trataba de liberar, Zapatero ha tratado de justificar el comportamiento de la actual presidenta de Venezuela: «Delcy era leal, pero yo sabía muy bien por qué trabajaba, siempre intentando que no se consumaran determinadas cosas».

Más allá de su relación con estos altos cargos del Gobierno bolivariano, Zapatero ha querido reivindicar su propia labor allí, por la que ha sido muy criticado en ocasiones. «He hecho un esfuerzo gigantesco sin percibir nada a cambio para que ese país no acabara en una guerra civil. Nadie se imagina la satisfacción. Me da igual que se me critique por lo que he hecho en Venezuela», afirmaba el expresidente. Y concluía en que «estaremos de acuerdo en que es encomiable que un expresidente haya hecho esta labor por los derechos humanos», se autoalababa.

«Estaremos de acuerdo en que es encomiable que un expresidente haya hecho esta labor por los derechos humanos»

Zapatero ha negado que haya dado contraprestaciones a Caracas por su labor y ha insistido en que su única arma fue el «diálogo, el trabajo y el tesón». Preguntado por que el Ejecutivo chavista era tan receptivo con su figura, el exmandatario socialista aseguró que era porque «desde el principio» estuvo en una posición de «diálogo, entendimiento, respeto, convicción». Y comparó esa negociación el fin de ETA que, según él, se consiguió con diálogo y sin dar nada a cambio a los terroristas.

Sobre Análisis Relevante y Plus Ultra

Además de hablar sobre sus relaciones en Venezuela, Zapatero ha tenido que responder largo y tendido sobre su labor como consultor para Análisis Relevante, empresa de la que era administrador otra amistad personal suya, Julio Martínez, detenido por su relación con la trama de Plus Ultra.

El expresidente socialista trató, como ya intentara en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, de despejar las sospechas sobre su labor de consultar. Pero deja muchas dudas abiertas, a pesar de tratar de alejarse de la empresa y sus clientes. Zapatero ha asegurado que «no sabía qué clientes» tenía, que no preguntaba a «su amigo» Julio Martínez por la marcha de la empresa y tampoco sobre para qué clientes hacía sus informes. «Sabía lo suficiente para hacer mi trabajo y mi amistad que tenía con él», y se ha apresurado a matizar que también mantenía relaciones de amistad con otras consultoras para las que trabajaba.

(LALIGA)

Sí ha querido dejar claro que Análisis Relevante no era su «principal pagador», aunque no ha querido relevar quién lo era. «No preguntaba (a Julio Martínez) por su actividad laboral», ha asegurado.

«Sabía lo suficiente para hacer mi trabajo y mi amistad que tenía con él»

Zapatero sí ha querido dejar clara «su extrañeza» sobre que se le hiciera un seguimiento personal tres días antes de la detención de Julio Martínez para captar una imagen con él. «Él que lo hizo, sabía lo que iba a pasar», ha asegurado, aunque cuando se le ha preguntado por quién podría haberlo filtrado, el expresidente ha reiterado su confianza en la justicia y que él no «juzga nada, solo expone hechos objetivos».

Eso sí, ha vuelto a denunciar la veintena de mentiras que se han publicado sobre él y que para él, la parte más importante del debate sobre la figura, es la que incumbe a los medios que publican informaciones sobre él que aseguran haber acreditado. «Es muy importante para la democracia», ha asegurado a la vez que ha afirmado que no «merece ser objeto de tanta atención».