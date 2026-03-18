Zapatero celebra que el Gobierno venezolano admita «errores» y pide a EE.UU. que ayude en la economía

Caracas (EFE). – El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo este martes a Estados Unidos que si quiere ver a Venezuela estable debe ayudar en la economía, que ha enfrentado años de crisis y sanciones, principalmente impuestas por Washington.

«Si quieren a esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía, y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos, que ayude (…) y qué mejor recuerdo te dejan en la vida que haber contribuido a la paz, la paz es la tarea», dijo Rodríguez Zapatero a la prensa, tras una reunión en Caracas con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la ley de amnistía.

El llamado del expresidente español ocurre en momentos en que Estados Unidos y Venezuela han restablecido sus relaciones diplomáticas después de siete años de ruptura, marcados por grandes diferencias ideológicas y sanciones.

Los acercamientos entre ambos países se dieron luego de que tropas estadounidenses capturaran en enero a Nicolás Maduro, en un ataque militar en Caracas, que terminó por dejar a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria encargada.

Desde entonces, Rodríguez ha negociado con Washington en áreas como el petróleo y el oro, y abordado otros asuntos como el narcotráfico y la migración, a la vez que demanda la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York.

Rodríguez Zapatero vuelve a Venezuela

El expresidente del Gobierno español, quien celebró que se reconozcan «errores», expresó que Venezuela vive un «momento histórico» y que él tiene una «esperanza fundada y cierta» en el futuro de la nación, lo que percibe «en el diálogo con muchos venezolanos, de oposición y de Gobierno».

«No hay lugar ya ni para el odio ni para el rencor, la Venezuela de hoy solo espera reconciliación, confianza, convivencia y, ¿por qué no?, abrazos. A la democracia y a los países le sientan muy bien las palabras que intentan aproximar, (…) las palabras que transmiten odio, ira, le sienta muy mal», señaló.

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en una fotografía de archivo. EFE/ Chema Moya

Rodríguez Zapatero hizo un llamamiento a que la amnistía sea «profunda e intensa» e indicó que «todas las leyes tienen resquicios e interpretaciones para llegar más allá».

Además, deseó «lo mejor» para Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras su captura por parte de fuerzas de este país el pasado enero en medio de una serie de ataques en territorio venezolano.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana dijo que «alguna vez se sabrán todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones y todos los viajes relámpagos» de Rodríguez Zapatero a Venezuela con el fin de que se «encaminaran los procesos políticos por la vía del dialogo».

Le ley de Amnistía

Zapatero consideró en una nueva visita a Caracas que la amnistía aplicada en Venezuela desde hace casi un mes será «una referencia», por lo que felicitó a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, por su «iniciativa unilateral», en la que, dijo, «hay futuro», a la vez que llamó a poner «punto final ya» al odio.

«Esta va a ser una referencia, primero, porque no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida», expresó en la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, en Caracas, junto al presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez.

Además, señaló que la amnistía venezolana «afecta a un número mucho mayor de personas» en comparación, por ejemplo, con la aprobada en España relacionada con «el conflicto vivido en Cataluña», dijo.

El expresidente del Gobierno español, quien celebró que se reconozcan «errores», expresó que Venezuela vive un «momento histórico» y que él tiene una «esperanza fundada y cierta» en el futuro de la nación, lo que percibe «en el diálogo con muchos venezolanos, de oposición y de Gobierno».

Una familiar de un preso político sostiene una vela durante una vigilia, en Zamora (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

«No hay lugar ya ni para el odio ni para el rencor, la Venezuela de hoy solo espera reconciliación, confianza, convivencia y, ¿por qué no?, abrazos. A la democracia y a los países le sientan muy bien las palabras que intentan aproximar, (…) las palabras que transmiten odio, ira, le sienta muy mal», señaló.

La Ley de Amnistía fue aprobada el 19 de febrero para los procesos de presos políticos desde 1999, pero se aplica de forma específica a los vinculados con 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

«Campeón de la Paz»

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, calificó este martes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero como «campeón de la paz» del país suramericano, luego de que ambos participaran en una reunión en la sede legislativa en Caracas.

Consultado sobre el rol que cumple el expresidente español en el proceso iniciado en febrero tras la promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el diputado chavista evadió señalar un cargo específico y, por el contrario, alabó los esfuerzos del exmandatario de España en la búsqueda por la paz en Venezuela.

«Él no es un asesor, él es el campeón de la paz de Venezuela, porque se ha ganado esas charreteras con toda la fuerza que ha demostrado a lo largo de los años», aseguró el diputado chavista en declaraciones ante la prensa desde el Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento en Caracas.

En sus declaraciones, el parlamentario afirmó que el expresidente español ha contribuido en las liberaciones de venezolanos y señaló que estas labores «le han ganado interpelaciones» e «insultos».

«El acompañamiento del presidente Rodríguez Zapatero a este nuevo tiempo político de Venezuela es algo natural y más que merecido después de tanto tiempo de esta búsqueda, que pareciera que está, en este momento, tomando buen curso», agregó.